Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів західним колегам та євродепутатам про план Б щодо Донбасу — він узяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Там високопосадовець побував на особисте запрошення очільниці європейської дипломатії Федеріки Могеріні. Засідання відбулося за зачиненими дверима без участі журналістів. Проте, за словами Федеріки Могеріні, глава нашого МЗС представив всебічну картину планів української влади щодо реформ і врегулювання конфлікту на Донбасі. Верховна представниця ЄС уточнила, що залишилася задоволеною тим, що почула від Вадима Пристайка. Вона запевнила в рішучості ЄС підтримувати Україну, її суверенітет і територіальну цілісність, а також впровадження системних реформ.

Глава вітчизняного зовнішньополітичного відомства в коментарі журналістам розповів, що Євросоюз підтримує намір української влади провести місцеві вибори на сході країни лише за умови виведення російських військових формувань і повного відновлення контролю на кордоні. «Усі міністри як один говорили, що ці вибори не можуть відбуватися, коли територія окупована. Вони не можуть відбуватися, коли на території перебувають іноземні військові формування.

Вони не можуть відбуватися без відновлення українською стороною контролю на кордоні», — пояснив ситуацію очільник МЗС України. Він повідомив, що його європейські колеги пообіцяли тримати під контролем урегулювання ситуації на Донбасі й контактувати одне з одним з цього приводу.

Вадим Пристайко вже налагодив перші контакти з наступником Федеріки Могеріні Жозепом Боррелєм, який, як очікується, розпочне виконувати свої обов’язки з листопада. За словами глави вітчизняного зовнішньополітичного відомства, Україна має намір неухильно продовжувати курс на європейську інтеграцію. Вадим Пристайко висловився і за необхідність активнішого залучення ЄС до процесу стабілізації ситуації на сході України та розповів про хід підготовки саміту глав держав — учасниць нормандського формату.

Наша позиція чітка й зрозуміла

Того самого дня з Люксембургу Вадим Пристайко вирушив до Брюсселя, де взяв участь у засіданні комітету в закордонних справах Європарламенту. Спілкування з євродепутатами тривало близько години. У своєму виступі міністр говорив головним чином про намір Президента Володимира Зеленського урегулювати ситуацію на Донбасі за так званою формулою Штайнмаєра, яка передбачає проведення місцевих виборів на окупованих територіях за стандартами ОБСЄ. За його словами, Володимир Зеленський готовий «іти шляхом Мінська настільки далеко, наскільки ним готова йти Росія».

Вадим Пристайко також розповів про три червоні лінії, передбачені формулою Штайнмаєра, які українська влада не готова перетнути за жодних обставин. По-перше, Україна залишиться унітарною державою, про федералізацію за російським сценарієм і мови не може бути. По-друге, Україна не змінюватиме Конституцію на догоду Москві, а натомість пропише у ній пункт про децентралізацію згідно з мінськими угодами. По-третє, вибори на тимчасово окупованих територіях мають відбуватися на основі українського законодавства, стандартів ОБСЄ, а також за умови відповідної безпекової ситуації. Міністр уточнив, що останній пункт передбачає «розпуск усіх збройних формувань та їхнє виведення самою Росією», а також повернення Україні контролю над кордоном. «Інакше ми не можемо очікувати, що умови ОБСЄ буде виконано, а вибори — визнано як вільні й такі, що відображають волю місцевого населення», — наголосив глава українського МЗС.

«Остання чесна спроба»

Якщо ж врегулювання за формулою Штайнмаєра, котру Вадим Пристайко назвав «останньою чесною спробою» досягнення миру на Донбасі, зазнає поразки, то на цей випадок Київ має план Б. «У нас як у народу немає більше часу, щоб і в наступні п’ять років постійно вести переговори в різних форматах», — сказав міністр. Київ наполягає на проведенні зустрічі в нормандському форматі, щоб там «викласти всі карти на стіл і сказати: це наші умови для нашого народу, який опинився за лінією розмежування». Тоді, за словами Вадима Пристайка, настане момент істини для Росії, яка може або піти на деескалацію, або продовжити протистояння. Якщо трапиться друге, то Київ попросить допомоги у світової спільноти та повернеться до ідеї миротворчої місії для Донбасу. «Але наразі ми ще не в тій точці, щоб просити про миротворчу місію, бо ми віримо, що прогресу можна досягти в нормандському та мінському форматах», — зазначив він.

Литовська євродепутатка Сандра Калнієте схвально оцінила означені три червоні лінії мирного врегулювання на Донбасі, на яких наголосив Вадим Пристайко. «Хочу застерегти вас від того, щоб Україна не стала винуватою в очах міжнародної спільноти в разі, якщо формулу Штайнмаєра реалізувати не вдасться», — сказала вона. За словами євродепутатки, Росія, яка часто вдається до інформаційних маніпуляцій, може звинуватити в невдачі українських політиків.

Румунський євродепутат Траян Басеску також застеріг Київ від надання занадто широкої автономії окремим районам Донбасу, адже, на його думку, це може призвести до сценарію Придністров’я в Україні. Його литовський колега Андрюс Кубілюс похвалив керівництво України за намагання досягнути миру, попри те, що, за його словами, ключі до цього миру лежать у Москві.