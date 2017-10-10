Нещодавно в Україні побував міністр оборони Канади Харджит Саджан. Це вже друга його подорож до нашої країни за неповних два роки на посаді. І без дипломатичного словника зрозуміло, що така частота візитів свідчить про неабиякий інтерес Канади до нашої держави. Про плани на візит і загалом про стратегічне бачення міждержавних відносин Харджит Саджан розповів в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу.

Підтримуємо Україну з оборонною метою

— Пане міністре, розкажіть, будь ласка, про ваші плани на час перебування в Україні. Що саме визначаєте пріоритетним для цього візиту?

— Я з нетерпінням очікую на можливість продовжити розвивати відносини між нашими державами, які дуже ціную. Більш як 1,3 мільйона канадців мають українське походження, тож дуже радий познайомитися з українською громадою і таким чином докластися до розбудови наших відносин, зокрема оборонних. У мене заплановано зустріч із міністром Полтораком, на якій матиму змогу висловити свою повагу вашому народу. Окрім цього, відвідаю наші підрозділи, які прекрасно виконують свою роботу, допомагаючи і тренуючи українських бійців.

— Упевнений, що протягом вашого візиту буде порушено питання поставок канадської зброї. Чи підтримуєте надання Україні оборонного озброєння?

— Ми вже тривалий час підтримуємо Україну з оборонною метою. Ми навчили більш як 5 тисяч українських військовослужбовців і надали вашій країні усілякої підтримки на понад 700 мільйонів канадських доларів. Також нещодавно підписали Оборонну угоду, що є ще одним кроком на шляху розбудови наших відносин і підвищення витривалості українського народу. Хочу наголосити: ми й надалі співпрацюємо і допомагаємо вам.

— Пане міністре, якщо Україна надішле до вашого відомства запит на термінову поставку боєприпасів, чи затвердите ви його?

— Не все так просто. Ми маємо чітко дотримуватися процедури. У питанні надання допомоги зважаємо на те, що постачають інші країни. Йдеться про те, аби правильно допомогти ЗСУ, зробивши їх іще кращими, ніж вони є нині. Саме з цієї причини одразу після призначення на посаду я негайно взявся до процесу ухвалення Оборонної угоди, адже цей документ дозволяє нам надавати кращу та різноманітнішу матеріально-технічну допомогу. Питання не в тому, чи просять нас, — адже ми вже залучені до цього процесу. Коли необхідно визначити конкретні потреби, наші генерали обговорюють це з представниками українського війська, й від цього ми відштовхуємося.

— Наявність чинної Оборонної угоди між нашими державами була однією з вимог для відкриття Україні доступу до канадського ринку зброї шляхом внесення її до Автоматичного контрольного списку країн щодо вогнепальної зброї. Тепер угода діє. Коли Україну буде внесено до цього списку?

— У мене ще немає точної дати. Міністерство закордонних справ Канади на чолі з Христею Фріланд працює над цим. Оборонну угоду було укладено зовсім нещодавно, але ми дуже швидко імплементуємо її. Насправді саме канадська сторона пришвидшила процес підписання угоди, звернувшись із відповідним запитом до українських колег. Цього року ми також оголосили про продовження тренувальної місії UNIFIER, що свідчить про розвиток нашої підтримки. Слід також пам’ятати, що йдеться не лише про військову допомогу, Україна має підтримку всіх урядових структур Канади. Наприклад, багато можливостей створює Угода про вільну торгівлю.

Канаді потрібен час для ухвалення рішення про миротворців на Донбасі

— Іншим актуальним для України питанням є потенційне розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Як ви ставитеся до цієї ідеї?

— Вона виникла лише нещодавно, і нам ще потрібно обговорити її, адже до нових пропозицій ми завжди підходимо продумано. Я з нетерпінням очікую на нашу розмову на цю тему з міністром оборони України.

— Минулого тижня прем’єр-міністри Канади та Великобританії оголосили про запуск спільної військової тренувальної місії в Україні. Розкажіть, будь ласка, більше про це.

— Ми вже працюємо в Україні не лише з Великобританією, а й із кількома іншими державами, які називаємо «п’ятіркою» (США, Канада, Великобританія, Литва та Польща. — Ред.). Коли я приїжджаю на зустрічі до штаб-квартири НАТО, міністри оборони країн, які надають допомогу Україні, ця так звана «п’ятірка», завжди збирається і обговорює прогрес. Наші країни надіслали радників до Міністерства оборони України. Мої колеги з Постійного комітету федерального парламенту з питань національної оборони цими днями теж перебувають в Україні. Так ми поглиблюємо наші відносини, навчаємося одне в одного і далі співпрацюємо.

— Наприкінці 2015 року (час приходу до влади в Канаді Ліберальної партії на чолі з Джастіном Трюдо. — Ред.) Канада раптово припинила відправлення ЗСУ нелетального обладнання, хоча регулярно робила це майже два роки. Чи плануєте відновлення?

