Фігуранти ринку мікрокредитування сповнені рішучості працювати у правовому полі. Побоювання їхніх керівників та багатотисячної армії клієнтів із приводу змін у законодавстві, як запевняють фахівці Нацбанку, не мають жодних підстав. «Урядовий кур’єр» з’ясовував особливості розвитку ринку мікрокредитування в нашій країні.
На сьогодні обсяги виданих кредитів фінансовими компаніями (МФО, ломбардами та іншими) в 2019 році істотні — майже 70 мільярдів гривень.
«Темпи зростання кредитування фінансовими компаніями досить значні й динамічні. Левова частка кредитів належить до сегмента онлайн-кредитування. Таких позик було видано на суму майже 40 мільярдів гривень. Темпи зростання кредитування фінансових компаній пов’язані зі споживчими настроями населення і можливістю отримати гроші протягом одного дня», — вважає член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов.
Нині керівництво компаній цікавить, що зміниться після того, як з 1 липня 2020 року ці організації перейдуть з-під крила Нацкомфінпослуг, яка проходить процес ліквідації, під регулювання Нацбанку.
«Хочу заспокоїти МФО: жодних нових ліцензій у зв’язку з такими змінами щодо переходу до нового регулятора компаніям отримувати не треба. Також не буде переліцензування», — стверджує Орест Франчук, керівник проєктів і програм департаменту ліцензування фінкомпаній НБУ. Це має вселити оптимізм клієнтам таких установ, адже від невизначеності й різних змін у системі ліцензування та контролю передовсім завжди страждають саме вони.
Нагадаємо, що 12 вересня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон про вдосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (№1069-2). Мета цього документа — скорочення кількості регуляторних і контролюючих органів на ринках небанківських послуг шляхом перерозподілу контролюючих органів.
Відповідно до закону, з 1 липня 2020 року НБУ стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій. З 1 березня зареєстровані компанії можуть у тестовому режимі подати звітність регуляторові. А вже в липні такі компанії повинні будуть подавати свою звітність до Нацбанку через вебпортал згідно з реєстром показників, зокрема звітність за другий квартал 2020 року.
Чимало народних обранців, якій працюють над фінансовими проєктами, вважають, що подальшому розвитку ринку МФО посприяє ухвалення двох документів щодо правового захисту самих компаній і їхніх клієнтів.
Компанії справді серйозні у своїх намірах. За словами фахівця мікрофінансової компанії Moneyveo Олени Андронікової, вони можуть навіть позмагатися з банками. Як каже експерт, торік компанія видала 4 мільйони кредитів на загальну суму 13 мільярдів гривень.