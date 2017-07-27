Недавно моя сім’я відпочивала в одному із санаторіїв Приморського району Запорізької області. Саме в цей час був мор бичка. Риба була скрізь: під ногами на мілині, на березі кількасантиметровим пластом. Поряд із санаторієм — приватний сектор. Щоранку, як на фіззарядку, на берег приходили місцеві жителі з лопатами й лантухами, вантажили мертвого бичка, доки він не засмердівся, і везли додому. Неважко здогадатися, що так люди запасаються дармовою рибою. Протримавши її певний час у погребах, здають оптом на продаж. Бо якби схотіли лише очистити берег від мертвої риби, закопали б її поблизу й аж ніяк не тягли додому.

І коли цілий рік бачу на прилавках базарів і в приватних рибних торговців не дуже красивого бичка, схожого на той, який валявся на березі, пригадую той відпочинок. Тож погоджуюся зі створенням на Запоріжжі обласної робочої групи з розв’язання проблеми сезонної загибелі водних біоресурсів, зокрема в Азовському морі. Цей документ зобов’язує місцеву владу на території поряд з Азовським морем, а також відповідні силові структури і рибні господарства здійснювати постійний моніторинг санітарного режиму водного середовища в місцях можливої задухи риби. А в разі мору бичка — забезпечити на підзвітних територіях проведення комплексу заходів зі своєчасного збирання й утилізації його на підприємствах, які займаються утилізацією товарів тваринного походження. Він має на меті не допустити несанкціонованого продажу загиблих водних біоресурсів.

Інституту рибного господарства та екології моря запропоновано опрацьовувати питання і надавати обласній робочій групі висновок щодо можливості збільшення квот на промисловий вилов водних біоресурсів в Азовському морі в період із травня до серпня і здійснювати постійний гідрологічний і гідрохімічний моніторинг водного середовища Азовського моря. На головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області покладено завдання забезпечити у весняно-літній період постійний контроль за санітарним режимом водного середовища в місцях можливої задухи водних біоресурсів, ветеринарний контроль за утилізацією загиблої риби на профільних підприємствах.

Азовському басейновому управлінню Державного агентства рибного господарства рекомендовано на підставі висновків науково-дослідних установ, організацій звертатися до Державного агентства рибного господарства України стосовно надання додаткових квот під вилов водних біоресурсів для недопущення їх задухи. Як це нещодавно сталося біля селища Урзуф Донецької області, коли на берег викинуло кілька тонн мертвого бичка. Уздовж усього узбережжя комунальники терміново його прибрали, а екологи оголосили меліоративний вилов бичка, щоб знизити ймовірність подальшої загибелі риби. Тоді замор бичка почався через те, що рівень кисню у воді впав у 10 разів: за норми 8 г/л його вміст зменшився до 0,8 г/л.

Азовського бичка зазвичай рятує шторм, а ось якщо цього року буде тривалий штиль, екологи припускають ймовірність нового замору. Чому бичок підходить до берега, де кисню найменше, а не йде на глибину, науковці пояснити поки що не змогли. Таке явище відбувається фактично в одних і тих самих місцях. Найчастіше — в Запорізькій області, рідше — на території Донеччини.

Тож не поспішайте купувати дешевого свіжого, а тим паче сушеного бичка у приватних торговців рибою, які торгують ним круглий рік, як правило, в кожному спальному районі міст України та чи не на кожному людному перехресті.