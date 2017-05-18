Учора в Будинку уряду говорили виключно про пенсійну реформу. Там уже давно обіцяли розкрити деталі запланованих нововведень. Тривалі дискусії, урахування рекомендацій міжнародних партнерів і представників експертного середовища вивели урядовців на конкретний текст документа тільки зараз.

Таїну, яка висіла над проектом пенсійної реформи, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зняв за 40 хвилин. Він доволі лаконічно, але грунтовно перерахував головні критерії документа. Міністри схвально оцінили норми для пенсіонерів. Їхнє ствердне голосування дає змогу главі уряду обговорити основні положення проекту закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій» під час засідання Національної ради реформ із Президентом і представниками коаліційних сил.

Наступний крок — підтримка пенсійних змін по-українському в стінах Верховної Ради. За оптимістичним сценарієм Володимира Гройсмана, це має статися до літніх канікул народних обранців. І Кабмін матиме час на її реалізацію. Вони стосуються 9 мільйонів літніх українців. 1 жовтня цього року 5,62 мільйона пенсіонерів мають отримати підвищені пенсії, ще понад 3 мільйони поповнять щомісячний дохід завдяки підвищенню соціальних стандартів на 5%. Дату підвищення пенсії до 1373 гривень в уряді завбачливо перенесли з 1 грудня 2017-го на 1 жовтня.

Пенсійний вік буде сталим

Володимир Гройсман вважає цю пенсійну реформу запорукою встановлення соціальної справедливості. Він погоджується, що нинішні умови виживання літніх українців не порівнянні з буденними реаліями. Та перед тим як озвучити зміни за кожним із пунктів документа, перерахував статистичні показники. Нині у структурі пенсійного забезпечення країна має 12 мільйонів літніх осіб, які отримують пенсію 1312 гривень. Ця сума — половина мінімального споживчого кошика, затвердженого урядом наприкінці минулого року. А середній розмір пенсії у країні сягає 1828 гривень.

«З таким станом справ ми не миритимемося. Нова система дасть змогу підвищити пенсії, — сказав Прем’єр. — За рік ми вдвічі збільшили мінімальну заробітну плату, підвищимо пенсії. Рухатимемося далі, накопичуватимемо кошти, щоб віддавати більше людям. Пенсія має бути не милостинею, а достойною платою за те, що людина гідно працювала. Це відновлення соціальної справедливості і скасування зрівнялівки, яка абсолютно усіх демотивує. Маємо поважати людину праці і віддати їй належне».

Осучаснення українських пенсій востаннє проводили у 2012 році. Однак тоді за розрахунок брали середню заробітну плату. Відтоді оновлення заробітних плат відбувалося дев’ять разів, а пенсії стояли на одній і тій самій позначці.

Наступний недолік словами Володимира Гройсмана звучав так: «Хто вийшов раніше на пенсію, стає біднішим. Хто вийшов пізніше, має вищу пенсію, але все одно недостатню для повноцінного життя».

Розроблення проекту нової пенсійної реформи передовсім враховує дефіцит Пенсійного фонду 140 мільярдів гривень, як і те, що з 25% українців, які працюють, сплачують ЄСВ лише 16,3 мільйона. Парадокс, але маємо майже стільки людей, які отримують пенсію. Формула «1:1», на думку Прем’єра, —вкрай поганий показник. Нинішній пенсійній системі він приписав тяжку хворобу. У цьому розрізі завдання уряду — швидкими темпами її вилікувати. Виходом із ситуації стануть кілька пунктів.

Передовсім це осучаснення пенсій, запровадження єдиних правил визначення розміру пенсійних виплат. Нова формула нарахування пенсій за єдиним підходом дасть змогу вийти на середній показник 3764 гривні 40 копійок. Тобто з 1 жовтня 5620 тисяч пенсіонерів отримають вищу пенсію на 200—1000 гривень.

Наступне завдання — забезпечити бездефіцитність Пенсійного фонду. На думку Прем’єра, проблема полягає в тому, що «людина сплачує в Пенсійний фонд менше, натомість отримує більше». Ідеться про сплату на рік 194 тисяч гривень, а одержання під час виходу на пенсію з Пенсійного фонду 204 тисяч гривень. Рішення про зміну ставок ЄСВ з 32% до 22%, за словами Прем’єра, ще негативніше вплине на показники. 127 тисяч гривень треба сплачувати щорічно працівникові, а під час виходу видати йому 231 тисячу гривень.

За сценарієм глави уряду, після підвищення мінімальної заробітної плати внесення в Пенсійний фонд зростатимуть до 295 тисяч гривень. 369 тисяч гривень щорічно громадянин отримає у статусі пенсіонера.

Окрім цього, Україна вирішила уникнути підвищення пенсійного віку. Норма — 60 років і страховий стаж 25 років. «Я в 39 років маю трудового стажу 23 роки. За два роки в мене буде достатній страховий стаж. Якщо цього стажу не вистачає, людина йтиме на пенсію в 63 роки. Якщо він менший за 15 років, то у 65. Змінюються тільки вимоги до страхового стажу, — пояснив Володимир Гройсман. — Пенсійна система — не соціальна допомога, а внесок людини, яка працює, для забезпечення власної старості».

До речі, якщо громадянин досяг 60—65 років і має 24 роки такого стажу, він може компенсувати вартість року внесенням суми до Пенсійного фонду.

Фінансова складова осучаснених змін

У цьому проекті пенсійної реформи уряд скасовує й особливі умови виходу на пенсію. Призначення пенсій за вислугу років здійснюватимуть лише для військовослужбовців. З 1 січня 2018-го вислуга років буде неактуальною для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Молодим шахтарям у Пенсійному фонді відкриватимуть персональний рахунок. Окрім цього, в КМУ вирішили відійти від оподаткування пенсій пенсіонерів, які працюють. Такі громадяни мають право отримувати повну заробітну плату і 100% осучасненої пенсії.

Запровадження нового механізму осучаснення реалізують за рахунок визначення на законодавчому рівні механізму щорічної індексації (перерахунку) пенсій для захисту від інфляції. Враховуватимуть 50% зростання середньомісячних зарплат за три роки та на 50% індексу споживчих цін.