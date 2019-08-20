Ратифікація угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем буде пріоритетом номер один новообраного Кнесету

Два десятиліття на українську землю не ступала нога глави уряду Держави Ізраїль. Цю статистику перервав візит Біньяміна Нетаньягу. Після офіційної церемонії зустрічі й переговорів лідерів країн у їхній присутності було підписано кілька українсько-ізраїльських двосторонніх документів. В.о. міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева та Надзвичайний і Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства і Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій Держави Ізраїль щодо співпраці в галузі сільського господарства.

Надзвичайний і Повноважний посол України у Державі Ізраїль Геннадій Надоленко та його ізраїльський колега Джоел Ліон підписали угоду між Міністерством освіти і науки та Міністерством освіти Держави Ізраїль про сприяння вивченню мови іврит у закладах освіти України та вивченню української мови в ізраїльських закладах освіти.

Посли двох держав підписали програму співробітництва в галузях освіти, культури, молоді та спорту між Кабінетом Міністрів та урядом Держави Ізраїль на 2019—2022 роки. А державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олексій Перевезенцев та Джоел Ліон поставили свої підписи під меморандумом про взаєморозуміння між цим вітчизняним міністерством та патентним відомством тамтешнього Міністерства юстиції.

Маємо багато спільного

За підсумками перемовин Володимир Зеленський та Беньямін Нетаньягу провели спільний брифінг, де окреслили основні напрями подальшого розвитку двосторонніх відносин. Глава Української держави заявив про досягнення домовленості розпочати роботу з розширення на сферу послуг угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами.

«Ми докладно обговорили наші торговельно-економічні відносини. Ізраїль залишається ключовим торговельним партнером України в регіоні Близького Сходу», — заявив журналістам Володимир Зеленський, нагадавши, що сукупний товарообіг між Україною та Ізраїлем перевищує мільярд доларів США. Тож він не має жодного сумніву, що ця сума значно зросте завдяки підписанню угоди про вільну торгівлю товарами між Україною та Ізраїлем. Він сподівається на якнайшвидшу ратифікацію цього документа ізраїльською стороною. Її, запевнив поважний гість, буде оперативно ратифіковано після дострокових виборів до Кнесету, які мають відбутися 17 вересня.

Угоду підписали 21 січня, нагадує УНІАН. А 6 серпня Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Кабінетом Міністрів та урядом Ізраїлю про зону вільної торгівлі. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 11 липня.

Він високо оцінив важливість розширення угоди на залучення інвестицій у сферу послуг і зокрема високі технології. Ізраїльська сторона прагне не просто обміну технологіями й залучення українців до галузі високих технологій в Ізраїлі, а хоче бачити залучення інвестування в галузь високих технологій. Тож є намір відкрити у Києві та Єрусалимі офіси з розвитку високих технологій.

Володимир Зеленський закликав ізраїльський бізнес інвестувати в будівництво доріг, інфраструктурні проєкти, медицину, освіту, енергозабезпечення та сектор ІТ в Україні. Адже в найближчі п’ять років Україна має стрімко зростати.

Президент висловив вдячність прем’єр-міністрові Ізраїлю за результативний діалог і плідну зустріч: «Ви не були у нашій країні аж 20 років. Я щиро вірю, що ваш наступний візит до України відбудеться швидше, і ми будемо бачитись часто, бо Україна та Ізраїль — надійні партнери та щирі друзі».

Оскільки офіційна частина візиту Беньяміна Нетаньягу розпочалася з ушанування пам’яті полеглих за Україну біля Меморіалу Вічної слави та невинно убієнним сталінським режимом українцям біля Меморіалу жертв Голодомору, Володимир Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор актом геноциду українського народу. Адже Україна та Ізраїль мають давні тісні історичні зв’язки. Наші народи спільно пережили всі трагедії історії — Голодомор та Голокост, Другу світову війну, тоталітарний радянський режим.

20 років не були марними

Заявив Володимир Зеленський і про досягнення домовленості з урегулювання проблеми численних відмов українцям у в’їзді до Ізраїлю. Річ у тім, що, за статистикою Державної прикордонної служби України, 4,5 тисячі українців отримали відмову в перетині кордону з Ізраїлем у 2017 році, 3,5 тисячі не пропустили торік, а за пів року 2019-го кількість відмов становила 2,5 тисячі. Тож слід негайно виправляти цю сумну статистику.

«Громадяни обох держав повинні максимально користуватися перевагами безвізового режиму, а українські громадяни не повинні тисячами затримуватись на кордоні Ізраїлю», — додав Президент.

На цій оптимістичній хвилі Беньямін Нетаньягу запросив Президента України відвідати Єрусалим. «Я тут був 20 років тому і бачу зміни, що відбулися, і ваші бажання пришвидшувати ці зміни. Отже, хочу скористатися можливістю та запросити вас до Єрусалима. Ми вже погодилися, що це буде наступного тижня. А якщо не наступного тижня, то принаймні дуже скоро. Запрошуємо до нашої столиці», — цитує Укрінформ слова пана Нетаньягу.

Не могли співрозмовники обійти й теми розпочатої Росією війни на українському Донбасі. «Ми докладно обговорили наші двосторонні відносини та шляхи їх поглиблення. Ми почали з питання, на якому наші ізраїльські друзі знаються краще за інших, — це питання війни та безпеки», — заявив Президент, висловивши вдячність Ізраїлю за незмінну підтримку територіальної цілісності та стійку позицію щодо війни на сході України і анексії Криму з боку РФ.

Оточений з усіх боків ворожими режимами, Ізраїль упродовж своєї історії накопичив неоціненний досвід боротьби з ними та обстоювання незалежності й суверенітету. І цей досвід та навички надзвичайно важливі для України, над якою нависає воєнна загроза з півночі та сходу. Тож наша держава неодмінно його запозичуватиме. «Нам як державі є чого вчитися в Ізраїлю, особливо в питаннях безпеки та оборони, і ми обов’язково будемо це робити», — підкреслив Президент.

По обіді поважний гість у супроводі Володимира Зеленського вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру.

На другий день візиту заплановано зустріч глав урядів, на якій Володимир Гройсман і Беньямін Нетаньягу обговорять питання співпраці України й Ізраїлю в галузях сільського господарства, ІТ, енергетичному секторі, харчовій промисловості, фармацевтиці, транспорті.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»