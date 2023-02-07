Нині усі служби працюють у режимі 24/7, щоб якнайшвидше подолати наслідки аварії та повернути світло у домівки людей, які проживають у місті Одеса та Одеському районі«Минулого тижня (4 люто-го. — Ред.) сталася масштабна технологічна аварія на одній із підстанцій, яка забезпечувала електрикою пів мільйона людей в Одеському районі. Було оперативно оформлено необхідні доручення для розв’язання проблеми. Вдалося повністю заживити критичну інфраструктуру та частково повернути світло людям. На черзі наступні кроки, потрібні, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію», — заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час учорашнього засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Цілодобова робота

У Міністерстві енергетики повідомили, що за минулу ніч вдалося збільшити тривалість подачі світла людям, однак через початок робочого тижня збільшилося споживання. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, всі генератори, які були відправлені в Одесу, вже доставлені в місто. В Одеській обласній військовій адміністрації поінформували, що йдеться про 82 дизель-енератори.

Прем’єр-міністр дав завдання завезти додаткові генератори на Одещину до подальшої стабілізації ситуації з електроенергією. Також уряд на найближчому засіданні опрацює питання виділення коштів для Одеської ОВА на закупівлю запасів пального для генераторів.

Як зазначили в Одеській ОВА, усі котельні централізованого опалення заживлені та забезпечують теплом 90% мешканців. Решта 10% — це локальні котельні, які працюють від подачі електроенергії. В ОВА наголосили, що будинків без цілодобового теплопостачання немає. Об’єкти водопостачання також функціонують, зокрема за допомогою генераторів. Водночас в Одеському районі працює 342 пункти незламності, зокрема 300 — в місті Одеса.

У Херсонщини свої проблеми

Окрім ситуації на Одещині, на засіданні Держкомісії ТЕБ і НС розглянуто питання відновлення систем життєзабезпечення деокупованих територій Херсонської області.

«Після звільнення Херсона Президент України чітко визначив комплекс невідкладних завдань: відновлення усіх систем життєзабезпечення, гуманітарне розмінування, допомога людям, які були в окупації і які повернулися додому, безпека населення — спорудження фортифікаційних та захисних споруд. Ми повинні розуміти, якою є цілісна картина швидкого відновлення на Херсонщині, аби реагувати на виклики», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Прем’єр наголосив, що необхідно значно збільшити зусилля із відновлення електро-постачання та зв’язку в деокупованих населених пунктах Херсонщини. Він дав завдання Херсонській ОВА розробити відповідну таблицю з інформацією щодо відновлення електропостачання в 133 населених пунктах, а також спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури терміново забезпечити відкриття й наповнення пунктів незламності, аби люди змогли отримати доступ до необхідного.

Також Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури скоординувати роботу щодо надання Херсонщині додаткових одиниць комунальної техніки з регіонів для проведення необхідних робіт.

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що наразі в Херсонській області деокуповано 228 населених пунктів. Мешканцям надається гуманітарна допомога та виплачуються всі кошти. Також проводиться евакуація з деяких населених пунктів. Продовжується гуманітарне розмінування, відновлення електропостачання та зв’язку. Поступово відновлюють надання послуг оператори поштового зв’язку, фінансові установи, підрозділи соціального страхування тощо.

Також, як повідомили в Херсонській ОВА, відновлено роботу 132 медичних закладів (82%). Світлом забезпечені майже 170 тисяч споживачів (майже 71%) області. Продовжують працювати 30 ремонтних бригад. Водночас відновлення електропостачання потребує ще розмінування більше тисячі кілометрів ліній електромереж. Загалом в області замінованими залишаються понад 683 тисячі гектарів. Сформовано 11 бригад саперів, які здійснюють розмінування.

За інформацією Мінреінтеграції, найближчим часом в Україну прибуде додаткова партія систем Starlink, частина яких буде спрямована в Херсонську область для забезпечення безперебійного зв’язку.