Прем’єр Нідерландів Марк Рютте в Києві зауважив, що його країна переконує інші західні держави допомагати Україні важким озброєнням

Нідерланди й надалі підтримуватимуть Україну політично, посилюватимуть співпрацю на двосторонньому та багатосторонньому рівнях, продовжать тиск на керівництво росії, а також надаватимуть нашій країні сучасну зброю й техніку. Про це під час візиту до Києва заявив Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Злочини російської армії жахливі

Спілкуючись із журналістами після завершення переговорів з очільником нідерландського уряду, Президент Володимир Зеленський повідомив, що за обсягом наданої оборонної підтримки Нідерланди входять у першу десятку партнерів нашої держави. «І я хочу відзначити рішення уряду Нідерландів надати нашій країні додаткове важке озброєння. Ми за це дуже вдячні», — окремо зауважив Президент, повідомляє пресслужба ОПУ.

Президент нагадав, що Нідерланди нещодавно надали 200 мільйонів євро додаткової фінансової підтримки для України, що допоможе забезпечити фінансування виплат для українських учителів, медиків і пенсіонерів. За словами глави держави, Нідерланди зробили вагомий внесок у посилення санкційного тиску на росію за розв’язану проти нашої країни війну.

«Україна та Нідерланди однаково бачать необхідність захищати міжнародне право, верховенство права в кожній країні, права й свободи людей. І доки росія намагається все це зруйнувати, ми повинні працювати для ще більшого посилення санкцій проти російського тероризму», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив особисту принциповість Прем’єр-міністра Нідерландів у питанні сталого розвитку Європи та подякував йому за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. «Об’єднана Європа може бути справді захищеною й стабільною лише разом з Україною», — наголосив Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що Україна не гаятиме часу на шляху до повноправного членства в ЄС, і заявив, що трансформація нашої держави відбувається навіть в умовах повномасштабної війни.

Під час переговорів Володимир Зеленський та Марк Рютте обговорили ситуацію на фронті та можливі варіанти її розвитку.

«Маємо зробити все можливе, щоб якнайшвидше вигнати всіх окупантів, відновити нормальне демократичне життя бажано на всій території нашої незалежної держави. Обговорили сьогодні із Прем’єр-міністром, які нові кроки можуть забезпечити реалізацію цієї мети, зокрема оборонні, санкційні та економічні», — повідомив глава держави.

Окрему увагу під час переговорів було приділено питанню відновлення України. Як зазначив Президент, ідеться не лише про те, що треба зробити, коли буде досягнуто миру, а й про те, що потрібно вже зараз: посилення безпеки, активізацію економіки, підготовку системи освіти до нового навчального року та всієї країни — до нового опалювального сезону.

Марк Рютте наголосив, що Україна переживає важкі часи, і це складний період для всієї Європи. Він висловив повагу українському народові, який мужньо та рішуче бореться проти російської агресії. За його словами, українці заслуговують на підтримку всього світу. Прем’єр-міністр Нідерландів розповів, що відвідав населені пункти Київської області, які постраждали від жахливих злочинів російської армії, і був шокований побаченим. Він наголосив, що винних у цих злочинах слід притягти до відповідальності. «І я знову закликаю всіх колег у Європі та за її межами допомагати Україні важким озброєнням», — наголосив глава нідерландського уряду.

За словами Марка Рютте, важливе питання — відбудова України після війни, про що почали предметно говорити на нещодавній Конференції з питань відновлення України в Лугано. Він наголосив на важливості розв’язання питання експорту української аграрної продукції, який було зупинено, бо росія заблокувала чорноморські порти.

«Хочу сказати Президентові Зеленському ще раз, що Нідерланди й надалі підтримуватимуть Україну всіма можливими шляхами. Ви можете розраховувати на нас зараз і в майбутньому», — заявив Прем’єр-міністр Нідерландів.

Санкції проти росії треба посилити

Перебуваючи в Києві, Марк Рютте зустрівся і з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ. Політики обговорили посилення санкцій проти росії, страхування від військових ризиків бізнесу, який готовий приходити в Україну, і конфіскацію заморожених активів рф.

«Агресор має платити за свою агресію. Тому ми закликаємо наших партнерів запровадити національне, а в майбутньому й міжнародне законодавство щодо конфіскації заморожених російських активів. Надалі це має стати системою світової безпеки, коли спільні підходи національного й міжнародного законодавства гарантуватимуть конфіскацію активів агресора для компенсації збитків, яких він завдав неспровокованою агресією», — зазначив Прем’єр-міністр України.

Сторони приділили увагу питанню відбудови України. Денис Шмигаль розповів про презентований на міжнародній конференції в Лугано проєкт Плану відновлення України, що спирається на принципи «збудуй ліпше, ніж було» та «об’єднані в захисті — об’єднані у відбудові».

«Ми відновлюватимемо й реформуватимемо нашу країну за стандартами ЄС одразу після завершення вій­ни, оскільки наша мета — стати повноправним членом європейської родини», — наголосив Денис Шмигаль.

Він запропонував Нідерландам спільно реалізовувати проєкти у галузі діджиталізації, яка є ефективним інструментом для боротьби з корупцією.

Марк Рютте зауважив, що деякі регіони Нідерландів зацікавлені долучитися до відбудови постраждалих українських територій. Нідерланди зацікавлені брати участь у секторальному розвитку України, зокрема в галузі сільського господарства.