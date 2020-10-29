Микола ТОЧИЦЬКИЙ,

посол України в Бельгії, представник України при ЄС

— Шановна редакція «Урядового кур’єра»!

Вітаю Вас із визначним 30-річним ювілеєм невтомної та професійної праці, покликаної розбудувати державні інституції України, зміцнити українське суспільство й закріпити в інформаційному просторі впевненість громадян у тому, що наша держава є успішною і перспективною.

Майже стільки років я особисто перебуваю на дипломатичній службі, тому маю повне право щиро подякувати за роки професійної роботи на міжнародній ниві, яка допомагає нашій державі рухатися шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції.

Владислав ЧАЙКА,

голова громадської організації «Миколаїв — єдина родина»

— Газету «Урядовий кур’єр» читаю понад десять років. Мотивацією стала необхідність дізнатися про зміни законодавства, зокрема у галузі житлово-комунального господарства. Мені як очільникові двох керуючих компаній завжди потрібно мати докази правильності дій, підкріплені друкованим словом. Згодом уподобав теми з історії, культури, навколишнього середовища, досвіду територіальних громад, альтернативних технологій в енергетиці.

Безумовний плюс «Урядового кур’єра» — те, що саме зі сторінок цього всеукраїнського видання жителі різних областей країни дізнаються про найвдаліший досвід. Миколаївці знають, що відбувається в Тернополі, жителі Луганська в курсі львівських тем, кияни знають про Вінницю. Газета виконує місію об’єднання країни. І робить це на високому рівні. Щиро бажаю процвітання газеті «Урядовий кур’єр», творчих успіхів колективу, довголіття та лідерства!

Олесь ПОШИВАЙЛО,

керівник Інституту керамології,

директор Національного музею-заповідника українського гончарства,

доктор історичних наук, професор

— «Урядовий кур’єр» достатньо неочікувано з’явився на хвилі ухвалення влітку 1990 року Декларації про державний суверенітет України й одразу ж узявся амбітно реалізовувати свою місію — бути літописом розбудови нашої держави. Дуже імпонує те, що газета за висвітленням політико-економічних баталій в усіх регіонах країни ніколи не забувала про формування національної історичної свідомості українців, збереження національної самобутності. Видання з 2009 року виступає інформаційним партнером Національного гончарного здвиження в Опішному Полтавської області. «Урядовий кур’єр» не лише висвітлює події мистецького й духовного життя, а й актуалізує проблеми в гуманітарній галузі, окреслює суспільні пріоритети.

Олександр ШАПАРЕНКО,

дворазовий олімпійський чемпіон,

срібний призер з греблі на байдарках та каное в Мехіко-68 та Мюнхені-72

— Щиро вітаю з ювілеєм газети, яку впродовж багатьох років читаю, поважаю і ціную. Кожне видрукуване число — то неоціненний літопис рідної України, світових подій, духовна цеглинка у державний підмурівок.

Із власного досвіду знаю, що під час змагань надзвичайно важливо, якою енергетикою живиться спортсмен, яка її динаміка. Бажаю всім вам лише позитивних емоцій, світлих думок і вражень, налаштованості на перемоги! Аби й надалі в моїй та поштових скриньках ваших читачів усієї України завжди був такий бажаний і потрібний «Урядовий кур’єр».

Григорій ДЕНДЕМАРЧЕНКО,

директор Черкаського обласного центру зайнятості

— Сердечно вітаю колектив газети з 30-річчям із дня заснування!

«Урядовий кур’єр» за ці роки впевнено прокладав інформаційний місток до читачів, збагачуючи їхній світогляд відомостями про найголовніші події в політичному, економічному, громадському та культурному житті країни та світу, зокрема й у сфері зайнятості населення.

З нагоди свята бажаю вам і надалі переконливого виваженого слова, читацького визнання, натхнення й невпинного руху вперед!

Іво БОБУЛ,

народний артист України

— З величезною приємністю вітаю з ювілеєм колектив газети «Урядовий кур’єр»! Мені як співакові особливо імпонує відданість колективу справжнім духовним цінностям, високому пісенному мистецтву, українській естраді, де в незмінному пошануванні щирі мелодії, ніжні довірливі слова — те, що із глибини віків притаманне нашій національній культурі.

