195 тисяч гектарів у Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Хмельницькій областях обробляє компанія «Контінентал Фармерз Груп». Хлібний лан тут також вагомий. Загалом під час цієї важливої сільськогосподарської кампанії мають зібрати озимі ячмінь, пшеницю, ріпак, жито, а також яру пшеницю з площі 110 тисяч гектарів. Перші тижні жнив засвідчують: урожай дорідний.

«Мрія» та CFG об’єдналися в одну компанію

Понад чверть століття діяв агрохолдинг «Мрія». Торішньої осені його активи придбав інвестор SALIC UK, який опікувався й капіталовкладеннями в компанію CFG (Continental Farmers Group). З листопада минулого року «Мрія» та CFG стали працювати на єдиному бізнесовому полі. Остаточно ж об’єдналися нинішнього червня під новим логотипом «Контінентал». Отож тепер, як справедливо підкреслювали на врочистостях з цієї нагоди в Тернополі, їх поєднують не лише надійні міжнародні інвестиції, найкращі професіонали аграрної справи, спільні цінності, європейський підхід у веденні бізнесу, а й те, що відтепер вони — єдина велика родина.

Представник інвестора, голова правління SALIC Ukraine Халід Алабуді зазначив, що «Мрія» стала однією з найпривабливіших інвестицій у сільськогосподарському бізнесі на українських теренах. Він запевнив, що й у подальшому продовжуватимуть всі її добрі починання — належно виконуватимуть податкові зобов’язання, підтримуватимуть соціальні проєкти та інші добрі справи. На думку генерального директора компанії «Контінентал» Георга фон Нолкена, вдалося не просто об’єднати дві бізнесові фірми, а й зберегти всі кращі їхні практики. Нині головна стратегія роботи під новим брендом полягає в нарощуванні потужностей. «Працюємо на рівні високих міжнародних стандартів, маємо зв’язки на міжнародних ринках, — каже пан Георг. — Але ми насамперед місцева компанія, тому розуміємо: те, як трудимося, важливо для населеного пункту, району, області». Ресурси вкладатимуть як у технічний розвиток, так і в розбудову елеваторів, інфраструктури, втілення соціальних проєктів.

З турботою про жниваря

Нині виробничу діяльність «Контіненталу» сконцентровано у восьми виробничих кластерах. В одному з них — «Карпати» — і побував на жнивному лані. Працює він на теренах Івано-Франківської області та на заході Тернопілля. За словами його очільника Івана Пудлика, обробляють майже 30 тисяч гектарів землі. Зернові тут становлять вагому частку. До збирання мають майже чотири тисячі гектарів озимої пшениці, з ярини — 1300 гектарів ячменю та 350 гектарів пшениці. Хлібозбір покликав місцевих аграріїв у лани з початком липня, тож удалося вже обмолотити озимий ячмінь на 3800 гектарах. Зараз комбайни вийшли у загінки поблизу села Вербів Підгаєцького району на Тернопільщині, де шумить стигле колосся озимої пшениці високоврожайного сорту інтенсивного типу вирощування «Кубус». Тут уперше, як зрештою повсюдно в Україні, зернові косять та обмолочують комбайнами CLAAS LEXION-770. У «Карпатах» відтепер мають чотири таких нових машини. Загалом перед жнивною порою компанія «Контінентал» придбала 26 комбайнів цієї моделі на 12,2 мільйона доларів США. Загальна сума інвестицій, спрямованих упродовж нинішнього року на розвиток технічного парку, становить 51 мільйон доларів. Закупили також пів сотні нових тракторів різних марок і потужностей, десять самохідних обприскувачів, подбали й про причіпну ґрунтообробну сільгосптехніку, автомобільний транспорт і спецтехніку.

Чому вирішили закупити комбайни саме цієї моделі? Запитав про це генерального директора «Контіненталу». Георг фон Нолкен відповів, що і «Мрія», і CFG мали багаторічний досвід співпраці з компаніями CLAAS та «Лан». Тому було важливо й надалі підтримувати тісні зв’язки з партнерами, яких добре знають. Комбайни ж цієї марки славляться своїми досконалими технічними характеристиками, мають більшу продуктивність (до 50 відсотків), ніж ті, які були раніше, вирізняються високою якістю збирання врожаю. А для жниварів завжди істотно використовувати кожну погожу хвилину та збирати врожай швидко і якісно. Надто важливо й те, що ті комбайни — на напівгусеничному ходу TERRA TRAC. Адже як довготривалий інвестор в Україні «Контінентал» прагне підтримувати в доброму стані землі, на яких працює.

