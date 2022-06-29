Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що захист держави — найважливіше завдання для всього нашого народу, як це і записано в Конституції

У День Конституції України, який цього року наші громадяни проводять на полі бою в захисті своєї країни від окупантів, у волонтерстві та допомозі співгромадянам, які постраждали від нелюдських дій агресорів, промову перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав з таких слів: «Кожен наш державний символ тепер наповнений новими сенсами і переживаннями. Наш гімн, наш прапор, наша Конституція, наша незалежність. Ми боремося за наше минуле і наше майбутнє. Як і написано в нашій Конституції, Україна є і буде незалежною, суверенною, демократичною та правовою державою».

Очільник уряду акцентував, що, як і написано в Конституції України, наша держава рухатиметься на Захід до повноправного членства в Європейському Союзі. Як і написано в Конституції України, життя українців залишатиметься найвищою цінністю, а захист нашої держави, її суверенітету та територіальної цілісності — найважливішим завданням для всього нашого народу.

«І ми не зупинимося, допоки не переможемо. Ми відбудуємо нашу країну і зробимо її дійсно величною. Але шрами від цієї війни залишаться назавжди як нагадування про високу ціну, що ми платимо за нашу незалежність, за наші права та за нашу Конституцію», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Він вкотре наголосив, що за нами правда і ми розуміємо, за що воюємо, тому переможемо. І додав: «Слава Україні! Слава Збройним силам! Слава українському народу!»

Денис Шмигаль говорив і про те, що країна-терорист і терористичні російські війська знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі. «Кременчук, Харків, Лисичанськ, Миколаїв, Очаків. Десятки загиблих і поранених. Чергові злочини, за які обов’язково настане кара. росія показала, що вона як країна — моральний банкрут. І якщо її остаточний моральний дефолт стався 24 лютого, то тепер стався дефолт і фінансовий. Уперше за останні 100 років. Дефолт росії — це лише один з елементів економічної та фінансової катастрофи, яка очікує на державу-терориста», — зауважив Прем’єр.

Він укотре повторив слова Президента України, що наша держава й надалі переконуватиме партнерів, щоб вони визнали росію державою-спонсором тероризму.

Очільник уряду акцентував, що Україна працює над тим, щоб росію остаточно виключили з міжнародної групи із протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму. «FATF має внести росію до чорного списку організацій, що не дозволить їй уникати санкцій та продовжувати вести нормальні ділові відносини з будь-ким у світі», — переконаний він.

Ще один крок у напрямі покарання агресора — це конфіскація всіх російських активів за кордоном, які було заморожено після 24 лютого. «Ідеться про сотні мільярдів доларів. Робитимемо все можливе, щоб ці заморожені кошти якнайшвидше було спрямовано на допомогу українцям та відбудову нашої держави після війни. У Канаді вже набули чинності поправки до спеціалізованого закону, які передбачають можливість конфіскації російських активів та використання їх для підтримки України. Два місяці тому ми про це говорили у Вашингтоні із віцепрем’єр-міністром Христею Фріланд, і зараз ми вдячні канадському уряду за цей важливий жест допомоги Україні», — наголосив Денис Шмигаль, додавши, що уряд залучає до цієї надважливої роботи найкращих українських та світових юристів.

Кабінет Міністрів вніс зміни до документа, що визначає порядок захисту інтересів України в міжнародних судах, чітко визначивши повноваження Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ. Україна пропонує укласти міжнародний договір, який дасть змогу використовувати золотовалютні резерви росії для виплати компенсацій постраждалим від її військового вторгнення в Україну.

«Наші країни-партнери зможуть його підписати та запустити процедуру конфіскації російських активів. Ми пропонуємо створити фонд, у який підуть близько 300 мільярдів доларів російських коштів. Із цього фонду виплачуватимуть компенсації та відбудовуватимуть нашу державу після перемоги.

Ми залишимо росії змогу самій сплатити репарації на користь України, але це навряд чи можливо. Тому підемо шляхом конфіскації її активів та майна. Те саме стосується й конфіскації всіх російських активів в Україні. Усе буде зроблено процедурно правильно, аби потім не виникало жодних питань у жодному міжнародному арбітражі», — прокоментував Денис Шмигаль.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»