Кожна така розповідь на шпальтах газети — то неоціненний внесок у розвиток і зміцнення духовності нашого народу, нагадування, що у щастя людського, за висловом нашого літературного класика, є два крила — троянди й виноград, красиве і корисне.

Хай же буде міцним і надійним це вічне розкрилля, хай тримає на своїх пружних крилах наше українське небо, підносить джерельні пісенні голоси на щастя й радість новим поколінням.

Сергій КОМНАТНИЙ,

голова правління Держмолодьжитла

— У ці дні маємо славний ювілей — три десятиліття від початку виходу урядового видання. За цей час ви здобули авторитет і шану серед читачів, утвердили своє чітко визначене та гідне місце на ринку друкованих медіа, завойовуєте аудиторію в інтернеті.

Важливість існування саме такого видання нині складно переоцінити. У нинішньому світі, сповненому фейків і маніпуляцій, де постправдою намагаються підмінити реальність, суспільству конче необхідно мати джерела виваженої інформації, якій завжди можна довіряти. Саме таким джерелом був і залишається «Урядовий кур’єр».

Приємно зазначити, що співпраця газети і Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву триває від моменту заснування Держмолодьжитла, тобто майже 30 років. Кваліфіковано і достовірно інформуючи людей про житлові програми та житлову політику в Україні, журналісти «УК» роблять внесок у скорочення шляху українських родин до омріяного власного житла.

Маю честь привітати колектив газети з ювілеєм і побажати кожному з вас здоров’я, наснаги і нових творчих злетів. Залишайтеся й надалі на передньому краї нашого життя, золоті пера «Урядового»!

Євгеній КАПІНУС,

голова правління Пенсійного фонду України

— Шановна редакціє газети «Урядовий кур’єр»! Від імені правління та колективу Пенсійного фонду України щиро вітаю вас з Днем заснування видання!

30-річчя — це свідчення визнання й затребуваності серед читачів, непростий шлях, який ви гідно пройшли та продовжуєте впевнений рух уперед, оперативно інформуючи про найголовніші події у політичному, соціально-економічному, громадському та культурному житті країни.

Пенсійний фонд України висловлює вдячність за багаторічну співпрацю й бажає невичерпного натхнення, цікавих тем, ексклюзивних новин і безперервного розвитку.

Юлія ЖОВТЯК,

заступник директора Державного центру зайнятості

— Багатотисячний колектив державної служби зайнятості вітає газету «Урядовий кур’єр» з 30-річчям! Ви завжди на передовій подій у державі, ви першими доносите до читачів радісні новини і розповіді про людські проблеми та життєві негаразди. Ваше служіння обраній справі, почуття обов’язку та професійність приносять вам заслужену людську повагу. Дозвольте від щирого серця побажати всім працівникам газети міцного здоров’я, витримки у нелегких журналістських буднях, достатку та невичерпної творчої енергії, яка і надалі служитиме на благо нашої держави.

В’ячеслав ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ,

генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес»

— Щиро вітаємо шановний колектив газети з цією солідною датою!

Представники страхового бізнесу України з великим зацікавленням читають ваше видання, бо воно регулярно торкається проблем нашого ринку й завжди допомагає фаховим і неупередженим висвітленням його проблем.

Знаю, що ранок багатьох чиновників та експертів починається зі свіжого номера «Урядового кур’єра», адже там вони знаходять корисну інформацію, яка знадобиться для роботи впродовж дня.

Приємно, що день у день дедалі цікавішим стає сайт газети, який також іде в ногу з часом, постійно розвивається.

Для нас особливо цікаві аналітичні матеріали, які журналісти видання подають дуже різнобічно, вдумливо, надаючи на суд читача різні думки, чим роблять свої статті повними й неупередженими.

Бажаємо колективу «Урядового кур’єра» й надалі тримати високу планку і ще багато років радувати читачів!

Лінас ЗАЙКАУСКАС,

головний режисер Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна, м. Паневежис, Литва

— Радий ювілейній нагоді привітати всіх, хто причетний до випуску, друку і доставки газети «Урядовий кур’єр», із 30-річчям виходу першого номера.

