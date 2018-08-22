Члени Чорноморської міжнародної підводної археологічної експедиції на чолі з В’ячеславом Герасімовим та Олександром Смирновим дослідили місце корабельної катастрофи античного судна V—IV століть до н.е. Судно найстаріше, яке виявлено біля північних берегів Чорного моря. Під час огляду науковці ідентифікували залишки корабля й підняли унікальний експонат, якому й досі не знайдено аналогів у музеях України. Античну посудину передано до Миколаївського обласного краєзнавчого музею, де її реставрують.
Подальші ж дослідження затонулого судна з використанням новітніх технологій та залученням вітчизняних і закордонних фахівців можуть стати взірцем роботи підводних археологів на пам’ятках такого рівня.
На презентації в музеї Олександр Смирнов розповів історію знахідки й пояснив, у чому саме її унікальність. «Це антична кратероподібна посудина, яку було знайдено під час вторинних розвідок в акваторії Кінбурнської коси біля національного парку «Білобережжя Святослава». Унікальність її в тому, що ми досі не знаходили повних аналогій. Цю посудину чітко датуємо кінцем V — початком ІV століття до нової ери», — розповів археолог.
Амфору знайдено біля кістяка корабля, який ішов до Ольвії з вантажем масла і вина з грецького острова Хіос. Але амфора не була тарою для перевезення рідин. Для чого саме вона слугувала, точно не відомо, але, як припускає Олександр Смирнов, могла мати ритуальне значення. Можливо, в посудині розводили вино з водою перш ніж запропонувати гостям.
Величезний інтерес і цінність являє собою кістяк грецького судна, похований під шаром піску. Це,вважають археологи, і дало змогу йому зберегтися протягом тисячоліть. Саме тому науковці готуватимуть документи для ЮНЕСКО на внесення знайдених артефактів до переліку всесвітньої спадщини.
Однак процедура ця тривала, а об’єкт треба зберегти для нащадків. Тому археологи попросили у голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка сприяти в організації охорони об’єкта на дні моря від чорних археологів й від звичайних мисливців на молюски, які можуть поламати дерев’яні конструкції. Олексій Савченко пообіцяв звернутися до Державної прикордонної служби та НВП «Білобережжя Святослава».
Крім того, археологи виношують плани підняти з морського дна це стародавнє судно і встановити його у дворику Миколаївського краєзнавчого музею. Але для цього необхідно знайти кошти на консервацію знахідки. Керівник підводної експедиції археолог В’ячеслав Герасимов підтвердив унікальність як амфори, так і корабля. «Це найдавніше судно, відоме в нашому регіоні, в нашій країні і взагалі в північному Причорномор’ї, — зазначив він. — Такого віку суден і в самій Греції не так багато. Це, безумовно, об’єкт, який потребує захисту на міжнародному рівні, щоб зберегти його від розграбування. Сподіваюсь, нам вдасться найближчим часом підняти всі історичні артефакти, що знаходяться на дні моря».