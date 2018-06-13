«Ви демонструєте, яким має бути майбутнє України. А це дуже велика відповідальність. І коли будь-хто приїжджає в країну й відвідує Українську академію лідерства, вони бачать людей, що знають, якою хочуть бачити власну державу. Людей, які не чекають, що хтось замість них цю державу зробить», — звернувся Президент Петро Порошенко до слухачів Української академії лідерства, повідомляє департамент прес-служби АП.

Президент зазначив, що дотримується такої самої позиції. «Я відчуваю серед вас, що ми члени єдиної команди патріотів, професіоналів, мрійників», — заявив він під час спілкування з хлопцями та дівчатами з різних куточків України, яких об’єднала Українська академія лідерства.

Глава держави високо оцінив їхню діяльність та лідерські якості. На його переконання, мрійники-лідери сприяють втіленню у реальність тих справ, над якими працюють і в які вірять. «Саме завдяки таким людям стало можливим те, про що мріяли й у що вірили багато українців: 11 червня 2017 року Україна після виконання 144 пунктів Плану дій отримала безвізовий режим з країнами ЄС. Велика кількість людей не вірила, що це можливо. Що відбулося за цей рік? 555 тисяч українців перетнули кордон, не отримуючи віз», — зауважив Петро Порошенко.

Глава держави нагадав, що в питанні скасування візового режиму було чимало скептиків. «Вони висловлювали сумнів у необхідності запровадження електронних декларацій та публічного звітування про наявні статки і торочили, що «безвіз нам все одно не дадуть». Але кишені треба вивертати, якщо ви працюєте на державній службі. І це абсолютно нормальна традиція. Навіть якщо окремі європейські країни цього не роблять — вони це робитимуть у майбутньому, бо це прозорість. Ніхто не веде боротьбу з людьми, які чесно заробили свої статки. Більше того, ми їх навіть підтримаємо, якщо вони створюють національний продукт, робочі місця, платять податки. Але якщо вони в непрозорий або корупційний спосіб отримують ці доходи — має бути відповідальність», — наполягає він.

Президент підкреслив, що за останні роки Україна здійснила величезні зміни й реалізувала необхідні для запровадження безвізового режиму реформи. Відбулися підписання Угоди про асоціацію, запровадження зони вільної торгівлі з країнами ЄС. І все це попри шалений опір країни-агресора та організовані російськими політтехнологами фейкові референдуми у країнах Євросоюзу.

«З 1 вересня чинна ратифікована Угода про асоціацію, складова якої — поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі. Що таке безвіз, Угода про асоціацію і зона вільної торгівлі? Це остаточне «прощавай» Радянському Союзу. Вільний рух товарів і послуг та вільне пересування — одні з головних ступенів свободи людини, і їх реалізації сприяють безвізовий режим та ЗВТ», — констатував Петро Порошенко.

Попри ці досягнення, перед країною ще чимало викликів, тому Україна має бути готовою подолати їх.

Глава держави нагадав, що 9 липня відбудеться саміт Україна — ЄС. «Україна має бути інтегрованою в Європу. І це не просто роумінг, коли ти виїжджаєш за кордон. Це те, що немає бар’єрів, кордонів. У майбутньому Україна має бути членом Енергетичного, Митного, Шенгенського союзів ЄС. Головне, що нам потрібно, — віра та ентузіазм. Переконаний, що в Українській академії лідерства дуже добре цього навчають. Чудово, що вона є. Вас немало. Почали з Києва, потім Миколаїв, Львів, Харків, Полтава. Крок за кроком. Нас не спинити. Це той рух, який почався після Революції гідності. Рубікон перейдено, хоч як би хто вважав», — сказав студентам Президент.

І підписуючи в їхній присутності Закон України «Про Вищий антикорупційний суд», Петро Порошенко заявив, що ухвалення цього документа — перемога України, бо завдяки спільній роботі було напрацьовано незалежну антикорупційну інфраструктуру, що створює всі можливості для ефективної боротьби з корупцією.

«Але це не кінець роботи. Це лише початок. Законом передбачено інститут іноземних експертів. Сподіваюся, за короткі терміни міжнародні авторитетні організації, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією і де Україна бере участь на міждержавному рівні, нададуть їхні кандидатури. Уряд має терміново надати фінансування, передбачене в бюджеті. Суд нам потрібен цього року. Я нікому не дам зупинити цей процес», — наголосив Президент і звернувся до правників: «Беріть участь у конкурсі на посади суддів антикорупційного суду. Бо чесні, сміливі, незалежні, професійні та патріотичні судді нам дуже потрібні».

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»