— Схильний не погодитися з формулюванням запитання: йдеться не про раптове припинення поставок, а про їх планове завершення. Ми й далі розглядаємо варіанти відповіді на різні запити. Можу запевнити, що ми не припиняли поставок, а завершили їх після виконання завдання. Є різниця. Можу навести приклад того, як ми розвиваємо нашу підтримку. Коли я був в Україні минулого разу (у березні 2016 року. — Ред.), наші інструктори помітили, що українським військовослужбовцям не вистачало знань із надання першої медичної допомоги. Ми не лише ввели ці курси до нашої програми, а й забезпечили кожного курсанта вкрай необхідними тактичними аптечками, які тепер рятують життя. Канада і її збройні сили разом шукають способи поліпшення допомоги. Через це я надавав особливого пріоритету підписанню Оборонної угоди, адже вона дозволяє рухатися цим шляхом іще швидше.

Успішна Україна і щасливі українці надсилають чіткий сигнал Путіну

— Збройна агресія Росії проти України триває уже третій рік. Очевидно, що за цей час потреби нашої армії змінилися. Чи адаптує Канада свою підтримку?

— Розглядаючи конкретні способи допомоги, ми вивчаємо різноманітні запити й дивимося на вже надану підтримку. Я дослухаюся до порад військових, які пропонують найкращі варіанти. Тому ми змінюватимемо нашу допомогу, зважаючи на потреби ЗСУ. Ми завжди розглядаємо кожен запит дуже серйозно, але важливо не лише те, по що саме звертаються, але й те, як найліпше збільшити можливості ЗСУ. Успішна Україна і щасливі українці надсилають чіткий сигнал Путіну: незалежно від того, що ви намагаєтеся зробити з нами, Україна все одно буде процвітати.

— У геополітичному вимірі бачимо зростання агресивності з боку Росії. Вона незаконно анексувала Крим і веде війну проти України. Зважаючи на те, що ви з РФ — сусіди в Арктиці, чи не остерігаєтеся, що ця агресія може вилитися і в Канаду?

— Наш уряд сприймає російську агресію дуже серйозно і відповідально ставиться до суверенітету над північними територіями. Через це ми не лише продовжили нашу місію в Україні на два роки, але й робимо багато іншого, наприклад, очолили багатонаціональний батальйон у Латвії. Батальйон військ НАТО у повному бойовому спорядженні в Латвії є показовим для Росії. Ми також збільшили свою взаємодію з Альянсом, долучившись до авіапатрулювання над Румунією. Окрім цього, біля узбережжя Західної Європи перебуває наш бойовий фрегат.

— Канадські підрозділи у Латвії наразилися на потужну російську пропаганду. Чи маєте план протидії цьому?

— Ми добре готуємо своїх військових, які завжди були нашим головним багатством. Вони — професіонали найвищого рівня, і це не дозволить неправдивій інформації, яку поширює Росія, укорінитися. Тим не менше, ми протидіятимемо будь-якій дезінформації, яку росіяни спробують запустити.

Канада розуміє свою відповідальність у світі

— Зрозуміло, що питання прийняття країни до НАТО перебуває майже винятково у політичній площині. Та чи погодилися б ви на набуття Україною повноправного членства у Північноатлантичному альянсі?

— Ми були надійним союзником України, тому подальше зростання процвітання України дуже важливе для нас. Канада прямо говорить, що хоче усіляко підтримувати Україну.

Хтось сказав, що Канада — це найбільш українська держава після самої України. Для нас це так і є.

— Чому підтримка України важлива для Канади?

— Канада хоче бути відповідальним партнером у світі й зменшити агресивність Росії. Ми народ, який усвідомлює свою відповідальність та роль на світовій арені. Тому ми зайняли дуже рішучу та відповідальну позицію у підтримці України.

— Ви кілька разів згадали про Оборонну угоду між Канадою та Україною. Чи її підписання вже принесло практичні наслідки для нашої співпраці?

— Ця угода дозволяє нам вільніше підтримувати одне одного. Окрім цього, вона демонструє Росії, що Україна має перспективи для процвітання. Ми підписали Оборонну угоду та запустили вільну торгівлю, а нині працюємо над наступним кроком — розширенням Автоматичного контрольного списку країн по вогнепальній зброї. Однак попереду ще багато роботи, тому з нетерпінням очікую на візит до України і перемовини про те, в якому напрямі найкраще розвивати нашу підтримку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Канаді проживає менше людей, ніж в Токіо: цікаві факти

ДОСЬЄ «УК»

Харджит САДЖАН. Народився в індійському штаті Пенджаб. Коли йому було 5 років, його родина переїхала до Ванкувера. В 1989 році він вступив на службу в канадську армію. В 2011 році став командувачем Полку Британської Колумбії (Стрільців Герцога Коннахта). На парламентських виборах 2015 року Саджана було обрано у Палату общин від Ліберальної партії Канади по виборчому округу Південний Ванкувер. 4 листопада 2015 року обійняв пост міністра національної оборони в кабінеті Джастіна Трюдо.

Максим НАЛИВАЙКО,

Укрінформ