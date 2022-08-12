Київ попросив у північноєвропейських партнерів на конференції в Копенгагені більше зброї та боєприпасів, щоб звільнити захоплені росіянами території

У Копенгагені відбулася Конференція північноєвропейських союзників України, яку називають розширеним варіантом «формату Рамштайн». Якщо у Рамштайні йшлося про короткострокове постачання необхідного нашій країні озброєння, то у столиці Данії міністри оборони 26 країн, котрі взяли участь у конференції, обговорювали питання довгострокового фінансування та навчання українських військових. Нашу державу на конференції представляв міністр оборони Олексій Резніков.

Держава-терорист не досягла своїх цілей

«Україна бореться, і наша мета не змінилася: це відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави у межах міжнародно визнаних кордонів. Для цього нам треба зупинити ворога, стабілізувати лінію фронту, а її протяжність становить понад 2500 кілометрів, і активні бойові дії проходять на фронті протяжністю 1300 кілометрів, а також підготувати контрнаступальну операцію», — сказав Олексій Резніков у виступі. За словами міністра, визначено кілька пріоритетних груп спроможностей, які Збройні сили України мають набути для досягнення поставленої мети.

«Вони містять: посилення спроможностей і маневру для захисту північно-західної частини Чорного моря, забезпечення повітряної оборони великих міст та об’єктів критичної інфраструктури, захист кордону з білоруссю, а також спроможності для стабілізації лінії фронту та створення умов для контрнаступальної операції», — повідомив міністр.

В Україні сприймають росію як небезпечного супротивника, який не поважає правил і має величезні ресурси. «Це держава-терорист, яка не поважає прав людини і нехтує втратами. Вона здійснює масові вбивства військовополонених та цивільних. Вона використовує дезінформацію, міграцію, зерно, енергетику та ядерну енергію як зброю. Її тактика становить загрозу для всіх нас», — заявив очільник оборонного відомства. росія хоче «нав’язати всім своє бачення світового порядку, який базується не на верховенстві права і прав людини, а на жорстокій силі». Проте, на думку Олексія Резнікова, світ починає розуміти, що слова росії і домовленість із нею не варті паперу, на якому написані.

Очільник Міноборони подякував країнам-партнерам, які об’єдналися в межах «формату Рамштайн» з лідерством США, за надану українському війську допомогу. За його словами, Україна вже має підтримку, яка дає змогу нашим солдатам здивувати росіян на полі бою на суші, в повітрі та на морі. «Держава-терорист не досягала своїх цілей, тому що багато країн зробили свої внески в опір», — зазначив Олексій Резніков. Окремо він вказав, що українська армія «вже знищила велику кількість елітних військ росії — десантних, морських та сил спеціальних операцій».

У Києві переконані, що скоординовані дії України та країн-партнерів можуть зробити безпечною всю Європу. «Україна готова зробити свою частину, нам потрібні інструменти. І що швидше ми їх отримаємо і що більшими будуть обсяги, то швидше досягнемо нашої спільної мети — мирної Європи», — підсумував міністр.

росія хоче спровокувати ядерну катастрофу

Президент України Володимир Зеленський, який виступив на конференції у відеоформаті, застеріг, що росія планує спровокувати найбільшу в історії аварію на Запорізькій АЕС. І це, по суті, буде застосуванням ядерної зброї без ядерного удару. «За фактичними наслідками це може бути ще катастрофічніше, ніж Чорнобиль, а за суттю — тим самим, що й застосування росією ядерної зброї, але без ядерного удару», — сказав Президент, повідомляє пресслужба ОПУ.

Глава нашої держави підкреслив, що ніхто не зможе зупинити вітер, якщо він нестиме радіацію, але весь світ разом здатний зупинити державу-терориста. За словами Володимира Зеленського, що швидше вдасться зупинити росію, то швидше Європа та світ зможуть знову відчути безпеку, а для цього треба посилювати проти рф санкції й не дозволяти їх обходити. Зокрема, потрібні жорсткі санкції проти «росатому» і всієї російської атомної галузі. За словами Президента, потрібно ще більше підтримувати Україну зброєю. І зброя потрібна такої потужності, такої далекобійності, щоб росія була змушена нарешті задуматися про пошук мирного рішення.

«Ми маємо захистити Європу від цієї загрози. Захистити всі разом. А ймовірно, не тільки Європу. Бо Запорізька атомна станція в Україні найбільша на нашому континенті. Третя за розмірами у світі», — заявив Володимир Зеленський.

Він нагадав про проблему експорту в росію комплектуючих та продукції подвійного призначення. «Росія просто не мала б боєздатної армії в сучасних умовах, якби не імпортні деталі. Електроніка, оптика та багато інших деталей іноземного виробництва використовують під час створення ракет, безпілотників, засобів зв’язку, бронетехніки тощо. Цей потік технічної допомоги російському терору потрібно повністю зупинити», — переконаний Президент.

На його думку, має бути ефективний механізм контролю за будь-яким постачанням у росію, щоб не пропустити «жодної деталі, яка може піти на виробництво зброї для обстрілів мирних міст чи атомних станцій».

У межах робочого візиту до Копенгагена Олексій Резніков зустрівся з данським колегою Мортеном Бодсковом. Міністри обговорили співпрацю у підготовці особового складу ЗСУ, зокрема організацією курсів лідерства для молодших командирів, навчання фахівців з розмінування та проведення базової загальновійськової підготовки механізованих підрозділів Сухопутних військ та Сил тероборони ЗСУ.

Як повідомив Мортен Бодсков напередодні відкриття конференції, найближчим часом Данія відрядить 130 військових інструкторів для участі у британському проєкті з навчання українських військових. «Україна все ще потребує підтримки в боротьбі з російським вторгненням, тому Данія посилює допомогу в галузі військової підготовки. Розпочато діалог з Україною про підтримку в навчанні командного складу та підтримку Сил територіальної оборони України», — заявило з цього приводу міністерство оброни Данії. 2022 року на проєкт підтримки військової підготовки українських військових буде надано 100 мільйонів данських крон.