У шведському Лінчепінгу Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Насамперед глава держави подякував за 4 мільярди доларів військової допомоги нашій країні на цей рік та всю надану підтримку. А однією з головних тем обговорення стало посилення оборонних спроможностей України. Зокрема наша країна розглядає літаки JAS 39 Gripen як один із найефективніших елементів такого посилення й розраховує на отримання перших «гріпенів» 2026 року. Крім того, говорили про навчання українських пілотів на цих винищувачах.

На частині території аеропорту Лінчепінга, що належить шведському підприємству Saab, лідерам продемонстрували можливості винищувачів Gripen під час кількахвилинного авіашоу, зокрема швидкий зліт і посадку, маневреність літаків і навички пілотів, які ними керують.

Фінанси, технології і стратегічне партнерство

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон також обговорили ситуацію з ППО й реалізацію ініціативи PURL. Швеція однією з перших зробила внесок 275 млн дол. разом із Норвегією та Данією, що загалом становило 500 млн дол., та готова розширити свою участь у цій програмі.

Особлива увага — українській енергетиці, що зазнає постійних атак з боку росії. Лідери обговорили актуальні потреби нашої країни: обладнання для аварійних і ремонтних робіт, устаткування для газовидобувних об’єктів та фінансування закупівлі природного газу.

Крім того, глава держави поінформував про комунікацію зі США та іншими партнерами.

«Факт у тому, що росія реагує тільки на силу — силу тиску, і саме тому ми внесли тематику далекобійних можливостей, зокрема «томагавків», у порядок денний із партнерами», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент України та Прем’єр-міністр Швеції скоординували позиції напередодні зустрічей цього тижня у Європі — засідання Європейської ради у Брюсселі й коаліції охочихуЛондоні. Також Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон підписали лист про наміри між Україною та Королівством Швеція щодо співпраці в царині розвитку повітряних спроможностей.

«Сьогодні є такий перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Gripen. І це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дають змогу виконувати великий спектр завдань. Кожен бачить, від яких загроз це допомагає», — зазначив глава держави.

Україна розраховує, що майбутній контракт дасть змогу отримати щонайменше 100 таких літаків.

«Це посприяє тому, щоб сформувати дуже серйозні Повітряні сили в Україні, які стануть частиною великої родини винищувачів. Ця угода — чітка взаємна заява про наміри й початок тривалого шляху на наступні 10—15 років. Є довгострокові амбіції», — наголосив Прем’єр-міністр Швеції.

Ульф Крістерссон зауважив, що Швеція разом з Україною та іншими партнерами активно шукатиме різні можливості для довгострокового фінансування оборонних спроможностей України. Лідери домовилися працювати над отриманням перших реальних результатів наступного року та наповнити цю рамкову домовленість змістом. Україна готова виконувати все достатньо оперативно, готувати пілотів, технічні команди та інфраструктуру.

У Лінчепінгу Президент України та Прем’єр-міністр Швеції також зустрілися з Маркусом Валленбергом, власником шведської аерокосмічної та оборонної компанії Saab AB, яка виробляє «гріпени», і її генеральним директором Мікаелем Йоханссоном.

Володимир Зеленський подякував Saab за підтримку обороноздатності України. Українські воїни вже використовують протитанкові засоби, системи ППО та радари її виробництва.

Наша країна розраховує на стратегічне партнерство з компанією в розбудові сучасних Повітряних сил. За словами Президента, Україні дуже потрібні «гріпени», адже вони прості в обслуговуванні, можуть виконувати широкий спектр завдань і використовувати короткі злітно-посадкові смуги.

Глава держави акцентував, що Україна зацікавлена в розвитку спільного оборонного виробництва та локалізації в нашій країні.

На частині території аеропорту Лінчепінга, що належить Saab, Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон мали змогу побачитивиробничі потужності цієї компанії. Їм продемонстрували літаки Gripen, розповіли про зразки озброєнь, що їх використовують Збройні сили Швеції, зокрема антидронові та розвідувальні системи, а також показали симулятори для навчання військових пілотів. Представники компанії детально доповіли про особливості «гріпенів» — технічні характеристики, можливості та ефективність застосування.

Норвегія розширює допомогу

А тим часом Норвегія надала додатковий пакет енергетичної допомоги приблизно на 150 мільйонів доларів для закупівлі газу взимку. Про це повідомив Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським в Осло. Це вже третій пакет енергетичної допомоги від Норвегії цього року. Тепер загальний внесок становить близько 400 млн дол.

«Енергетика й енергетична підтримка надзвичайно важливі», — із вдячністю наголосив глава держави.

Президент поінформував про наслідки чергового російського обстрілу, під час якого головними мішенями кремля були українська енергетична система та житлові будинки. Йонас Гар Стере висловив співчуття українцям у зв’язку з підлою російською атакою та відзначив мужність українського народу.

Лідери обговорили потреби України в системах ППО та ракетах до них, а також інші кроки, які можуть зміцнити нашу країну взимку. Крім того, під час зустрічі говорили про розвиток оборонної співпраці, передусім у виробництві дронів та ракет, і розширення ініціативи PURL. Глава держави подякував Норвегії за участь у цій програмі. Минулого тижня Норвегія оголосила про спрямування другого внеску на 200 млн дол. Перший внесок ця країна зробила спільно зі Швецією та Данією ще на початку серпня: вони профінансували другий пакет зброї на 500 млн дол. Президент України й Прем’єр-міністр Норвегії скоординували позиції та зустрічі цього тижня у Європі.

«Ми дуже вдячні за велику підтримку від норвезького народу, а також за вашу особисту участь і дипломатичну участь, яка має велике значення. Друге — енергетика. І я думаю, що народ Норвегії розуміє, наскільки це важливо, наскільки це критично для захисту наших родин. Системи протиповітряної оборони, ракети для цих систем — усе це рятує людські життя. Ми дуже вдячні вам, народу Норвегії за те, що рятуєте життя наших людей», — наголосив Володимир Зеленський.

Джерело:

Офіс Президента