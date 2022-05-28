Візити іноземних високопосадовців у нашу країну важливі. Це безпосередні сигнали підтримки насамперед українського народу, який бачить, що він не наодинці зі складними викликами сьогодення. На цьому Президент України Володимир Зеленський наголосив під час зустрічі із Прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін, яка вперше відвідала нашу державу.

Володимир Зеленський подякував уряду та народу Фінляндії за підтримку. Зокрема, за п’ять пакетів оборонної допомоги, санкції проти росії, а також за фінансову та гуманітарну допомогу. Глава нашої держави підкреслив необхідність якнайшвидшого запровадження чергового шостого пакета санкцій проти рф з боку Європейського Союзу. Окремо співрозмовники обговорили ключові елементи розвитку санкційної політики демократичної спільноти щодо агресора.

Президент відзначив важливість того, що Санна Марін відвідала Ірпінь та Бучу.

«Було вкрай важко дивитися на все те, що росія зробила з цими містами. Дуже багато людей загинуло. Та водночас викликає захоплення героїчний дух українського народу, який б’ється за свою свободу та за всю Європу», — цитує слова Прем’єр-міністра Фінляндії Офіс Президента.

Санна Марін наголосила, що її країна і народ дуже добре розуміють українців з огляду на свій історичний досвід.

Володимир Зеленський поінформував Санну Марін про розпочату комплексну роботу із планування відбудови нашої держави після перемоги. Президент зазначив, що народ України розраховує на активну участь Фінляндії в цьому процесі, і запросив узяти під свій патронат український регіон, місто чи галузь для післявоєнного відновлення.

Співрозмовники обговорили тему євроінтеграції України. Володимир Зеленський зазначив, що дуже важлива підтримка Фінляндії майбутнього членства України у Євросоюзі та необхідних уже зараз рішень ЄС для реалізації цієї мети.

Із Санною Марін зустрівся Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Високопосадовці підписали угоду, завдяки якій Україна та Фінляндія продовжили реалізацію проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» до 2023 року. Проєкт передбачає фінансову підтримку освітньої реформи з боку Фінляндії на майже 6 мільйонів євро та майже 2 мільйони євро з боку Євросоюзу. Фінляндія допоможе у реформуванні й відбудові галузі освіти.

«Із початку агресії росії у 2014 році Фінляндія нам допомагала на всіх міжнародних майданчиках, надала значну підтримку у просуванні реформ в Україні, зокрема у галузі освіти. Високо цінуємо й ніколи не забудемо солідарність фінського народу, його моральну підтримку та численні пожертви для міжнародних гуманітарних організацій на допомогу Україні», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Денис Шмигаль і Санна Марін домовилися про залучення Фінляндії до відновлення в майбутньому інфраструктури України з використанням передових технологій і європейських параметрів у відбудові українських міст та селищ.

«Розраховуємо найближчим часом вийти на конкретні проєкти, щоб бути готовими якомога швидше почати роботу», — прокоментував Прем’єр-міністр України.

Очільники урядів домовилися про тісну координацію взаємодії в межах ЄС, зокрема про допомогу Фінляндії у реалізації реформ в Україні на шляху до членства в Євросоюзі.

Санна Марін підкреслила, що Україна — вже фактично член європейської родини. За її словами, Фінляндія разом з Євросоюзом підтримуватиме Україну на кожному етапі приєднання до ЄС.

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