Це засвідчив візит в Україну Президента Республіки Індонезія. Джоко Відодо став першим азійським лідером, який відвідав Київ після початку повномасштабної війни

Уперше в історії дипломатичних відносин України та Республіки Індонезія відбувся візит лідера цієї азійської держави в нашу країну. І це перший візит лідера азійської держави до Києва від початку повномасштабної війни, яку розв’язала рф проти України.

«Ми це справді цінуємо й вдячні за це», — звернувся Президент України Володимир Зеленський до індонезійського колеги під час спільної заяви для представників ЗМІ за підсумками переговорів із Джоко Відодо.

Володимир Зеленський наголосив на важливості ролі Індонезії та особистого авторитету Джоко Відодо на міжнародній арені. Він подякував йому за незмінну підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності нашої держави. Високо оцінив підтримку народу Індонезії та особисто її лідера у час війни за свободу й незалежність України. Глава держави переконаний, що Україна відстоїть свою свободу в колонізаторській війні, яку розпочала росія.

«Ви представляєте в Києві і «Групу двадцяти», в якій Індонезія нині головує, і одне з найпотужніших об’єднань світу — Асоціацію держав Південно-Східної Азії, в якому ваша держава головуватиме наступного року. І сьогоднішні переговори стали кроком до зміцнення глобальної антивоєнної коаліції держав, які можуть повернути й гарантувати світові стабільність. Сприяння головуючого та учасника «Двадцятки» надзвичайно важливе для відновлення миру. Вдячний вам, пане Президенте, за особисте запрошення взяти участь у саміті «Групи двадцяти» (відбудеться на Балі в листопаді 2022 року. — ед.). Участь України залежатиме від безпекової ситуації у країні й складу учасників», — цитує слова глави Української держави його Офіс.

Цивілізований світ з нами

Під час переговорів лідери України та Індонезії обговорили ключові питання глобального порядку денного. Передусім приділили увагу зняттю російської блокади з українських морських портів і відновленню експорту вітчизняної аграрної продукції в повному обсязі.

«росія шантажує світ голодом. Вона заблокувала постачання продовольства із України, яке відігравало стабілізаційну роль для світового ринку. Десятки мільйонів тонн зернових з України мають надійти споживачам, зокрема народу Індонезії», — наголосив Володимир Зеленський.

Джоко Відодо констатував, що Україна дуже багато важить для світової продовольчої безпеки. Тому, на його думку, треба зробити все можливе, щоб забезпечити безперешкодний експорт з України. Президент Індонезії зазначив, що підтримує відповідні зусилля ООН.

Президенти обговорили перспективи повоєнної відбудови нашої держави. Володимир Зеленський запросив індонезійські компанії, фахівців долучитися до реалізації цього проєкту — найбільшого економічного проєкту нашого часу в Європі. Джоко Відодо розповів про готовність уряду його країни взяти участь у відбудові Київської області.

Джоко Відодо акцентував, що Україна та Індонезія мають дипломатичні відносини впродовж 30 років, і запевнив у подальшій підтримці та налаштованості на їх продовження. За його словами, нинішній візит індонезійської делегації в Україну — це вияв стурбованості ситуацією, що склалася в Україні. Він зазначив, що мета візиту — допомога у врегулюванні конфлікту між Україною та росією. Президент повідомив, що має відповідне послання до Володимира Зеленського й дуже скоро зустрінеться із президентом росії.

Всебічна підтримка

Індонезія підтримуватиме українську медичну систему, долучиться до відновлення медичної інфраструктури, зруйнованої ракетами та снарядами російських окупантів, і надалі надаватиме гуманітарну підтримку. Про це йшлося під час зустрічі Джоко Відодо з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком.

До слова, Президент Індонезії привіз в Україну гуманітарну допомогу — ліки, медичні вироби та витратні матеріали.

«Лідери дружніх країн долають тисячі кілометрів, щоб у цей важкий час особисто висловити підтримку Україні. Для нас це звичайно цінно. Це свідчення того, що Україна має справжніх друзів і партнерів на кожному континенті. У той час як росія продовжує безжально руйнувати наші лікарні, бачимо, як весь цивілізований світ об’єднується навколо відбудови нашої медичної системи та надає всебічну підтримку українським лікарням», — цитує слова Віктора Ляшка пресслужба МОЗ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Індонезії Ретно Л. П. Марсуді підписали угоду про безвіз між країнами, що дуже важливо для народів України та Індонезії з точки зору економіки, соціального розвитку, освіти, зв’язків між людьми.

За інформацією МЗС, згідно з угодою, дозволено безвізові подорожі для громадян обох держав із короткостроковим перебуванням — до 30 днів протягом кожного візиту. Загалом українці користуються можливістю безвізового в’їзду в Індонезію з 2016 року згідно з відповідним одностороннім рішенням індонезійської сторони. Відповідно до нової угоди, країни встановлять взаємний режим безвізових поїздок усіх категорій громадян на постійній основі.

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