У планах на найближчі п’ять років — збільшити товарообіг між країнами

«Наші народи мають багато контактів, більш дружніми й теплими мають бути й економічні контакти. Упевнений, що разом можемо розробити сучасні великі проєкти», — наголосив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом ібн Заїдом Аль Нагаяном. Зустріч відбулася в межах офіційного візиту глави нашої держави до ОАЕ.

Співрозмовники приділили велику увагу питанням торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, відзначили важливість і необхідність підтримки високої динаміки двостороннього політичного діалогу.

Було зазначено, що обидві країни мають потенціал, щоб у найближчі п’ять років збільшити товарообіг у кілька разів. Сторони докладно зупинилися на питанні продовольчої безпеки. Володимир Зеленський зауважив, що Україна й надалі залишатиметься надійним постачальником і гарантом продовольчої безпеки не лише ОАЕ, а й інших країн регіону. Існують усі можливості для інтенсифікації агроінвестицій в Україну та зростання експорту української аграрної продукції в десятки разів.

Мухаммад ібн Заїд Аль Нагаян дав своїй команді доручення збільшити товарообіг та інвестиції в агроспівпраці з Україною в 10 разів за кілька років, тобто довести до 2 мільярдів доларів на рік.

Учасники зустрічі обговорили питання співпраці в галузях енергетики та інфраструктури, військово-технічну, науково-технічну співпрацю, взаємодію у сегменті штучного інтелекту та спільного дослідження космосу, домовився про подальшу співпрацю у протидії поширенню коронавірусу. Загалом було домовлено про істотну інтенсифікацію міжурядових відносин, інформує Офіс Президента.

«Наші економічні відносини виходять на новий якісний рівень», — констатував Володимир Зеленський.

Зміцнення партнерства

У межах візиту української делегації до ОАЕ було підписано важливі двосторонні документи, спрямовані на розвиток відносин між країнами. Ідеться про протокол між урядами України та ОАЕ про внесення змін до угоди між урядом України і урядом ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи і капітал. Реалізація цього документа послабить фіскальне навантаження на суб’єкти господарювання, сприятиме діловій активності та активізує господарську діяльність.

Кабінет Міністрів України та уряд ОАЕ підписали угоду про співпрацю у галузі боротьби зі злочинністю й тероризмом, яка матиме значний вплив на поліпшення двостороннього партнерства у безпековій та контртерористичній діяльності, регулюватиме специфічні питання такого партнерства між країнами.

Було підписано меморандум про взаєморозуміння між міністерствами внутрішніх справ України та ОАЕ про взаємне визнання і обмін національних посвідчень водія. Відтепер власник посвідчення водія, виданого компетентним органом однієї із країн, матиме право керувати транспортним засобом категорії, зазначеної у посвідченні водія, на території іншої країни. Укладення цього меморандуму матиме позитивний вплив на розвиток туристичної галузі, економічну й бізнесову активність, сприятиме розвитку міжособистісних контактів і зростанню двостороннього пасажиропотоку.

Підписано меморандум про взаєморозуміння у співпраці в галузі розвитку туристичного сектору між Державним агентством розвитку туризму України та міністерством економіки ОАЕ, що має на меті активізувати партнерство в туристичній галузі та збільшить двосторонній пасажиропотік.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і офісом державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ покликаний заохочувати іноземні інвестиції у сільське господарство та сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією. Укладення цього документа матиме позитивний вплив на співпрацю між Україною та ОАЕ в галузі продовольчої безпеки та збільшення обсягів двосторонньої торгівлі.

Меморандум про взаєморозуміння у галузі землеустрою між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і міністерством зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ передбачає обмін досвідом з використання та охорони сільськогосподарських земель, збереження, відтворення й підвищення родючості ґрунтів, впровадження й удосконалення електронних послуг у цій галузі, моніторингу екологічного стану земель і ґрунтів унаслідок впливу зміни клімату й негативних процесів.

Інвестиційний ключ

Українська делегація підписала в ОАЕ меморандуми та контракти обсягом понад 3 мільярди доларів США.

Зокрема, підписано угоди між Укроборонпромом, Tawazun Economic Council та EDGE Group про розширення військово-технічної співпраці на загальну суму понад мільярд доларів США. Угода з EDGE дасть змогу обмінюватися та розвивати передові технології.

«EDGE робить сильний акцент на спільному розвитку та співпраці. Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості. Ми у захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ та України щодо співпраці, обміну та отримання взаємної вигоди від військового й технічного потенціалу двох країн», — прокоментував підписання угоди генеральний і керуючий директор EDGE Фейсал Аль Баннаї.

Підписано документи в галузі оборони, в межах яких обговорювали можливість побудови спільних заводів за межами України.

Підписано меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного майна України та інвестиційним фондом Mubadala. Ідеться про поглиблення співпраці в межах опрацювання перспективних інвестиційних проєктів та участі еміратської сторони у програмі приватизації державної власності в Україні.

«Залучення інвестицій — ключ до економічного зростання України. Підписання меморандуму з державним інвестиційним фондом Mubadala уряду Абу-Дабі про наміри інвестувати в Україну — надзвичайно важливий крок у відкритті шляху для масштабних інвестицій в Україну із Західної Азії», — прокоментував Володимир Зеленський.

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум з компанією INTELMAX Management Consulting, який передбачає співпрацю у створенні платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom, який гарантуватиме підвищену безпеку й прозорість. Заплановано впровадження блокчейн-технологій у державні процеси та послуги.

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«Урядового кур’єра»