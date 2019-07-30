Минув лише місяць після повернення російської делегації в ПАРЄ. Тоді це рішення виправдовували зокрема появою в європейських інституціях більших можливостей для захисту громадянських прав і свобод в РФ. І ось цей час настав. Влада РФ відверто і вкотре показала: міжнародні норми й взяті зобов’язання для неї нічого не варті. Так, 27 липня у Москві поліцейські із грубим застосуванням сили затримали понад 1300 учасників мітингу «За чесні вибори» на підтримку незалежних кандидатів на виборах до міської думи. Раніше їм відмовили в реєстрації, й небайдужі росіяни вийшли на акції протесту.

Щоправда, акцію не узгодили з московською владою. Зробити це було б неможливо з огляду на патологічний страх Кремля перед вільнодумством.

Те, чого цивілізована й вихована Європа вимагає від Росії, давно вже не очікують у нас. І про що неодноразово попереджали європейських партнерів: Росії не можна вірити за будь-яких умов.

«Варварське побиття власних громадян, численні арешти й затримання, застосування штучних і дискримінаційних передвиборчих фільтрів, покликаних забезпечити участь у виборах виключно зручних кандидатів доводить неспроможність російської влади забезпечити демократичне волевиявлення, демонструє її страх перед реальною політичною конкурен цією», — йдеться в коментарі вітчизняного зовнішньополітичного відомства, оприлюдненому з цього приводу.

У відомстві наголосили, що такими системними порушеннями фундаментальних свобод і прав людини — свободи висловлювань і мирного протесту — Кремль «відверто знущається з тих європейських держав і політиків, які нещодавно дозволили російським представникам повернутися в Парламентську асамблею Ради Європи.

Для нас очевидно, що Росія не належить до демократичної спільноти, а є державою-парією. Саме тому рішуче засуджуємо масові репресії, до яких вдався Кремль останніми днями», — йдеться в документі.

В МЗС очікують на таке саме рішуче засудження дій російської влади від інших представників європейської і євроатлантичної спільноти.

І ось їхня реакція. Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд та президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск’є висловили занепокоєння з приводу недопущення опозиційних кандидатів до виборів у Московську міську думу та непропорційного застосування сили поліції проти учасників акцій протесту з цього приводу.

Відповідні заяви Ягланда і Морі-Паск’є опубліковано на сайтах Ради Європи і ПАРЄ, повідомляє Укрінформ.

«Я із занепокоєнням спостерігав за останніми подіями перед виборами в Москві. Згідно з повідомленнями, опозиційні кандидати не змогли виставити свої кандидатури на виборах. Маю намір обговорити це з головою центральної виборчої комісії Росії Еллою Памфіловою. Усіх законних кандидатів слід допустити до участі, як і мають бути гарантовані вільні й чесні вибори. Росія як держава-член Ради Європи повинна дотримуватися європейських стандартів у виборчому процесі», — зазначив генсек Ради Європи.

«Я глибоко занепокоєна масовими арештами демонстрантів і непропорційною реакцією поліції, яка намагалася розігнати їх. Свобода слова і свобода зібрань слугують важливими умовами демократії. У всіх країнах — членах Ради Європи й загалом у будь-якому відкритому демократичному та плюралістичному суспільстві всі думки, зокрема критичні про владу, можна висловлювати вільно», — наголосила Ліліан Морі-Паск’є.

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«Урядового кур’єра»