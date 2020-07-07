Ігор ЗОЦ,

«Урядовий кур’єр»

На одному з багатоповерхових будинків у центральному районі Маріуполя з’явився новий стінопис: образ героїні — уособлення всіх жінок, які змогли розірвати коло насильства і розпочати нове життя. Жінка з надією в очах та легкою усмішкою дивиться в майбутнє. Пташка, що вилетіла з клітки, символізує душевний стан героїні: вона вирвалась із полону домашнього насильства. Мерехтливі постаті на тлі зливаються в казкову картину і символізують те, що світ жінки став світлим і радісним, а попереду на неї чекає щастя.

Стінописи, покликані привернути увагу до проблеми домашнього насильства, створюють у Миколаєві, Лисичанську та Харкові. Це ініціатива Фонду ООН у галузі народонаселення в межах всесвітньої соціальної акції «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства».

Мурал на актуальну тему

У Маріуполі цей стінопис мав з’явитися раніше, але завадив карантин і його обмеження. Автор роботи — український мураліст Олександр Корбан. Його робота вже є у приазовському місті. Це портрет Мілани Абдурашитової — шестирічної дівчинки, яка вижила після обстрілу мікрорайону Східний.

А про актуальність визначеної теми в Донецькій області свідчить і статистика. За інформацією Центрального відділу Національної поліції, тільки в Маріуполі з початку року за домашнє насильство до відповідальності притягнули 300 осіб. А загалом співробітники мобільної групи реагування здійснили 1183 виїзди за повідомленнями про домашнє насильство, з них 342 випадки підтвердилися.

Поліцейські склали 281 протокол про адміністративне правопорушення (вчинення домашнього насильства). На кривдників очікує покарання від штрафу до адміністративного арешту строком до 15 діб.

«Якщо відчуваєте, що вдома вас занадто контролюють або обмежують вашу свободу, принижують і позбавляють права приймати самостійні фінансові рішення, шантажують дітьми або завдають вам фізичну шкоду, телефонуйте в поліцію 102. Ми обов’язково відреагуємо. Ніколи не замовчуйте такі випадки і не соромтеся про них розповісти», — кажуть у поліції.

Комплексна допомога потерпілим

Нині на Донеччині впроваджують комплекс заходів для полегшення долі жінок, які постраждали від домашнього насильства. Відкриття нових притулків для потерпілих — один із них.

У шахтарському місті Мирноград адресу майбутнього тимчасового закладу поки що не розголошують. Його не планують афішувати заради безпеки тих, хто там перебуватиме.

«Цей заклад розрахований на 10 стаціонарних місць, ще чотири додаткові і два дитячі. Працюватиме притулок цілодобово. У ньому дотримуватимуться всіх умов перебування людей згідно з чинним законодавством», — розповідає директор Мирноградського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олена Проценко.

Реалізація проєкту стала можливою завдяки співпраці місцевої влади, UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення та ПРОООН. За рахунок ресурсів міжнародних організацій у приміщенні вже почато капітальний ремонт. Завершити реконструкцію та ввести об’єкт в експлуатацію планують до початку осені. Мета створення притулку — надання постраждалим від домашнього насильства місця безпечного тимчасового перебування і комплексної допомоги для реабілітації.

Перебування у притулку буде безплатним. Там створять усі умови для комфортного проживання. А загальна вартість проєкту — 1,5 мільйона гривень.

UNFPA системно і послідовно працює на сході України вже понад п’ять років, і ми запросили програмну менеджерку UNFPA Україна розповісти про діяльність фонду на Донеччині.

ПРЯМА МОВА

«Життя без насильства сповнене щастя й радості»

Олеся КОМПАНІЄЦЬ,

програмна менеджерка Фонду ООН у галузі народонаселення:

— З 2015 року UNFPA реалізує проєкти в Донецькій області, покликані полегшити доступ жителів до якісних послуг і сприяти сталому соціально-економічному розвитку краю.

