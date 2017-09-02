День знань Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відсвяткував разом із Київським міським головою Віталієм Кличком у Солом’янському районі Києва, відкриваючи навчально-виховний комплекс «Ерудит». Цей навчальний заклад із дитячим садком і гімназією — колишній довгобуд. Його відновлення й ремонт пришвидшилися 2016 року після надання владою необхідних коштів.

Загалом 2017-го у країні мають запрацювати понад 20 нових шкіл для більш ніж 6 тисяч учнів. Згідно з даними Міністерства освіти і науки, рекордсменом за кількістю освітніх новобудов стала Львівщина. Вісім тамтешніх нових шкіл дають змогу навчатися майже 1,5 тисячі дітей. У Києві 1 вересня вперше відчинили двері двох шкіл для 1380 учнів.

Планшети замість підручників

Прем’єр-міністр вважає, що навчально-виховний комплекс «Ерудит» укомплектовано не гірше, аніж будь-який інший провідний вітчизняний загальноосвітній заклад. «Ми підготували й запроваджуємо нову програму забезпечення початкової школи всім необхідним сучасним обладнанням, щоб діти-першокласники могли здобути якісні знання і стати успішними», — наголосив він. Кабінет Міністрів у межах реалізації реформи освіти започатковує програму переобладнання перших—четвертих класів сучасними засобами освітнього процесу та спрямовує на ці потреби мільярд гривень. А в проект Державного бюджету на 2018 рік закладатимуть подальше зростання заробітних плат викладачам.

Мета в глави уряду чітка: забезпечити дітей інтерактивними засобами навчання й спілкування. «Інтерактивні дошки, планшети, всі необхідні компоненти для сучасного навчання — це наше завдання. З наступного року розпочинаємо нововведення. Я вважаю, що українська школа має стати цифровою. Технології треба впроваджувати у навчання. Ми маємо прекрасних дітей, учителів, маємо можливості зробити нашу країну успішною. Через високу якість знань, доступ до освіти кожна дитина зможе відкрити свою індивідуальність і знайти своє місце у житті», — означив мету Володимир Гройсман.

Для стартапів готують місця

Окремо анонсовано створення фонду підтримки українських стартапів у 2018 році. Конкурс проектів «з нуля» уряд ініціював ще в червні за підтримки USAID та UKAID на базі відкритих даних Open Data Challenge з призовим фондом першого циклу 1,5 мільйона гривень. Нині в Україні інвестуванням стартапів на різних стадіях їхнього розвитку займаються 17 венчурних фондів, шість фондів прямих інвестицій і один корпоративний фонд.

В уряді переконані, що такий фонд можна буде вважати ключовим інструментом сприяння розвитку високих технологій у державі та впровадження новітніх розробок у реальний сектор економіки. «Ми плануємо створити наступного року фонд підтримки стартапів. Будемо підтримувати, будемо інвестувати. Йдеться про високотехнологічні продукти, які маємо впроваджувати», — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Він також підкреслив, що українські винахідники відомі всьому світові, однак інфраструктури для їхньої роботи в Україні майже немає. «Нам треба створювати всю інфраструктуру, щоб ідея зароджувалася тут, щоб ми в неї інвестували і впроваджували в реальний сектор», — резюмував він.

На часі — вищі пенсії

Уже під час брифінгу Володимир Гройсман повідомив, що уряд поглиблюватиме співпрацю з парламентом. «Зараз тільки готується до другого читання законопроект про пенсійну реформу. Для мене дуже важливо, щоб парламент дав нам змогу з 1 жовтня підвищити пенсії дев’яти мільйонам українців. Тому проситиму парламент розглянути це питання у вересні, — заявив він, додавши, що покладає надії на роботу парламентарія від «Блоку Петра Порошенка» (його призначено представником КМУ у Верховній Раді. — Авт.). — Вадим Денисенко — досвідчений народний депутат, який має всі якості, щоб бути представником уряду в парламенті. Я йому це запропонував, він погодився. Тож співпрацюватимемо далі», — додав він.

Володимир Гройсман не оминув увагою не менш важливу подію для країни — набуття чинності в повному обсязі Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Він вважає цей день особливим, адже документ відкриває «двері до успіху України у спільній європейській родині».