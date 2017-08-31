Провідною темою вчорашнього урядового засідання стала актуалізація розроблених Кабміном ключових законопроектів, які потребують невідкладного голосування у Верховній Раді вже цієї осені. Документи стосуються пріоритетних реформ — освіти, охорони здоров’я, пенсійної системи, а також нових стандартів у фінансовій сфері, управлінні державною власністю та в адміністративному управлінні. Як наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, запропонований пакет документів — це шанс держави на зміцнення економіки та посилення міжнародних позицій, шанс на зміни, які можна впровадити спільними зусиллями Президента, уряду й парламенту.

«У своїй роботі з парламентом концентруватимемося лише на необхідних законопроектах у всіх сферах. Нам не потрібен законодавчий спам», — наголосив Володимир Гройсман. Прем’єр озвучив, які законопроекти уряд матиме за честь лобіювати. Це, зокрема, чотири законопроекти — №6614, №6615, №6616, №6617 щодо пенсійної реформи.

Головне визначено

До другого читання готують законопроект, який дасть змогу перерахувати пенсії понад 5,6 мільйона громадян та провести індексацію пенсій для майже 4 мільйонів громадян. Він нагадав, що запропоновані урядом рішення не передбачають підвищення пенсійного віку, натомість скасовують 15-відсоткове оподаткування пенсій пенсіонерам, що працюють.

«Це можливо зробити вже з 1 жовтня. Уряд підготував усі фінансові можливості, і ми розраховуємо на те, що реформа буде ухвалена вже у вересні», — висловив сподівання Володимир Гройсман.

Ухвалення освітньої реформи (законопроект №3491-д) забезпечить упровадження нових принципів навчання та управління школами, надасть школам більшу автономію в розпорядженні фінансовими ресурсами та формуванні навчального процесу. «Ми також повертаємо повагу до українського вчителя. Цього року ми забезпечили підвищення заробітних плат освітянам на 50%. Наступного року зарплати будуть підвищені не менше, ніж на 25%», — сказав Володимир Гройсман.

Реформа охорони здоров’я (законопроекти №6327, №6604) забезпечить створення у країні сучасної моделі фінансування охорони здоров’я, в якій гроші ходитимуть за пацієнтом. Це дасть змогу пацієнтові обирати лікаря та лікарню — незалежно від місця реєстрації. Окремий пункт змін — запровадження державного гарантованого і безкоштовного для пацієнта пакета якісних медичних послуг та ліків.

Законопроект №4685 передбачає запровадження електронних інструментів, які полегшують ведення бізнесу та забезпечують додаткові можливості для громадян і підприємств завдяки використанню новітніх технологій.

Документ пропонує створити механізми онлайн спілкування бізнесу з органами влади і запроваджує онлайн доступ до адміністративних послуг для громадян. Як очікують в уряді, ініціатива забезпечить широкі можливості українського бізнесу в єдиному цифровому просторі ЄС.

А законопроект №646-д спрямований на посилення позицій України в рейтингах легкості ведення бізнесу, забезпечення притоку прямих інвестицій та встановлення прозорості фінансової звітності компаній. Ідеться про обов’язкове застосування міжнародних стандартів обліку для великих підприємств та одночасне зменшення звітності для малого бізнесу, про відкритість видобувних компаній та доступ громадян до фінансових звітів підприємств.

Є серед законодавчих ініціатив і тактичні, але не менш важливі пропозиції, які стосуються подальшої децентралізації, підтримки провідних галузей економіки, вирішення екологічних питань та питань національної безпеки.

Під час презентації Володимир Гройсман також звернув увагу на нові підходи в роботі з парламентом. Він запропонував відкликати майже 60 законопроектів, які втратили свою актуальність, а крім того поінформував, що уряд затвердив своїм представником у Верховній Раді народного депутата Вадима Денисенка.

Також Кабінет Міністрів у рамках виконання вимог законодавства планує 15 вересня внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України «Про державний бюджет на 2018 рік», повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Гроші військовим — по-новому

Кабінет Міністрів за пропозицією Міністерства оборони змінив порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям. Відповідне рішення ухвалене під час учорашнього урядового засідання.

Представляючи проект рішення, міністр оборони Степан Полторак зазначив, що йдеться про нову філософію забезпечення військовослужбовця та відновлення соціального захисту й справедливості. «Це революційне рішення, і хотів би подякувати всім, хто працював над ним, — сказав Степан Полторак. — Порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовців не змінювався з часів Радянського Союзу. В основу грошового утримання входили оклади за військовим званням та посадою. Те, що пропонується сьогодні, значно підвищить захист та соціальну справедливість. Ми відходимо від того, як було, коли 10—15% забезпечення — це те, що йде на пенсію, а далі — 17 надбавок, які є непрозорими та неефективними», — поінформував міністр.

Коментуючи ухвалення рішення, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що військово­службовці заслуговують на повагу та фінансове забезпечення.

«Зараз відбувається формування проекту бюджету на 2018 рік. Ми працюємо з Президентом, РНБО з точки зору формування необхідних ресурсів для підтримки обороноздатності», — сказав Володимир Гройсман.

Він також підняв ще одне питання — пенсії військовослужбовців, які є несправедливими. «Одразу після ухвалення загальної пенсійної реформи наступний крок — нове законодавство із забезпечення пенсій військовослужбовцям. Це також наш пріоритет. Нам потрібно рухатися від рішення до рішення. Немає жодних підстав думати, що проблеми, які накопичувалися десятиріччями, ми не вирішимо. Впевнений, ми все вирішимо. Ситуація зміниться, і люди це відчують», — наголосив Володимир Гройсман.