Створення містобудівного кадастру України має завершитися до 2021 року. Тому владі важлива активна співпраця в цьому процесі. Місцеве самоврядування має надавати дані й створювати умови, які потім буде використано на регіональному рівні. Але важливою передумовою успіху слугує врахування як державних інтересів з точки зору розвитку і планування територій України, так і місцевих — інтереси громад, які хочуть розвиватися й залучати інвестиції.
Завдання зі створення містобудівного кадастру всі зацікавлені сторони мають розглядати в контексті реформи децентралізації та регіонального розвитку. Останній визначається двома основними індикаторами: індексом людського розвитку та індексом конкурентоспроможності регіонів. Такі постулати під час стратегічної сесії в Житомирі щодо створення містобудівного кадастру в Україні проголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Чому в Житомирі, а не, скажімо, з міністерської чи урядової трибуни? Саме це місто обрано для проведення стратегічної сесії щодо створення та ведення містобудівного кадастру. У Житомирі і трьох містах України — Вінниці, Полтаві й Чернівцях — впроваджують проект GIZ «Інтегровані міста України». Окрім поліпшення умов життя міського населення та сталого розвитку міст, проект передбачає створення містобудівних кадастрів. Серед учасників стратегічної сесії — фахівці Мінрегіону, представники BRDO, IDLO, GIZ, архітектори й науковці, експертні організації та представники органів місцевого самоврядування з усієї України.
«Зі створенням містобудівного кадастру ми досягнемо якості, публічності та оперативності ухвалення управлінських рішень, поліпшення інвестиційного клімату, спрощення і прискорення дозвільних процедур у галузі будівництва, прозорості просторового планування, проектування і будівництва. А найголовніше — з’являться нові можливості для розвитку та економічного зростання регіонів», — переконаний Геннадій Зубко.
Урядовець зупинився на виконанні місцевих бюджетів, які на завершення 2017 року становили 19 мільярдів гривень. «Нам важливо, щоб ці бюджети зростали не тільки за рахунок збільшення державної підтримки, а насамперед за рахунок створення додаткових інструментів, які в осяжному майбутньому залучатимуть інвестиції. І створення містобудівного кадастру слугує одним із цих інструментів, який даватиме змогу проаналізувати механізм ведення обліку нерухомості і земельної ділянки, реєстр орендарів, межі земельних ділянок тощо. Саме впровадження кадастру забезпечить зростання доходів місцевих бюджетів і створення на місцях справедливих умов для ведення бізнесу», — зазначає Геннадій Зубко.
Містобудівний кадастр України буде створено за рахунок державної підтримки, міжнародних партнерів, експертного середовища і місцевого самоврядування, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.
Керівник проекту Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ) Матіас Брандт висловив підтримку і зауважив, що уряд Німеччини готовий долучитися й надати допомогу в створенні містобудівного кадастру.
«У країні необхідно створити систему, яка надаватиме геопросторові дані про систему кадастру, власників земельних ділянок і їх межі. Адже земля — головний актив будь-якої громади, який дає змогу передусім залучати інвестиції й розвивати місцеве самоврядування», — підкреслив Матіас Брандт.
За словами Геннадія Зубка, у створенні кадастру важливими елементами стануть прозорість, захищеність і зменшення корупційних ризиків. «Маємо поставити мету й чітко зрозуміти, чого хочемо від функціонування системи для кожного органу місцевого самоврядування і членів громади», — окреслив плани урядовець.
І не важливо, скільки людей залучено до створення кадастру, зауважив Геннадій Зубко. Кінцева мета полягає у зростанні доходів місцевих бюджетів, створенні маршрутної карти клієнта, за допомогою якої він зможе оформити земельну ділянку. Нині цей процес триває від 70 до 294 днів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»