Важливий подарунок отримав колектив Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка на День медика: тут відкрили сучасне приймальне відділення. Якщо театр починається з вішалки, то лікарня — з приймального відділення. І саме від того, в яких умовах і як нас зустрінуть та проведуть первинний огляд, залежить і подальший маршрут пацієнта в лікарняних стінах.

Модернізувати головний медичний заклад краю, укомплектувати його сучасним обладнанням та збільшити площу до 1200 квадратних метрів вдалося завдяки президентській програмі «Велике будівництво». «На це спрямували понад 90 мільйонів інвестицій: 34 мільйони — на реконструкцію та 56 — на медобладнання. І головним інвестором є держава», — розповів директор комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» обласної ради Віктор Ткач.

Подяка медикам

Раніше, щоб потрапити в лікарню, пацієнт мав прийти в приймальне відділення, і після відповідного скерування чергового лікаря медперсонал перевозив його в різні блоки та кабінети, розкидані по всій лікарні. Тепер усе чітко: відділення має «зелену», «помаранчеву» і «червону» зони. У «зеленій» приймають неургентних, тобто планових пацієнтів. «Помаранчева» зона передбачає попередній огляд лікарів до 30 хвилин. Тут є ендоскопічний, оглядовий та УЗД кабінети. Сюди спрямовують пацієнтів із високим ризиком. А в «червоній» приймають критичних хворих: тут розташовуються реанімаційна та операційна палати. Поряд із «червоною» зоною є спеціальний бокс — сюди можуть заїхати одразу два автомобілі швидкої чи реанімобілі.

Таке приймальне відділення асоціюється з європейськими клініками, тож дуже хочеться європейського підходу і в ставленні до пацієнтів, і в якості надання медичних послуг. Але саме відділення поки що дисонує із загальним виглядом інших корпусів лікарні.

Утім, голова Рівненської ОДА Віталій Коваль каже, що зупинятися в модернізації не будуть, мине небагато часу, і зміни стануть помітнішими: «А лікарям, які віддано працюють на передовій, щиро дякую!» — звернувся він до присутніх на відкритті приймального відділення.

Довіра до виконавчої влади краю зростає, бо Віталій Коваль та його команда повертають її не словами, а конкретними справами. А люди цінують, коли слово поєднують з ділом.

Згадаємо ще один об’єкт «Великого будівництва» — пожежне депо в Рівному. Воно об’єднує пожежну частину, кризовий центр та 44 квартири для пожежників і рятувальників. Тут використали досвід сусідньої Польщі, де рятувальник — професія, яку споконвіку шанують у суспільстві. Тож рівненські рятувальники вже чекають ордери на 44 службові квартири. Об’єкт, який раніше вважали довгобудом, завершили і незабаром здадуть в експлуатацію.

Коли бронза на вагу золота

А «Велике будівництво» не зупиняється: цілодобово кипить робота на Північній об’їзній навколо Рівного, яка нарешті розвантажить чвертьмільйонне місто й збереже екологію. І хоч термін здачі в експлуатацію цього надважливого об’єкта — кінець 2022-го року, тут працюють із випередженням графіків. Нині він готовий на 70 відсотків, а естакада — на 80, тому в рівнян є всі шанси отримати готову Північну об’їзну вже до кінця цього року. Нині місто задихається від засилля транспорту.

І в спеку в будівельників, які зводять новий дитсадок на вулиці Коновальця в Рівному, немає сієст. Левову частку коштів надала держава, частину співфінансує міський бюджет. «Це буде серце нашого мікрорайону. Ви не уявляєте, як чекають на нього батьки і діти», — каже молода мама Олена Бобровська.

Розпочали реконструкцію Рівненської обласної бібліотеки, тож рівняни, які гуляють поблизу в парку кованих скульптур та на Лебединці, з розумінням ставляться до тимчасових незручностей. І вже бачать, яким цікавим є задум реконструкторів обласної книгозбірні, котра активно йде до людей завдяки технологіям.

На одному з останніх засідань уряд спрямував 100 мільйонів гривень на реконструкцію стадіону «Авангард» у Рівному, щоб наш «Верес» нарешті зміг приймати суперників на рідному полі.

Це лише частина об’єктів «Великого будівництва». Утім, обіцяє виконавча влада, позитивні зміни торкнуться всіх куточків області. Недаремно Рівненщина другий рік поспіль перебуває на третьому місці в комплексному рейтингу Кабінету Міністрів за результатами соціально-економічного розвитку. З початку 2021-го знову попереду лише Київ та індустріальна Дніпропетровщина. Але це саме той випадок, коли бронза на вагу золота, адже ми ніколи не мали такого потужного поступу. Синергія зусиль влади та громади змінює наш край.