У світі вакцинацію проти COVID-19 визнано безальтернативним шляхом подолання пандемії коронавірусу. В Україні лікарі дотримуються такої самої думки. Вони закликають робити щеплення. Щоб сформувати колективний імунітет до смертельно небезпечної хвороби, потрібно вакцинувати щонайменше 60% населення.

Аби запобігти поширенню неправдивої інформації на тему імунізації і щоб люди не боялися робити щеплення вакцинами, які надходять у нашу країну з-за кордону, медики спільно з Міністерством охорони здоров’я постійно інформують про якість, безпечність і ефективність таких препаратів. І про те, що розвинені країни застосовують ідентичні вакцини, які Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила для екстреного використання.

Це стосується всіх вакцин, якими українців безплатно щеплюють з лютого цього року. Це вакцини Covishield, вироблена в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca, CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech і Comirnaty, розроблена німецькою компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. А минулого тижня в Україну прибула партія вакцини AstraZeneca-SKBio, вироблена за ліцензією AstraZeneca у Південній Кореї.

Ідентичні й взаємозамінні

Як коментував надходження останньої партії вакцин головний санітарний лікар Віктор Ляшко, усі вакцини АstraZeneca незалежно від країни-виробника — це один і той самий продукт.

«Його вироблено за однією технологією і він взаємозамінний: ідентичний склад, ідентична вакцина. Тому препарати можуть чергуватися. Тобто перше щеплення можна робити вакциною, зробленою на індійському майданчику, друге — на корейському. Частину вакцин з нової партії залишать для другого щеплення громадянам, які зробили перше в період із 24 лютого вакциною CoviShield від AstraZeneca, аби забезпечити повноцінний захист і формування імунітету», — коментує фахівець.

Користь переважає ризики

Українців особливо турбує вплив вакцин проти COVID-19 на організм людини, зокрема виникнення тромбозів.

Лікарка реанімаційного відділення другої міської лікарні Житомира співзасновниця освітньої платформи PROGRESS Дарія Сімчук під час пресконференції «Про вакцину AstraZeneca проти COVID-19, випадки тромбозу серед вакцинованих, ситуацію з коронавірусною хворобою у світі та нові штами COVID-19» поінформувала про дані Європейської асоціації з контролю лікарських засобів.

За її словами, припускають зв’язок між вакцинацією та тромбозами, але частота надзвичайно низька.

«Загалом є інформація про 86 хворих із тромбозами, що виникли після щеплення вакциною AstraZeneca. Ці дані слід проєктувати на надзвичайно велику кількість вакцинованих. У Великій Британії 32 мільйони вакцинованих. Загальна частота тромбозів становить 4,6 хворого на мільйон вакцинованих. З них летальність — 25%, тобто на мільйон — один. Висновок асоціації: користь від вакцинації перевищує ризики, тому не треба відмовлятися від щеплень такими препаратами», — переконує лікарка.

До слова, найчастіше виникали тромбози у жінок віком до 60 років.

Лікар доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб і дитячої імунології Національного університету охорони здоров’я імені П.Л. Шупика, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій наводить інші дані для порівняння: «Є дослідження, згідно з яким, у Великій Британії рівень виникнення тромбозів протягом двох тижнів після перенесення COVID-19 становить 38 на мільйон».

Висновки зробити нескладно.

Варто знати

Федір Лапій назвав симптоми, які мають насторожити після вакцинації: головний біль, що раніше не турбував пацієнта, але тримається понад три дні, поява синців. У таких ситуаціях він радить визначити, чи не знижено рівень тромбоцитів, а головне — не баритися зі зверненням по медичну допомогу.

Дарія Сімчук додає, що мають насторожити біль у животі, важкість дихання, набряк і біль у кінцівках, крововиливи на місці ін’єкції й по всьому тілу. І за своїм станом пацієнт має ретельно спостерігати протягом 28 днів після вакцинації AstraZeneca.

Завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головна спеціалістка МОЗ за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград закликає українців завжди уважно вивчати епідемічну ситуацію у світі перед тим, як їхати на відпочинок у різні країни. Вона акцентує на надскладній нинішній епідситуації в азійських та острівних країнах.

Тривають дискусії про щеплення в Україні підлітків, внісши їх в етапи національної вакцинації. Серед аргументів те, що більшість провідних виробників вакцин проти COVID-19 перевірили ефективність своїх препаратів на групі дітей старшого віку, тобто вакцинація підлітків може бути безпечною. Але є й такі аргументи: лише тривають клінічні випробування одних вакцин на групах дітей понад 16 років, інших — на групах дітей 3—17 років. І навіть проміжних підсумків поки що не оприлюднено. Щодо деяких вакцин — їх очікують не раніше осені.