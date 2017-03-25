Останніми роками тернопільські глядачі вже добре знають, що до свого професійного свята творчий колектив драмтеатру ім. Тараса Шевченка запропонує нову виставу. Торік режисер-постановник народний артист України Олег Мосійчук піднімав їм настрій відомою комедією Олексія Коломійця «Фараони». Нинішнього ж березня вирішив звернутися до твору драматичного. Щоправда, конкретний жанр він замаскував під звичне визначення «сімейні сцени». А де родина, відаємо, то там завжди цілий моток нерозв’язаних проблем-труднощів, а почасти й важкі психологічно, незрозумілі серцю стосунки-взаємини, що можуть навіть принести багато лиха, біди.

Отож у свято Олег Мосійчук запропонує глядачеві не розслаблятися, не бути пасивним, а уважно стежити за сімейними перипетіями, відчути сповна біль цієї родини й водночас кожному замислитися над атмосферою, що панує в його власному гніздечку. Адже, на глибоке переконання пана Олега, театр покликаний хвилювати. І цього разу занепокоєння, переживання викликатимуть дійові особи п’єси Ганни Яблонської «Язичники».

Чергове з’ясування родинних стосунків (зліва направо): Марина (народна артистка України Ярослава Мосійчук), Христина (актриса Юлія Хміль) та Олег (заслужений артист України Микола Бажанов). Фото автора

Як відомо, автор саме за цей твір мала отримати премію, за якою й прилетіла 24 січня 2011 року до російської столиці. Але сталося непоправне — внаслідок терористичного вибуху двадцятирічна Ганна загинула в залі московського аеропорту. Коли «Язичники» прочитав Олег Мосійчук, то, як cтверджує, його відразу щось «щипнуло». Зовнішня форма цієї п’єси видалася йому «простенькою», де, проте, майстерно, яскраво, по-філософськи на прикладі однієї родини показано величезний зріз нашого суспільства. «Твір такий, як саме наше життя, мене це надзвичайно захопило», — зазначає пан Олег. Одначе на два роки відклав роботу над сценічним втіленням «Язичників». Опісля ж узявся працювати над цим матеріалом, «щось забирав, щось міняв місцями, бо треба було перенести п’єсу на театральний майданчик». Знаємо, що автор вклала в уста своїх персонажів чимало лайливих, непристойних слів. Чи зберіг цю ненормативну лексику в своїй новій постановці тернопільський режисер? Він не сповідує вульгарних виразів, висловлювань, уникає їх, бо вважає, що має бути щось чистіше й святіше. «Гадаю, забудував так стосунки між персонажами, що всі ці слова прочитуватимуться поза фразами», — ділиться думками Олег Мосійчук. За хвилинку зауважує: п’єсу назвали скандальною не лише тому, що вона рясніє матюками, а ще й тому, що ми не стаємо кращими.

Режисер-постановник певен, що в новій сценічній роботі шевченківців кожен з глядачів, незалежно від віку, фаху, соціального стану, відшукає для себе якісь відповіді чи поставить знаки запитання, які треба буде розшифровувати, чому ми такі, чому світ такий.

До вистави «Язичники» режисер-постановник залучив усі покоління акторів театру. Передусім тут гратимуть аж три народні артисти України: Люся Давидко втілить образ Наталі Степанівни, а Ярослава Мосійчук — Марини,  В’ячеслав Хім’як зіграє роль сусіда Боцмана. Своє бачення молодої героїні Христини покаже акторка Юлія Хміль. А над роллю її батька Олега працював заслужений артист України Микола Бажанов.       