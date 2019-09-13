Цей курорт називають українською Швейцарією і порівнюють з німецьким містом Баден-Баден. Тут лікуються пацієнти із 30 країн світу, а європейські медики їдуть сюди переймати досвід.

У це важко повірити. Адже ми звикли до того, що санаторії Укрпрофоздоровниці в жалюгідному стані, багато з них не оновлювали з радянських часів. Про ці проблеми «УК» неодноразово писав (наприклад, про ситуацію зі знаменитим «Куяльником» у матеріалі «Куяльнику» дали шанс на нове життя» за 15 серпня 2019, №155). Однак є і позитивний досвід, що дає надію на розвиток медичного туризму в Україні.

Цього разу кореспондент «УК» вирушив на Полтавщину в оспіване Миколою Гоголем місто Миргород. Популярним його зробили не тільки твори письменника, а й мінеральна вода, яку видобувають тут понад 100 років.

Сто років тому

Почалося все з того, що жителям Миргорода стало вкрай бракувати питної води. Тоді вирішили пробурити нову свердловину. Але замість питної води на глибині 700 метрів виявили підземне озеро, вода в якому пахла сірководнем. Не пропадати ж добру, вирішили тоді, та й стали використовувати ту воду для технічних потреб. Нею наповнювали ванни й купалися, і невдовзі помітили, що після водних процедур почуваються краще, у багатьох перестали боліти суглоби. А в тих, хто все-таки зважився її пити, зникали проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

З ініціативи тодішнього голови міської управи генерал-майора медицини Івана Зубковського миргородську воду почали вивчати. Виявилося, що за цілющими властивостями вона близька до вод таких курортів, як Баден-Баден, Соден, Аахен. Зрештою 28 квітня 1917 року тут офіційно відкрили перший курортний сезон.

Який санаторій обрати

Нині комплексу «Миргородкурорт» підпорядковані чотири санаторії. У них лікують захворювання шлунково-кишкового тракту, але водночас кожна з чотирьох оздоровниць спеціалізується на певних захворюваннях. Так, у санаторії «Миргород» зміцнюють опорно-руховий апарат, а «Полтава» допомагає пацієнтам, у яких є проблеми із серцем і судинами.

— Після інфаркту міокарда в санаторій «Полтава» хворі приїжджають одразу після стаціонару на ранню реабілітацію, яка триває 21 день, — розповідає заступник генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» з медичних питань Наталія Бутенко. — Ми співпрацюємо з Інститутом кардіології імені М. Д. Стражеска, Інститутом кардіохірургії імені М. М. Амосова.

У санаторій «Хорол» направляють вагітних, тут відпочивають і родини з дітьми. Порушення ендокринної системи лікують у санаторії «Березовий гай», тут відкрито школу діабету, де вчать методів самоконтролю і як жити з цим захворюванням в реаліях сьогодення.

Щорічно санаторно-курортне лікування у «Миргородкурорті» отримують понад 30 тисяч осіб.

Райська місцина

Коли приїздиш на курорт «Миргород», здається, що потрапляєш у своєрідний рай. Зелену територію з любов’ю оформлено, милують очі композиції із квітів та рослин, в озері плавають лебеді, у вольєрі розгулюють рідкісні білі павичі, а в літній спекотний день тут можна охолодитися в басейні або на пляжі біля річки Хорол. А повітря таке, що хочеться розкрити на повну легені й вдихнути його якомога більше.

А ще тут можна зустріти гоголівських персонажів: Солоху, Пацюка, Вакулу, Оксану й інших. І про свиню не забувайте, адже миргородська «ряба» розвалилася прямо навпроти Миргородської калюжі, що стала тепер красивим лебединим озером.

І головно — тут сучасний лікувально-діагностичний комплекс європейського рівня, є комфортні умови проживання.

Вихід із кризи

Але так було не завжди. Після розпаду СРСР корпуси санаторіїв і медичне обладнання було в жалюгідному стані. І щоб створити таку оздоровницю, довелося серйозно працювати багато років.

— Коли наша команда почала працювати тут у 2006 році, була криза і розруха, — згадує генеральний директор ПрАТ «Миргородкурорт» заслужений лікар України Олександр Гавловський. — На рахунку було 0 гривень 00 копійок. Але ми мали величезне бажання все змінити на краще і чітку мету — довести рівень комфорту й сервіс курорту до європейських стандартів. Додайте до цього розвиток лікувально-діагностичної бази та розширення реабілітаційних відділень.

Крок за кроком почалися реальні зміни. Тоді й почали їхати люди — щоразу дедалі більше. І через три роки курорт «Миргород» вийшов у лідери санаторно-курортної системи Укрпрофоздоровниці. До того ж підприємство стало прибутковим. Для порівняння: за підсумками 2006 року прибуток становив 173 тис. грн, а в 2018-му — 21 мільйон!

Як іноземні лікарі в нас навчаються

У 2013 році на сесії Генеральної асамблеї Всесвітньої федерації водолікування та кліматолікування (FЕМТЕC) у Греції курорт «Миргород» отримав найвищу нагороду міжнародної спільноти фахівців оздоровчої справи — звання «Найкращий курорту світу».

Згодом сюди почали приїжджати закордонні пацієнти, деякі з них навіть змінили Баден-Баден на Миргород. Кажуть, лікування ефективніше, а ціни нижчі. Нині тут оздоровлюються пацієнти з Азербайджану, Німеччини, Японії, Франції, Кореї, Ізраїлю. А з королівства Бахрейн приїжджають цілими групами вже три роки поспіль.

Звичайно, основна цінність курорту — цілюща вода, яку подають у бювет безпосередньо з джерела, тому вона повністю зберігає фізико-хімічний склад і енергетичну структуру.

У чому секрет

У світі спостерігається тенденція до спрощення системи курортної галузі, яка обмежується SPA-процедурами та модними масажами. Натомість у «Миргороді» від самого початку закладено основи санаторно-курортного лікування, реабілітації пацієнтів, які перенесли важкі захворювання й травми. За нинішніх умов на курорті зберегли цю лікувальну складову, додавши до неї сучасні методи обстеження на новому медичному обладнанні.

У курортній поліклініці є чотири акредитовані лабораторії, де за 70 секунд можуть визначити 22 клінічних показники крові або понад 60 її біохімічних показників. Спеціальні аналізи дають змогу дізнатися, чи є у людини схильність до діабету або інших захворювань.

У бальнеогрязелікарні проводять понад сто різновидів процедур: підводний душ-масаж, душ циркулярний, перлинні й гідролазерні ванни, грязелікування тощо.

— Звісно, такий підхід потребує чималих капіталовкладень, постійного оновлення діагностичної бази, пошуку нових ефективних методик лікування, — каже Олександр Гавловський. — Ми не можемо стояти на місці! Треба розвиватися у професійному й технологічному сенсі. Ось навіть зараз робимо великий критий басейн, щоб відпочивальники могли плавати будь-якої пори року.

Іванна КУРОВЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»