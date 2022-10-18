Останніми місяцями чи не щодня з’являються повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів у різних куточках Сумщини, яка на сьогодні серед областей України залишається однією з найбільш нашпигованих мінами, снарядами, уламками боєприпасів до реактивних систем залпового вогню. Ідеться насамперед про пересічних громадян, завдяки пильності й уважності яких вибухонебезпечні предмети, що залишили російські окупанти на узбіччях доріг, полях, у лісосмугах, вдається своєчасно виявляти і знешкоджувати.

За кожним таким фактом — ретельна напружена робота піротехніків, які не мають жодного права на помилку. Виїжджаючи на виклики чи проводячи планові розмінування, вони постійно перебувають на лінії життя, оберігаючи спокій співгромадян. Щотижня групи піротехнічних робіт Міжрегіонального центру швидкого реа­гування ДСНС України (м. Ромни) та вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції в Сумській області знешкоджують по кілька десятків одиниць боєприпасів. Та бувають дні, коли від кількості виявлених смертоносних предметів аж мурашки по шкірі.

Досвід допомагає в роботі

На Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України, який працює в Ромнах на Сумщині, припадає левова частка піротехнічних робіт. Завдяки високопрофесійному колективу та сучасній матеріальнотехнічній базі його представники успішно виконують завдання, гарантуючи спокій землякам.

Як розповідає помічник начальника центру Валерій Шокутько, колектив налічує приблизно 70 піротехніків, водолазів, кінологів, поряд з якими їхні надійні чотирилапі помічники, натреновані на пошук боєприпасів. До слова, працювати доводиться не тільки на відкритій місцевості, а й на воді та під водою. А це потребує особливої професійності фахівців. Тут надійною підмогою слугує сучасний водолазний комплекс із професійною барокамерою, зведений нещодавно за стандартами НАТО. У чаші басейну завбільшки 8 на 8 метрів і стільки само завглибшки фахівці опрацьовують різні елементи підводних робіт. У стаціонарній барокамері створюється відповідний тиск, характерний для різних глибин до 100 метрів.

До слова, фахівці не тільки виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети, а й виконують підводнотехнічні роботи, зокрема за потреби ріжуть і зварюють метал.

Високопрофесійними майстрами своєї справи зарекомендували себе начальник частини гуманітарного розмінування та спеціальних піротехнічних робіт Роман Помазан, начальник пункту підготовки водолазів Валерій Оганесян, начальник водолазної служби Ігор Споденейко, піротехніки Олексій Бандурка, Станіслав Місюра, Сергій Павленко, Анатолій Стрельченко, Анатолій Короткий, Андрій Сорокін. За словами Валерія Шокутька, кожен, хто працює в центрі, — висококласний професіонал, і саме таких потребує щоденна робота.

Без права на помилку

На початку жовтня цього року у Тростянці сталася трагедія: на узбіччі дороги на протитанковій міні підірвався автомобіль Укртелекому, працівники якого їхали на роботу. Водій автомашини загинув, троє зазнали тяжких поранень.

Щоб перевірити означену ділянку й убезпечити людей від можливої загрози, у місто прибула піротехнічна група з Ромен на чолі із Сергієм Цигульовим. За його словами, обстежувати довелося навколишню земельну ділянку площею 3 гектари, яку розподілили між саперами — кожному прохід завширшки 2 метри. Оскільки шукали протитанкову міну у пластиковому корпусі, то працювати довелося навколішки, промацуючи кожен квадратний сантиметр під кутом 30 градусів.

Фактично піротехніки вручну перекопали земельний масив, адже не всі металеві детектори виявляють таку міну. Вона спрацьовує лише під вагою не менш як 250 кілограмів і розрахована насамперед на автомобілі. Роменські піротехніки вкотре підтвердили високий професійний рівень, обстеживши ділянку і давши стовідсоткову гарантію її безпечності.

Нещодавно співробітники вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області обстежували лісові ділянки на територіях Охтирського та Сумського районів, де грибники виявили боєприпаси, які залишили російські загарбники. Як повідомив начальник відділу Олег Євлаш, під Охтиркою саперам довелося мати справу із протипіхотною осколковою загороджувальною міною ОСЗ72, яку в просторіччі називають жабою, оскільки вона спрацьовує після підстрибування. Розроблена ще в СРСР, міна важить 5 кілограмів, з яких 600 грамів — вибухівка. Спершу загорається руйнівник, вогонь підпалює вибивний пороховий набій, який викидає бойову частину зі стакана на висоту 60—80 сантиметрів. Після підстрибування міна спрацьовує під впливом натяжного троса, один із кінців якого приводить у дію детонатор.

Радіус суцільного ураження готовими елементами кількістю 2400 роликів або кульок становить майже 25 метрів. Усе це робить бойовий припас надзвичайно небезпечним і підступним, адже його майже непомітно у траві, на снігу, болотистій місцевості.

Так само, як і протипіхотну міну фугасної дії ПФМ1 «пелюстку», яку також нещодавно під Охтиркою в лісі виявив грибник і відразу повідомив органи влади про знахідку й місце розташування. Це теж міна ще радянського виробництва, однак залишається на озброєнні в росіян. Характерно, що її встановлюють у грунт лише дистанційно за допомогою реактивних систем залпового вогню. Спрацьовує тільки тоді, коли на неї наступити.

І хоч такі міни забороняє до використання Женевська конвенція, кацапські загарбники не гребують будьякими боєприпасами.

На щастя, піротехніки із Сум і Ромен не знайшли на вказаній лісовій місцевості інших мін, за винятком уламків та частин касетних боєприпасів.

Трапляються і так звані мінисюрпризи. Вони встановлюються під протитанковими і приводяться у бойову готовність їхньою вагою. Варто зняти верхню міну, і вибухне нижня. За інформа­цією фахівців, в такому разі шанси врятуватися дорівнюють нулю.

Люди знаходять артилерійські та реактивні снаряди, мінометні та протитанкові міни, ручні, протитанкові, підствольні гранати, елементи активної броні бронетехніки. Тож тільки виняткова уважність і обережність можуть уберегти від біди, що може чатувати будьде — в лісі, лісосмугах, на польових стежках та дорогах між населеними пунктами — одне слово, там, де ступала нога чужинців.

Але коли про небезпечну знахідку дізнаються піротехніки, можна бути впевненим, що наша земля стане чистішою, а знайдений боєприпас уже не зможе завдати шкоди чи біди.