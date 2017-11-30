Столиця вдруге провела Міжнародний саміт міських голів (IMS). Цей захід вважають платформою для обміну досвідом між лідерами місцевого самоврядування та фахівцями місцевого розвитку світового рівня. Тематичні дискусії стосуються переважно сучасних тенденцій розвитку міст, інновацій. Для презентацій найкращого міжнародного й місцевого досвіду міського управління надали залу «Даллас-1» у готелі «Хілтон». Цього року туди завітало понад 100 міських голів, представники місцевого самоврядування Канади, Ізраїлю, Словаччини, Бразилії, Швеції, Великої Британії та Нідерландів. Спершу йшлося про нововведення, обговорювали проблематику містобудівництва, потім проводили воркшопи, екскурсії на технологічні майданчики Києва.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступив другого дня роботи зібрання. Він назвав ключовою ідеєю всіх змін у державі надання громадянам нової якості життя. Вона проявлятиметься тоді, коли українські міста стануть комфортними, коли державні та місцеві ресурси використовуватимуть ефективно, а люди матимуть роботу, гідний дохід і впевненість у завтрашньому дні. Також глава уряду підкреслив, що одним з інструментів досягнення мети стала децентралізація. Він вважає правильним шлях передачі повноважень і ресурсів на місця, стимулювання об’єднання громад. Успішні паростки від перетворень очікують уже найближчими роками.

Окрему увагу Прем’єр приділив компетентності місцевої влади та її залученню до реформаторських процесів. «Саме тому зараз потрібно давати відповідь на запитання, навіщо на місця передали гроші й повноваження. І ця відповідь очевидна, — продовжив Володимир Гройсман. — Міста мають бути комфортними для жителів. У нас на порядку денному зміни в усіх сферах життя. І нам треба дати нову якість життя… Ніхто в Україні не дасть знищити місцевого самоврядування, ніхто не зупинить процесів децентралізації. Міста повинні бути ефективними».

АМК зазнає змін у роботі

Незабаром Прем’єр-міністр ініціює напрацювання та ухвалення змін до антимонопольного законодавства, яке було б здатне відкоригувати нинішню практику роботи Антимонопольного комітету та усунути корупційні загрози в діяльності. Володимир Гройсман повідомив, що лише в 2017 році дії АМКУ стали причиною зриву одразу кількох великих тендерів. Ідеться про закупівлю обладнання для митниці та будівництво нових вагонів для Укрзалізниці. «Блокування тендерів має жорсткі ознаки корупційності й загрози розвитку держави, — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Питання АМКУ виходить на рівень національної безпеки. Ми готуємо зміни до законодавства. Усі, хто причетний до корупції, мають понести відповідальність перед законом. Я знайду можливості, і всіх винних буде покарано».

А ще Володимир Гройсман переконаний, що політика підтримки інновацій і технологічного оновлення держави дасть змогу досягти стратегічної мети уряду — змінити модель роботи економіки «від сировинного придатку та постійного «латання дірок» до системного розвитку й виробництва кінцевого продукту з високою доданою вартістю». За словами Прем’єра, нині в Україні працює кілька інститутів, покликаних сформувати систему інноваційної підтримки. Це, зокрема, Рада підтримки інновацій, Офіси залучення інвестицій та просування експорту. Фонд підтримки стартапів працюватиме з наступного року. «Ми зацікавлені в оновленні, в інвестиціях, зацікавлені у створенні нових робочих місць, відкритті нових підприємств», — додав глава уряду.

На його думку, інноваційний розвиток — запорука втілення глобальних ідей, передовсім, повна енергонезалежність, енергоефективність і оновлення промисловості. «Інновації та правильні рішення мають бути основою ефективності та якості управління. Я вірю в економічно сильну й демократичну Україну. Ми не маємо бути сировинним придатком інших економік, ми не маємо бути країною, яка експортує тільки сировину. Ми маємо, через підтримку інновацій, змінювати модель економіки, виробляти конкурентний продукт, завойовувати ринки інших країн та відбудовувати свій дім», — резюмував він.

Інвестори повірять, коли…

Володимир Гройсман сподівається на швидке завершення формування антикорупційної інфраструктури, включно зі створенням антикорупційного суду у 2018 році. Це потрібно для того, щоб інвестори повірили в Україну. Проекти в соціально важливих галузях регіонів країни має фінансувати саме Фонд регіонального розвитку. На наступний рік він матиме чотири мільярди гривень.

У перший день роботи саміту виступав віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко. Він говорив про City Progress Index (індекс розвитку міста). Це — важливий інструмент стратегічного планування, який має надавати не оцінку й аналіз роботи місцевого самоврядування, а й певні рекомендації. Віце-прем’єр переконаний, що органи влади мають чітко знати про індикатори якості життя, інституційної спроможності, привабливості та чітко розуміти, що саме слід впровадити в процесному менеджменті для поліпшення цих показників.

Наприклад, аналіз СРІ по Миколаєву продемонстрував, що головною загрозою для цього міста та інших міст України стає втрата трудового ресурсу. «Дуже важливо в індексі динаміки розвитку міст запровадити індикатор людського розвитку та якості життя, який застосовують у всіх європейських країнах», – цитує слова Геннадія Зубка його прес-служба.