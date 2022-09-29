Стан використання коштів з резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів обговорено під час селекторної наради під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з головами обласних військових адміністрацій.

У нараді також взяли участь віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр соціальної політики Оксана Жолнович, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Стрілець, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Освоєно 57 % коштів

Прем’єр-міністр повідомив, що напередодні уряд передбачив ще 370 мільйонів гривень на відновлення інфраструктури деокупованих областей. Зокрема, 70 мільйонів гривень — на відновлення Харківської ТЕЦ-3 та 300 мільйонів для ліквідації наслідків бойових дій та відбудови об’єктів Київської області.

«Загалом станом на сьогодні уряд передбачив понад 4 мільярди гривень на швидке й критично необхідне відновлення. З них 2,7 мільярда гривень — пряме фінансування областей і міст. 1,4 мільярда гривень — це кошти на закупівлю будівельних матеріалів, які в подальшому використовуватимуть в областях для відновлення об’єктів», — сказав Денис Шмигаль.

Як зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, загальна кількість об’єктів у деокупованих областях, яка потребує відновлення, вже досягла майже 51 тисячі. З них 43 тисячі — об’єкти житлового фонду.

Учасники наради, зокрема, обговорили залучення коштів міжнародних партнерів для відбудови пошкодженої інфраструктури. За інформацією Мінрегіону, на сьогодні кошти партнерів з розвитку покривають відновлення 6 тисяч об’єктів. Водночас загальний обсяг освоєних коштів, передбачених із резервного фонду державного бюджету, становить 57%.

Денис Шмигаль закликав голів обласних адміністрацій використовувати кошти субвенції швидко й ефективно, ліквідовуючи наслідки російської агресії. Прем’єр-міністр також повідомив, що уряд працює з Верховною Радою над збільшенням обсягу резервного фонду держбюджету на 3 мільярди гривень: «Розраховуємо, що вже невдовзі отримаємо додаткові можливості, аби оперативно реагувати на запити регіонів».

Крім того, під час наради було презентовано звіт «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення», який розробляв Світовий банк спільно з експертами Європейської комісії та Кабінету Міністрів. Відповідно до звіту, станом на 1 червня потреба в коштах на відновлення становить 349 мільярдів доларів.

Вийти на повну готовність до опалювального сезону

Ще одним надважливим питанням селекторної наради з головами обласних військових адміністрацій була готовність паливно-енергетичного комплексу, об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери, а також транспортної інфраструктури до проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.

«Усі готуються до найважчого опалювального сезону. Вдячний областям за рівень підготовки, який на сьогодні становить уже понад 88%. Уряд зі свого боку продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсами. Нині маємо майже 14 мільярдів кубометрів газу та 2,2 мільйона тонн вугілля», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що ключове завдання для Міністерства енергетики, Міністерства розвитку громад та територій і відповідальних органів на найближчі тижні — вийти на 100% готовності до опалювального сезону.

Денис Шмигаль також повідомив, що напередодні уряд передбачив областям 562 мільйони гривень субвенції на закупівлю дров. Це дасть змогу придбати 400 тисяч кубічних метрів деревини для роздачі людям на прифронтових територіях: «Усе потрібно швидко реалізувати, привезти й роздати людям до настання холодів».

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що на початок опалювального сезону заплановано накопичити 14,5—15 мільярдів кубометрів газу. Крім того, є домовленості щодо імпорту певного обсягу газу для створення резервного запасу.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що на цей опалювальний сезон заплановано реалізувати 5 мільйонів кубічних метрів дров. На сьогодні всі потреби в деревині, за інформацією Міндовкілля, повністю забезпечено.

Учасники наради також обговорили військові ризики під час проходження опалювального сезону. Зокрема, всі області повинні мати готові плани антикризового реагування та взаємодії організацій у разі руйнування об’єктів критичної інфраструктури. Також уже створено та працює цілодобовий штаб з ліквідації наслідків руйнувань через бойові дії енергетичної та комунальної інфраструктури.

Відділ новин

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