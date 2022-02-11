Цими днями у різних країнах закордонне українство проводить масові акції на підтримку України. Цей флешмоб докотився і до Брюсселя. У середу по обіді на Люксембурзькій площі біля центрального входу до Європарламенту з українськими прапорами та гаслами на акцію We#StandWithUkraine зібралося понад 70 небайдужих людей.

Нас не покинуто напризволяще

Ініціаторами проведення заходу стали німецька євродепутатка Віола фон Крамон і литовський євродепутат від Європейської народної партії Пятрас Ауштрявічюс. Серед присутніх на акції були литовський євродепутат Андрюс Кубілюс, доповідач Європарламенту з українського питання німець Міхаель Галер, французька євродепутатка Наталі Луазо, представник України при Євросоюзі Всеволод Ченцов, дипломати та українці, які живуть у Брюсселі. У натовпі можна було почути англійську, польську, грузинську, російську мови, а поряд із прапором України учасники флешмобу розгорнули прапори Євросоюзу та Литви.

«Це акт солідарності Європарламенту з Україною в цій складній і напруженій ситуації», — зазначив під час відкриття акції Всеволод Ченцов. За його словами, наша країна має у цій інституції багато друзів і прихильників.

«Ми зібралися тут сьогодні, бо Україні потрібна наша підтримка і наша єдність, і ми триматимемо нашу єдність стільки, скільки це буде потрібно. Слава Україні!» — промовив Пятрас Ауштрявічюс.

За словами Міхаеля Галера, нині важливо говорити про загрозу, яку становить російська агресія для України. «Ми хочемо заявити дуже чітко, що Європа й демократичний світ можуть об’єднатися перед лицем загрози. Ми підтримуємо українську територіальну цілісність і її незалежність, тому робитимемо все можливе, аби зміцнити Україну», — запевнив німецький євродепутат. Він наголосив: нинішня акція має засвідчити, що українців не покинуто напризволяще.

Євродепутати переконані, що Росія неодмінно має піти на деескалацію та відвести війська від українського кордону. «Росія має право вирішувати безпекові питання, які її турбують, але не за рахунок права України самій визначати свої зовнішньополітичні пріоритети», — зазначив Міхаель Галер.

Причина загострення — агресивна політика Кремля

Віола фон Крамон вказала на те, що акцію ініціювали євродепутати від різних політичних груп. «Це має засвідчити нашу солідарність, те, що ми одностайні й підтримуватимемо Україну незалежно від того, що трапиться на її східних кордонах», — пообіцяла політик.

Євродепутати вважають, що причина загрозливої ситуації, заручниками якої став фактично весь світ, — у жодному разі не Україна, а саме агресивна політика Путіна. «Кремль сфокусував свої апетити не лише на Україні, а й на Білорусі, Грузії, Південному Кавказі та ще на кількох країнах і регіонах», — вказав Пятрас Ауштрявічюс.

Як розповів у коментарі «УК» Андрюс Кубілюс, надзвичайно важливо, щоб Захід і надалі займав принципову й непохитну позицію щодо санкцій проти Росії. «Адже рішення про санкції ухвалює не лише Брюссель. Усі 27 країн-членів ЄС мають у разі необхідності оперативно дати свою одностайну згоду на запровадження санкцій», — наголосив політик. І зауважив: «Рівень рішучості та об’єднаності ЄС 2014-го і 2022 року не можна навіть порівнювати. Єдність є, і це надзвичайно важливо».

Спілкуючись із журналістами, євродепутати наголосили, що останні події продемонстрували Євросоюзу гостру необхідність зменшити свою залежність від Росії, зокрема від російських енергоносіїв. «Якби ми не були залежні від російського газу, Путін діяв би відповідальніше і стриманіше», — вважає Пятрас Ауштрявічюс.

Наступного тижня Європарламент проведе дебати про відносини ЄС із Росією та її агресивні дії біля українських кордонів. У дебатах візьме участь високий представник ЄС з питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель.