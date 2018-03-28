Нещодавно Верховна Рада України ухвалила в першому читанні два знакові законопроекти: №6023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень» та №4571 «Про внесення змін до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних».
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Тітарчук, коментуючи важливість ухвалення відповідних законопроектів, зазначив: «Удосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності і наближення її до стандартів ЄС — одна із суттєвих вимог, що висувають до України в контексті імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. Що не менш важливо, ухвалення відповідних документів сприятиме поліпшенню позицій України в щорічному звіті «Спеціальна доповідь 301» Офісу торговельного представника США і дасть змогу зберегти торговельні преференції для українських експортерів на ринку США».
Законопроект щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень окреслює новий порядок захисту товарів і послуг та його узгодження із законодавством ЄС.
Згідно з ним, географічне зазначення — це географічне найменування місця (регіону або населеного пункту), з якого походить товар. Як правило, такий товар має особливу якість, репутацію чи будь-які інші характеристики, зумовлені географічним походженням. При цьому хоч один з етапів виробництва або переробки товару здійснюють на визначеній географічній території. Назви таких товарів захищає закон у системах національного та міжнародного права.
Проте народні обранці зауважують, що цей документ не ідеальний і лише частково розв’язує всі окреслені в ньому проблеми. Як зазначає народний депутат Олег Кулініч, європейське законодавство містить процедури захисту для таких груп товарів, як сільськогосподарські продукти та продукти харчування. Наприклад сири, мед, чай, виноградне вино та алкогольні напої тощо. Питання спиртних напоїв у ньому не врегульовано, а саме ці продукти українського походження популярні в Європі. Щоб створити належну систему захисту наших географічних зазначень, законопроект №6023 слід доопрацювати до другого читання, бо ми ризикуємо втратити такі традиційні назви українських продуктів, як борщ. Свого часу Польща вже намагалася зареєструвати борщ як власне географічне зазначення.
Треба охороняти такі назви, як ніжинські огірки чи яготинський кефір. А найменувань різноманітних лікеро-горілчаних виробів у нас можна налічити кілька сотень.
Стосовно другого законопроекту, то, за словами народного депутата Олександра Співаковського, за останні 10 років контрольований випуск, а відповідно обіг примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних скоротився у 33 рази (весь контент перемістився в інтернет): «Проект закону пропонує уточнити порядок подання заяви для одержання контрольних марок (для маркування примірників різних фонограм, відеограм, баз даних тощо). А також необхідно ввести норму про обов’язкове оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, інформації про заявників та відповідні примірники аудіовізуальної продукції».
Розмови про це вели давно. Ще в 2002—2004 роках експерти застерігали чиновників: якщо це питання не буде вирішено найближчим часом, то проблема захисту інтелектуальної власності загостриться.
Час ухвалення цих законопроектів у першому читанні від їхнього потрапляння до парламенту був тривалим — два роки. Слід ретельно вивчити всі пропозиції експертів та науковців Верховної Ради і не зволікати з ухваленням їх у другому читанні.