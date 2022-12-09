Терористичні атаки росії на інфраструктуру України призвели до значних ушкоджень енергетичної галузі. Багато населених пунктів залишилися без світла та опалення. Попри всі труднощі, фахівці швидко усувають проблеми, але відключення у країні стають дедалі частішими та довшими.

Для підтримки населення в ці непрості часи у всій Україні відкривають пункти незламності. Вони передбачають можливість безплатно зігрітися та підзарядити пристрої навіть в умовах тривалого знеструмлення міста чи села. Кожен такий пункт матиме джерело тепла, води, освітлення, інтернету, аптечки та місця для відпочинку. За інформацією заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, вже відкрито понад п’ять тисяч пунктів незламності у всій Україні.

В області буде 600 місць порятунку

Поки що стан готовності та забезпечення цих пунктів усім необхідним у регіонах різниться. Десь чимало проблем, зокрема з наявністю генераторів, а десь пункти повністю забезпечено, вони вже приймають населення.

У Харківській області, за даними обласної військової адміністрації, відкрито майже 300 пунктів незламності. Приблизно стільки само ще заплановано відкрити. Більшість із них обладнали на базі органів місцевого самоврядування, в освітніх, медичних, адміністративних закладах та частинах Державної служби з надзвичайних ситуацій. ДСНС розгорнула 13 мобільних пунктів незламності. Усі вони працюють цілодобово, тож будь-яка людина в будь-яку пору доби може отримати усе необхідне для допомоги: зігрітися, зарядити телефон, отримати доступ для зв’язку й навіть приготувати їжу. Усі їх забезпечено генераторами та теплом завдяки стаціонарним пічкам чи пічкам-буржуйкам. У перспективі всі ці пункти мають об’єднати в мережу системами супутникового зв’язку Starlink.

«День у день температура повітря стає дедалі нижчою, а ворог не перестає завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Тож маємо бути готовими до різних сценаріїв. Найперше — тримати на контролі розгортання пунктів обігріву в області. Пункти незламності — це спільне завдання військових адміністрацій і громад. Розраховуємо на допомогу наших міжнародних партнерів», — зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Готові до більш драматичного сценарію

Нині велика потреба у громадських місцях, в яких можна зігрітися і скористатися електрикою, саме в деокупованих районах області. Особливо там, де ще не відновлено стабільне постачання електрики і тепла, де люди постійно перебувають під ворожими обстрілами. До речі, в Харкові ці пункти небагатолюдні та менш затребувані.

На щастя, енергетики та інші фахівці швидко справляються з ремонтом пошкодженого внаслідок ворожих атак обладнання, і місто переважно залишається з теплом і світлом. Проте пункти незламності вже відкрито та обладнано всім необхідним. Як зазначає міський голова Ігор Терехов, Харків готовий до будь-яких сценаріїв, і в разі необхідності громадяни зможуть скористатися створеними можливостями.

«Пункти незламності мають бути готовими приймати людей. Їх у нас обладнано всім, що необхідно. У них у робочому стані стаціонарні пічки або буржуйки, теплопровідність яких ми збільшили. На такій пічці можна розігріти чай або навіть щось приготувати. У кожному пункті є генератор, аварійне освітлення, аптечки, спальники, матраци, ігрові кімнати для дітей, вода, туалетні кімнати, предмети гігієни, запас дров. Усе, що потрібно, є. Ми закріпили за цими пунктами людей, які наглядають. Готуватися почали не в останні тижні, а набагато раніше», — зазначив міський голова.

Переважну кількість пунктів незламності в Харкові відкрито на базі навчальних закладів. Харківська гімназія №6 не вперше надає захист жителям міста. Під час ворожих обстрілів підвальні приміщення школи стали укриттям, а нині готові приймати людей як пункт незламності.

Як повідомила директор гімназії Олександра Зуб, на понад 400 квадратних метрах можуть розміститися майже 200 людей. Під потреби пункту незламності було переобладнано тир, кабінети праці й цивільного захисту та коридор. Тут встановили стаціонарну піч, яку опалюють дровами, вона дає не тільки тепло, а й можливість підігріти воду і приготувати їжу. Є спальники, дитячі ліжка, мікрохвильова піч, холодильник, вода, їжа, ігровий куточок для дітей та санвузол. Роботу цього пункту незламності забезпечують не тільки працівники гімназії, а й мешканці найближчих будинків.

«Зараз формуємо таку команду, яка постійно працюватиме в нашому пункті незламності. Це не тільки вчителі, а й волонтери та люди, які бажають допомогти, бо живуть близько або є родичами наших працівників. Багато хто через війну втратив роботу, тож має час, а головне — бажання допомагати. Вони тут знайшли прихисток для себе — у теплі й зі світлом», — зазначила директор гімназії.

Досвід метрополітену стане у пригоді

У Харкові облаштовують понад дві сотні пунктів незламності, а також пунктів обігріву. Як пункти обігріву використовуватимуть безпечні зупинки. У частині з них вже встановлено інфрачервоні опалювальні прилади та генератори.

Також є досвід метрополітену, станції якого перші місяці війни функціонували як укриття та прихистили людей у часи масованих обстрілів. Нині, за повідомленням Харківського міського голови, там підготували все необхідне для відкриття пунктів незламності в разі необхідності.

«Ми пережили тяжкі часи, коли метро не працювало, а слугувало укриттям для харків’ян. Нині ми досвідченіші в цьому питанні. Ми готові, але дуже не хочеться користуватися цим досвідом. Однак за потреби будемо змушені робити це. Тепер може все бути інакше», —зазначив Ігор Терехов.

Харків’яни з 1 грудня можуть безплатно отримати гарячу їжу у 36 школах міста. За словами міського голови, на цей проєкт не витратили жодної копійки бюджетних коштів. Це допомога міст-партнерів, міст-побратимів Харкова, а також різноманітних фондів. Лише за перші два дні гарячу їжу в таких пунктах отримали більш як 25 тисяч харків’ян.

Велику допомогу в розгортанні пунктів незламності надає бізнес. І не тільки обладнанням. На базі своїх підприємств, магазинів, АЗС, ресторанів та банків бізнесмени відкривають подібні пункти, де люди можуть безплатно зарядити свої пристрої, а також деякий час побути в теплі та зі світлом, бо всі вони працюють не цілодобово.

Міська та обласна влада радить жителям Харківщини заздалегідь дізнатися про розташування найближчих пунктів незламності. Це можна зробити, відвідавши онлайн-мапу на сайті іnezlamnist.gov.ua. Крім того, інформацію про найближчі пункти, де нададуть підтримку в разі тривалого відключення електроенергії, можна знайти на дошках оголошень у багатоквартирних будинках та інших громадських місцях.

Попри усі спроби, ворогові не зламати дух українців. Сподіватимемося, що країна пройде цю важку зиму в теплі й зі світлом, але в разі необхідності пункти незламності стануть своєрідними острівцями безпеки, стабільності та незламності українського народу.

«Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас: зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму, хоч би як було важко. Вистояти. І ми вистоїмо. Вистояти цієї зими — це відстояти все, — зазначив у звернені Президент України Володимир Зеленський. —Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, ніж будь-коли. Треба ще більше взаємодії, ніж будь-коли. Уся Україна має стати одним великим пунктом незламності та працювати щодня, працювати щоночі. Держава, бізнес, люди — усі ми, українці, разом».

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»