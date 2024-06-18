Зібрання представників такої кількості поважних країн, організацій і релігійних лідерів на Глобальному саміті миру свідчить про те, що мир потрібен усім. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками Саміту у Швейцарії, який відбувся 15—16 червня.

«Незалежність, територіальну цілісність і суверенітет визнали абсолютно всі учасники Cаміту. Більшість світу. Це дає потужну підтримку для України. Це один з успіхів цього Саміту», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що примусити росію до миру можна двома шляхами. Перший — дипломатичний, другий — міцна оборона й потужна армія.

«Найголовніший успіх для нас — це, безумовно, закінчення війни. Це не успіх, це єдина можливість існування в цьому світі, єдина справедлива можливість життя. І ми робитимемо все, щоб закінчити війну. Нині тільки перший крок, але такий потужний», — зауважив Президент.

Він зазначив, що далі дипломатична робота відбуватиметься на рівні радників з питань національної безпеки. Вони розроблятимуть покроковий план щодо трьох пунктів, які містить Спільне комюніке про основи миру: продовольча безпека, ядерна та енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих українців.

«Безумовно, ми частина Європи і географічно, і ментально. Але дуже важливо, щоб усі ці зустрічі були на різних континентах, на територіях країн, які, може, не об’єднані з нами кордонами, але які точно об’єднані з нами цінностями. І це дуже важливо. І тому будуть ці зустрічі і в Африці, і в Латинській Америці, в Європі, Азії. Ми спрямовуємо зараз свої зусилля саме на це. Після цього буде спільний план», — підсумував Володимир Зеленський.

Перед цим виступаючи на Саміті, він наголосив: «Ми відповідаємо на повномасштабне вторгнення росії в Україну не лише повномасштабним захистом людських життів, а й повномасштабною дипломатією. Ці дні об’єднали 101 країну та міжнародну організацію, що є великим успіхом для України та всіх партнерів, і наша справедлива мета полягає в тому, щоб до цієї благородної справи долучилися всі країни світу.

Попередні політичні покоління залишили нам Статут ООН як основу для співпраці народів. Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації Статуту ООН. І комюніке, ухвалене цими днями на Саміті, повністю відображає наш намір і залишається відкритим для приєднання всіх, хто поважає Статут ООН.

Важливо, що всі учасники Саміту підтримали територіальну цілісність України, адже без територіальної цілісності не буде тривалого миру.

Три виклики були детально проаналізовані на першому Саміті миру: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення ув’язнених і депортованих, зокрема тисяч дітей, викрадених росією. І зараз, після Саміту, ми запропонували й домовилися продовжити нашу спільну роботу на більш технічному рівні — на рівні радників і міністрів у форматі спеціальних зустрічей під головуванням або співголовуванням країн. Кожен крок на шляху до справедливого миру привернув увагу певної групи учасників Саміту і країн, які ще не приєдналися, але зацікавлені в мирі. І ми домовилися розпочати роботу у спеціальних групах після Саміту над конкретними ідеями, пропозиціями, напрацюваннями, які можуть відновити безпеку в різних аспектах. Саме так, як це працювало на рівні радників і міністрів під час підготовки першого Саміту миру.

Ми вже маємо попередні домовленості з такими країнами, як Франція, Чехія, Туреччина, Кенія, Саудівська Аравія, США, Норвегія, Польща, Канада, Катар, Чилі, Гана, Фінляндія, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія, прийняти в себе роботу груп, стати їхніми головами та співголовами. І ми запрошуємо всі країни, які визнають обов’язковість Статуту ООН як основи співпраці націй, брати участь у роботі груп і висловлювати свої ідеї та пропозиції. Упевнений, що разом ми забезпечимо результат. Перший і другий Саміти миру мають об’єднати нашу спільну роботу над деталями миру. Ми перебуваємо у стані війни, і в нас немає часу на тривалу роботу — рух до миру означає швидкі дії, підготовка займе місяці, а не роки.

Отже, коли будуть готові плани дій заради миру, коли буде опрацьовано кожен крок, буде відкрито шлях до другого Саміту миру, отже і до закінчення цієї війни — до справедливого й тривалого миру. Уже є країни, які висловили зацікавленість у проведенні другого Саміту миру, і ми розпочали з ними переговори. Я впевнений, що вибір матиме справді глобальне значення.

І я вдячний усім, хто допомагає», — сказав Володимир Зеленський.

Три пункти — лише початок

Учасники Глобального саміту миру узгодили спільну позицію щодо трьох пунктів: продовольча безпека, ядерна та енергетична безпека і звільнення всіх полонених та депортованих українців і українок, дорослих і дітей, яких викрала росія. Ключові принципи щодо цих елементів задля справедливого та сталого миру викладено у Спільному комюніке про основи миру.

Цей Саміт став наймасштабнішим міжнародним заходом заради України та миру — в ньому взяла участь 101 країна та міжнародна організація, що представляють усі частини світу та континенти: Латинську Америку, Близький Схід та Азію, Африку, Європу, Тихоокеанський регіон, Австралію, Північну Америку. Дві третини країн-учасниць було представлено на найвищому рівні. Саміт дав змогу кожному з учасників продемонструвати глобальне лідерство. Фактично цей захід — перший крок до справедливого миру, що ґрунтується на Статуті ООН і базових принципах міжнародного права.

У комюніке учасники Саміту наголосили, що використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю, а українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька АЕС, мають працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України та наглядом МАГАТЕ.

Спільне комюніке також містить пункт про безперебійне виробництво й постачання продуктів харчування. Напади на торговельні судна, цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру неприйнятні. У комюніке наголошено: продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю.

Військовополонених необхідно звільнити шляхом повного обміну, а всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей і цивільних — повернути в Україну.

