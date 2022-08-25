Розтрощивши та окупувавши приморський курортний Маріуполь, рашисти, мабуть, самі жахнулися від скоєного. Та спершу, нітрохи не давши взнаки, відразу через підконтрольні пропагандистські ресурси пообіцяли дуже швидко відбудувати місто. Відновити всі зруйновані важливі комунікації загарбники марили вже до кінця року. А повністю повернути Маріуполю попередній вигляд фантазували всього за рік.

Нині ж сучасні варвари прикусили довгі на обіцянки язики. Натомість досить стримано попередили містян про неспроможність провести у вже близьку холодну пору опалювальний сезон. Досі їм не вдалося відновити нормальне водопостачання, каналізацію та стабільне забезпечення електрикою у всіх районах міста. Подальші перспективи? Нещодавно їх досить мляво оприлюднив «віцепрем’єр днр» є. солнцев: «Маріуполь можна повністю відновити за три роки».

Місцеві люди вже збагнули, що ключове у лукавій обіцянці слово «можна». Бо якихось серйозних будівельних зрушень на міських руїнах поки що не помітно.

«Вони вперше зблизька тут побачили сучасне!»

До «визволення» Маріуполя агресивною сусідньою ордою в місті було 2708 багатоповерхівок та близько 50 тисяч приватних будинків. Почавши обстеження результатів цинічної «денаціоналізації» та «демілітаризації», окупанти хоч-не-хоч схопилися за порожні голови. Бо тільки за попередніми прикидками, відновленню не підлягали понад 1000 багатоповерхових будинків. На злам виявилися приреченими й понівечені вісім приміщень лікарень, п’ять дитячих садочків і три школи, де рашисти дуже наполегливо шукали «штаб «Азова».

Згодом рашистська окупаційна влада підкоригувала плани: демонтувати вирішили тільки 533 зруйновані багатоквартирні будинки. Куди подіти понад 30 тисяч людей, які залишилися без житла? Невеликі пани: їм пообіцяли надати тимчасове житло в гуртожитках. Однак досі це переселення не почалося, так само поки що затримується видача компенсації, про яку дуже голосно розповідали загарбники та місцеві колабораціоністи. Натомість для картинки вони ще недавно жваво теревенили про ударні темпи відбудови міста.

«У нас понад 5 тисяч осіб працюють на відновленні міста, з них майже 2 тисячі — петербурзькі будівельники. Усього допомагатимуть нам 12 регіонів. Цього цілком достатньо для виконання поставленого перед нами завдання відновити місто за три роки», — запевняв «віцепрем’єр днр».

До речі, про регіони. До відбудови одного з найбільш потерпілих Лівобережного району, за словами окупантів, вирішили залучити робітників аж із тули. Та цьому маріупольці нітрохи не зраділи.

«Ми і до війни, і тепер за бажання можемо побачити фото чи відео з тули та області. Там досі стовбичать перехняблені вбогі дерев’яні бараки, повсюди суцільні руїни з позаминулого століття та бездоріжжя. І тульські «майстри», не здатні вдома навести лад, у нас працюватимуть?! Та вони вперше в житті тут хоч побачили зблизька сучасне місто!» — обурюється житель Маріуполя.

А оте непевне й хитке «можна» в обіцянках загарбників про відновлення таки справді головне. Бо відбудувати «всього» за три роки місто рашисти планували за умови повного фінансування та активної участі аж 12 регіонів рф у цих роботах. Однак через міжнародні санкції та крах економіки кремль нині не має наміру витрачатися навіть на зарплату для російських будівельників. А тому через затримку виплати заробітку більша частина тульських «братів» уже плюнула на затію трохи заробити в Маріуполі й виїхала звідти.

«Усі обіцянки виявилися фарсом!»

Пропагандистські обіцянки обіцянками, та складається враження, що окупаційна влада досі не може прийти до тями і оцінити справжні масштаби заподіяної Маріуполю шкоди у вигляді гуманітарної катастрофи. А тим часом легітимні керівники міста й експерти вже зробили більш реальні прогнози. На думку Маріупольського міського голови Вадима Бойченка, щоб Маріуполь повернути до нормального стану, яким він був до лютневого повномасштабного вторгнення росіян, потрібно не менш як три роки. А щоб повністю відбудувати місто-руїну, доведеться попрацювати не менш як десять років.

«Через війну в місті знищено чи пошкоджено 1356 багатоповерхових споруд. Розбомблено 40% приватних будинків. Більшість із них не підлягають реконструкції. Тому в планах — будівництво нових об’єктів», — каже керівник міста.

Чимало експертів у прогнозах про аж дві п’ятирічки напруженої роботи після визволення міста як приклад згадують досвід російського грозного, який теж ущент зруйнували кремлівські «визволителі». Тоді місто росіяни відбудували саме за 10 років, однак нині і в найближчому майбутньому вони навряд чи серйозно візьмуться за Маріуполь, бо дошкуляють болючі санкції, економічні та фінансові проблеми, складна ситуація на всіх ділянках фронту і в тилу. Про те, що плани кремля стосовно будівельних робіт у місті вже істотно змінилися, нещодавно розповіли місцевим жителям по секрету самі ж росіяни.

«Усі балачки про масштабні ремонти та будівництво виявилися фарсом чи шоу для обдурених і знедолених маріупольців та російських телеглядачів. Жодних ремонтів багатоповерхівок не буде, а про приватне житло й зовсім не йдеться. Розпочалася консервація ремонтів та будівельних об’єктів через складний стан на фронті. Нові російські будівельники відмовляються їхати до Маріуполя. А ті, що досі в місті, масово збираються додому через брак оплати праці, погані умови та загрозу контрнаступу ЗСУ», — розповідає радник міського голови Петро Андрющенко.

Як готується окупаційна влада міста до холодних осені та зими, настання яких із жахом очікують люди за умов відсутності опалювального сезону? Там насамперед взялися за ремонт так званого маневреного житла. Будівельники лагодять і утеплюють відносно вцілілі приміщення шкіл та дитсадків. У них планують узимку збирати всіх маріупольців, які не виїхали з міста, і якось їх обігрівати.

Днями в Маріуполі на вулиці Сонячній загарбники розпочали демонтувати зруйнований і обгорілий багатоповерховий житловий будинок — один з тих, що першими потрапили під потужні обстріли рашистів. На думку місцевих людей, ця вулиця могла б стати своєрідним музеєм воєнних злочинів росіян, які вбивали маріупольців просто в їхніх квартирах. Отож тепер «визволителі» взялися знищувати надто вже очевидні сліди своїх звірячих злочинів.