Саме з діяльності на Донеччині розпочала роботу масштабна програма фонду, яку реалізують у 12 областях України. Вона сприяє зміцненню національних механізмів запобігання і реагування на ґендерно зумовлене насильство.

У межах реагування на гуманітарну кризу UNFPA започаткував нові моделі надання спеціалізованих послуг для постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства. У Донецькій області розпочато роботу семи мобільних бригад соціально-психологічної допомоги для таких людей у співпраці з Дитячим фондом ООН та Українською фундацією громадського здоров’я. З 2015 року вони надали допомогу в понад 18 000 ситуацій, посприявши подальшому перенаправленню постраждалих до відповідних служб. Цю модель було затверджено відповідними підзаконними актами, вона поширюється в всіх областях України за місцеве фінансування.

UNFPA відкрив у Донецькій області шість кабінетів невідкладної медико-психологічної допомоги для осіб, постраждалих від фізичного і сексуального насильства: у Маріуполі, Волновасі, Покровську, Краматорську та Бахмуті. Усі кабінети обладнано кріслами для гінекологічних обстежень маломобільних осіб.

За підтримки фонду на Донеччині створено два притулки для осіб, які постраждали від насильства, — у Слов’янську та Маріуполі, в Маріуполі працюють дві спеціалізовані мобільні групи поліції з реагування на випадки домашнього насильства та відкрито денний центр соціально-психологічної допомоги постраждалим.

За сприяння UNFPA Україна було створено координаційну робочу групу, що сприяє прогресу в забезпеченні належної координації зусиль та налагодженні взаємодії дотичних органів і служб, які належать до ключових секторів у реагуванні на насильство: поліції, соціальних служб, надавачів медичної та правової допомоги. Створено у місті координаційну робочу групу — важливий інструмент для забезпечення своєчасного реагування та надання допомоги постраждалим жінкам, а також для подальшого розвитку і вдосконалення нинішньої системи.

У Маріуполі активно інформують населення про наявні послуги для постраждалих, здійснюють просвітницьку діяльність про неприпустимість домашнього і гендерно зумовленого насильства. Місто стало третім, де UNFPA Україна втілив ідею муралів разом з Олександром Корбаном. Для Маріуполя обрано найпозитивніше звернення до перехожих: життя без насильства сповнене щастя й радості. Сподіваємося, що цей стінопис спонукатиме людей жити в мирі й повазі одне до одного та стане візитівкою міста.

А ТИМ ЧАСОМ.Як повідомляє наша кореспондентка Іванка МІЩЕНКО, у сусідній Луганській області також беруться створити два притулки для жертв домашнього насильства.

За даними місцевих правоохоронців, щодня в області поліцейські отримують близько десяти викликів із позначкою «Домашнє насильство». З огляду на подібну ситуацію притулки облаштовують у містах Рубіжне і Кремінна. Ремонтні роботи вже розпочалися, і на об’єкті у Кремінній робітники встигли утеплити стіни та встановили крокви під дах.

Як повідомляє пресслужба Кремінської міської ради, будівлю під притулок надали з майна комунальної власності. Загальний бюджет проєкту — понад 2,2 мільйона гривень, і значна частина співфінансування надходить від Програми ООН з відновлення і розбудови миру та Фонду ООН у галузі народонаселення. Реалізує проєкт громадська організація «Кремінська бізнес-асоціація». Цей притулок розраховано на 10 місць.

«Люди тут зможуть не просто жити певний час (до трьох місяців), а й отримувати психологічну допомогу. У корпусі розташують кімнати для жінок з дітьми і окремо для жінок та дітей», — повідомив керівник громадської організації «Кремінська бізнес-асоціація» Андрій Симонов.

Притулок у Рубіжному також буде відкрито в межах реалізації програми Фонду ООН у галузі народонаселення та представництва UNFPA в Україні, яке працює над розбудовою суспільства, вільного від гендерних стереотипів та насильства.