Це три з десяти пунктів формули миру, яку Президент Володимир Зеленський презентував у листопаді 2022 року під час зустрічі G20 в Індонезії. Роботу щодо решти пунктів буде продовжено разом зі світовою спільнотою у визначених на Саміті робочих форматах.

«Пані та панове! Ми маємо зупинити цю війну. На основі Статуту ООН, поваги до міжнародного права, справедливих інтересів українського народу, ідеї про безперечну цінність людського життя —життя, а не війни»,— закликав Володимир Зеленський учасників саміту під час відкриття заходу.

Повернення дітей

У межах Саміту миру у Швейцарії відбулася дискусійна панель «Гуманітарний вимір. Звільнення полонених та депортованих осіб».Модераторка заходу старша радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна зазначила, що масове викрадення українських дітей, система жорстоких тортур полонених, до яких вдаються російські окупанти, — сутність російського імперіалізму та справжні ознаки геноциду.

«Жоден прапор не є настільки великим, щоб прикрити ганьбу вбивства невинних людей». Це слова американського історика Говарда Зінна. Убивати ж невинних людей шляхом тортур — це не просто сором, це суцільне варварство», — сказала вона.Тим, що довелося пережити внаслідок російської агресії, з учасниками дискусії поділилися троє українців.

Владислав Буряк, якому нині 18 років, розповів, як провів 90 днів у російському полоні після того, як його викрали на блокпосту у Василівці. У неволі хлопець зазнав жахливих катувань і знущань. Але попри це він не втратив стійкості й непохитності духу та підтримував інших бранців.

45-річний військовий Максим Колесников провів у російському полоні майже рік. За 321 день неволі він втратив 32 кілограми. Максим розповів, що його захопили в полон на початку повномасштабного вторгнення. У слідчому ізоляторі брянської області в росії його неодноразово допитували, обмежували в їжі й жорстоко з ним поводилися. Але зрештою Україна змогла повернути його додому.

Баптист з Одеси Сергій Гайдаржи поділився своєю втратою. Унаслідок російської атаки дронами загинули його дружина Анна та чотиримісячний син Тимофій. Свою історію він нещодавно розповів також спікерові Палати представників Конгресу США Майку Джонсону під час зустрічі.

Генеральний прокурор України Андрій Костін наголосив, що правоохоронці вже задокументували майже 130 тисяч воєнних злочинів, яких скоїли російські окупанти, серед них 301 випадок сексуального насильства. російські загарбники вбили понад 12 тисяч цивільних, зокрема 551 дитину. Це лише підтверджені дані.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що всі люди, які перебувають у російському полоні, зазнають систематичних тортур. Є підтвердження щонайменше 14 тисяч таких випадків.

Двосторонні зустрічі

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії Президент Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Камалою Гарріс, яка очолювала американську делегацію на Саміті.

Глава Української держави подякував Президентові США Джозефу Байдену та його команді за підписану в Італії двосторонню безпекову угоду, а також Конгресу США, обом партіям і палатам за ухвалення пакета допомоги для нашої країни у квітні цього року.

«путін намагається розширити війну та зробити її ще кривавішою. Але разом з Америкою та всіма партнерами ми захищаємо життя наших людей і відкриваємо нові можливості для дипломатії», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський також подякував Сполученим Штатам за підтримку Саміту миру та Камалі Гарріс — за участь у заході.

«Україна завжди вірила в силу дипломатії. Війна — це не наш вибір, це вибір путіна. На сьогоднішньому Саміті миру ми зробимо все можливе, щоб почати шлях до справжнього миру через дипломатію. Допомога Сполучених Штатів у наближенні миру є справді життєво важливою», — сказав він.

Під час зустрічі обговорили динаміку надходження озброєнь з оголошених пакетів допомоги на поле бою, комплектування бригад, ситуацію на фронті, зокрема на Харківщині, перебіг виконання домовленостей щодо додаткових систем Patriot.

Камала Гарріс наголосила, що США й надалі захищатимуть демократичні цінності та протистоятимуть диктаторам.

«Я тут, у Швейцарії, щоб разом з Україною та лідерами з усього світу продемонструвати підтримку справедливого і тривалого миру для України», — зазначила віцепрезидент Сполучених Штатів.

Камала Гарріс повідомила, що США спрямують понад 1,5 мільярда доларів на гуманітарні та енергетичні потреби України. Зокрема, 824 мільйони доларів — на подолання найнагальніших викликів в енергетиці разом з ремонтом інфраструктури, 379 мільйонів — на забезпечення їжею, водою, притулком та інші гуманітарні послуги, ще 300 мільйонів — на громадську безпеку включно з підтримкою всіх правоохоронних органів.

Під час зустрічі із Президентом Республіки Кіпр Нікосом Христодулідісом глава Української держави подякував Кіпру за надану гуманітарну допомогу нашій країні та відзначив особисту участь Нікоса Христодулідіса у Глобальному саміті миру.

Із президентом Грузії Саломе Зурабішвілі йшлося про безальтернативність шляху європейської інтеграції для України та Грузії.

Володимир Зеленський провів ще низку двосторонніх зустрічей. Зокрема з Президентами — Республіки Кот-д’Івуар Алассаном Уаттарі, Кенії — Вільямом Руто, Аргентини — Хав’єром Мілеєм, Чилі — Габріелем Боричем.

Також на полях Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм.

Глава держави подякував Його всесвятості за підтримку нашої країни, молитви за мир та допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Глава держави відзначив зусилля Його всесвятості у сприянні розвитку та зміцнення православ’я в Україні та діалог з духовенством країн світу й державами-партнерами в цьому питанні.

Джерело: Офіс Президента