Представник компанії CLAAS Сергій Бутов додає, що вперше в Україну зайшли такі комбайни, які цілковито самі автоматично роблять усе. «Комбайнерові залишається хіба що сидіти в кабіні та спостерігати за зернозбиральним процесом», — твердить він. Михайло Цвігун уже дев’ять років виводить комбайни на жнивні лани «Мрії», тепер — «Контіненталу». І весь цей час працює саме на техніці фірми CLAAS. Мовить, що новий комбайн CLAAS LEXION-770 й «справді чудовий, виготовлений з турботою про жниваря». Перш ніж сісти за кермо нових зернозбиральних машин, механізатори пройшли навчальний курс.

У Вадима Постриганя, керівника відділу продажу ТОВ «CLAAS Україна», своя радість. Адже реалізація одразу 26 комбайнів разом із 12-метровими жатками одному клієнтові протягом одного року стала для його компанії не лише «добрим результатом», а й «найбільшим і найамбітнішим проєктом за багаторічну діяльність». Каже, кожен комбайн оснащено інтелектуальними та інженерними рішеннями з автоматизації налаштувань, передовою системою очистки зерна, телеметрією з дистанційною сервісною підтримкою та найсучаснішою системою CEMOS AUTO THRESHING, яка дає змогу оптимально налаштувати молотарку з урахуванням основних параметрів: якість зерна, обмолот, солома й чистота зерна.

Тим часом на полях кластеру «Карпати» жнива у розпалі. Комбайни впевнено рухаються загінками колосових. Світлові сигнали повідомляють, що зерно з бункерів можна вже вивантажувати на автомашини. Взагалі у кластері зараз працює п’ять груп комбайнів. Після того як зберуть площі зернових, розпочнуть лущення стерні. Відтак подбають, як твердить Іван Пудлик, про глибоке рихлення чи культивацію залежно від сільськогосподарської культури, яку запланують посіяти на врожай наступного року. Цього року в «Карпатах» отримали 11 одиниць нової техніки компанії CLAAS: технічний парк поповнили чотири комбайни CLAAS LEXION-770 і сім тракторів.

Безпілотники над ланами

Жнива «Контінентал Фармерз Груп» почав не лише з новою сільськогосподарською технікою, а й під новим логотипом. Компанія й надалі впроваджує технології точного землеробства, які, за словами Георга фон Нолкена, допомагають аграріям заощаджувати кошти, оптимізувати витрати на добрива, препарати для полів з низьким потенціалом і досягти більшої ефективності вкладених ресурсів, де можливості ділянки високі. Тож «Контінентал» узявся використовувати у своєму агровиробництві інноваційні продукти фірми Hummingbird Technologies. Наприклад, придбав чотири безпілотних літаки Trinity F9 VTOL для дистанційного моніторингу полів. Задля цього нинішнього року надав 80 тисяч доларів США. Генеральний директор компанії каже, що це «теж серйозний проєкт, аби збагнути, який технологічний крок варто зробити в майбутньому, щоб працювати продуктивніше, економніше, екологічно чистіше».

Представник компанії Hummingbird в Україні Роман Михайлевич ознайомив з технічними характеристиками безпілотного літального апарату німецької фірми Quantum-System, запустив його із завданнями в небо. Дрон оснащено двома камерами високої роздільної здатності. Розмах крил — майже два метри. У безпілотника вертикальний зліт і посадка, а пересувається він як літак. Застосовують цей дрон для агромоніторингу, за день він може зняти в середньому дві-три тисячі гектарів полів. Отримані дані (фотографії) обробляють за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення й використовують для різної аналітичної інформації. Може йтися про загальний стан посівів, аналітику, пов’язану з підрахунком кількості сходів. Завдяки цим даним безпілотника можна створити мапи забур’яненості та карти на диференційоване внесення гербіцидів, що допомагає економити кошти, додає екологічності тощо. Майже за два місяці роботи на ланах «Контіненталу» безпілотні літальні апарати успішно обробили понад 30 тисяч гектарів.