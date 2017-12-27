Перемога — за НАК «Нафтогаз України» в остаточному арбітражному рішенні у спорі з ПАТ «Газпром» за контрактом купівлі-продажу газу. Компанія не має оплачувати й обсяги газу, начебто поставлені «Газпромом» на окуповані території Донецької та Луганської областей. Такими словами розпочиналася новина, оприлюднена прес-службою «Нафтогазу».
У повідомленні йдеться про те, що 22 грудня 2017 року у Стокгольмі Арбітражний суд ухвалив рішення на користь НАК «Нафтогаз України» за всіма спірними питаннями щодо контракту на поставку газу від ПАТ «Газпром»: ціноутворення, положення «бери або плати» та визнання недійсними інших положень, які є необґрунтованими і суперечать принципам конкуренції. «Ми задоволені тим, що отримали позитивні рішення в арбітражі за контрактом на поставку за всіма вимогами, які розглядалися в спорі», — заявив у цьому розрізі голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.
Також Арбітражний суд повністю відхилив позовні вимоги «Газпрому» на суму 56 мільярдів доларів згідно з положенням «бери або плати» (що встановлює зобов’язання здійснити оплату за невідібрані обсяги газу) за період з 2009—2017 років. А ще «Нафтогаз» обстояв вимоги щодо більш ніж десятиразового зменшення річних контрактних обсягів поставок на майбутнє до 5 мільярдів кубічних метрів газу (мінімальні річні обсяги становитимуть 4 мільярди кубометрів).
У прес-службі НАК окремо зазначили, що Стокгольмський трибунал вказав: не слід платити за обсяги газу, які були поставлені на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей, будь-якій іншій структурі, аніж НАК «Нафтогаз». Майбутні поставки на зазначені території не стосуватимуться компанії до припинення окупації територій на сході України. «За будь-яких обставин такі поставки не буде зараховано до щорічних контрактних обсягів», — наголошується в повідомленні.
Окрім цього, «Нафтогаз» успішно обстояв вимоги щодо перегляду в бік зменшення ціни на газ відповідно до ринкових умов, а також компенсації за переплату за періоди після квітня 2014 року, коли НАК «Нафтогаз» ініціювала перегляд ціни. Зокрема, Арбітражний суд зменшив ціну газу, який «Нафтогаз» отримав від «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27% — з 485 доларів за тисячу кубічних метрів газу до 352 доларів за тисячу кубометрів.
Арбітри також визнали недійсними інші положення контракту, зокрема положення про заборону на реекспорт, яке неправомірно забороняло здійснювати продаж газу за межі України. «Нафтогаз» сподівається на успіх і в арбітражному провадженні за транзитним контрактом, де фінансові вимоги «Нафтогазу» становлять до 16 мільярдів доларів, включно з відсотками. Остаточне рішення у провадженні за транзитним контрактом очікується 28 лютого 2018 року.
А головний комерційний директор групи НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко запевнив, що докладе максимальних зусиль для добросовісного виконання рішень Арбітражного суду. «Остаточне розуміння, хто кому скільки винен та як і коли відбудуться розрахунки між сторонами, з’явиться не раніше лютого», — додав посадовець.
До слова, Арбітражний суд за контрактом на транзит газу вирішить спір за вимогами «Нафтогазу» щодо перегляду транзитного контракту відповідно з імперативними нормами європейського та українського законодавства у сфері конкуренції та енергетики, перегляду тарифів на транзит і відповідних грошових вимог, а також щодо компенсації за недопоставки газу. «Україна є і залишається надійним енергетичним партнером Європи», — так висловився щодо цього питання Андрій Коболєв.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»