За своє життя я побував у багатьох країнах, на різних континентах, де неодмінно звертав увагу на тамтешні видання. І щоразу згадував «Урядовий кур’єр», який мені особливо дорогий. І не тільки тому, що на його сторінках значну увагу надають театральному мистецтву, зокрема закладам, у яких мені доводилося й доводиться працювати. Ваші матеріали професійні з точки зору і театральної критики, і глядачів, бо підготовлені з непідробною теплотою й любов’ю. Це викликає особливу довіру до вашого слова. Бажаю всіх житейських гараздів!

Андрій ДИКУН,

голова Всеукраїнської аграрної ради

— Вітаю колектив редакції видання «Урядовий кур’єр» із 30-річчям з дня заснування газети!

Три десятиліття — значний термін, протягом якого пройдено чималий шлях становлення. Він фактично збігся зі становленням України як незалежної держави.

Публікуючи на сторінках газети найважливіші документи органів виконавчої влади, ваше видання інформує українців про ті чи інші зміни. Стоїть на сторожі поінформованості читачів щодо найважливіших проблем країни. «Урядовий кур’єр» — нині приклад професіоналізму та журналістської етики.

Бажаю колективу газети насамперед міцного здоров’я і творчої наснаги. Нехай відповідальність перед читачами і високі стандарти журналістики й надалі будуть тими дороговказами, які скеровуватимуть вашу роботу щодня.

Василь ЛИСЕНКО,

директор СТОВ «Прогрес» Золотоніського району Черкаської області,

багаторічний передплатник «Урядового кур’єра»

— Щодня, беручи в руки «Урядовий кур’єр», дивуюся, як у журналістів редакції вистачає терпіння, знань і досвіду, аби так глибоко і об’єктивно показувати всю багатогранність нашого життя. Завдяки газеті я завжди в курсі найголовніших подій, завжди знаю, як розв’язати ту чи іншу проблему, де запозичити корисний досвід.

Зичу всім працівникам завзяття, терпіння, наполегливості, аби «Урядовий кур’єр» став ще кращим. Писати про проблеми сучасного села, найкращі практики господарювання в нинішніх умовах — це неоціненна допомога нам, тим, хто працює на землі. Гострого вам пера, шановні журналісти, міцного здоров’я й наснаги!

Андрій БЕЗМЕН,

студент третього курсу Hood Cоllege,

м. Вашингтон, США

— Від себе особисто та від імені команди Alіen Brain вітаю українське видання «Урядовий кур’єр» із 30-річчям. Щиро бажаю вашому колективу нових творчих знахідок, сміливих проєктів і цікавих тем, об’єктивного неупередженого гострого пера, сили й енергії у професійній діяльності, вдячних читачів, вірних однодумців, нових звершень та всіляких успіхів у вашій відповідальній почесній праці заради майбутнього процвітання України.

Юрій ЛУПЕНКО,

директор Національного наукового центру

«Інститут аграрної економіки»

— Шановні друзі!

Колектив Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» вітає вас зі значною подією — 30-річчям із дня виходу в світ першого номера «Урядового кур’єра»!

Ваше видання викарбувало на своїх сторінках історію становлення суверенітету й незалежності України. Минають роки, але незмінними залишаються ваш професіоналізм, поважне ставлення до читачів і прагнення залишатися державним виданням номер один в Україні. Попри появу інших форм комунікаційних технологій, уявити життя без газети «Урядовий кур’єр» неможливо — для багатьох вона залишається важливим джерелом об’єктивної інформації про економічні, правові та культурні події у країні, а перегляд матеріалів, розміщених на її шпальтах, — важливим атрибутом початку робочого дня.

Пишаємось, що серед авторів публікацій «Урядового кур’єра» є представники Інституту аграрної економіки. Залишатимемось і надалі вашими надійними партнерами та вірними читачами. Бажаємо колективу газети «Урядовий кур’єр» довголіття, процвітання і творчих успіхів!

Микола ГОРБАЧЬОВ,

президент Української зернової асоціації

— Українська зернова асоціація щиро вітає колектив газети «Урядовий кур’єр» із 30-річчям. Заснована на зорі незалежності нашої країни газета «Урядовий кур’єр» — свідок та активний творець становлення України як незалежної держави та розвитку державних інституцій, органів влади, української економіки та суспільства.

Бажаємо колективу газети й надалі бути на вістрі українського державотворення, інформувати українське суспільство про державні процеси, міжнародні справи, розвиток економіки, поступ науки й культури. Бажаємо вам невичерпної енергії та творчих сил у вашій важливій справі!