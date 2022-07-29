Про важливість прискорення постачання озброєння йшлося під час візиту до Києва керівника МЗС Словенії

Відділ новин «Урядового кур’єра»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із віцепрем’єр-міністром — міністром закордонних справ Республіки Словенія Танею Файон.

Він подякував за засудження повномасштабної воєнної агресії росії проти нашої держави, а також за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він високо оцінив підтримку Словенією всіх семи санкційних пакетів Європейського Союзу проти рф.

«Сподіваємося і на підтримку Словенією ініціативи України щодо укладення відповідного міжнародного договору про створення спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України. Ми вдячні понад 40 країнам, зокрема Словенії, за спільну заяву щодо позову України проти росії в Міжнародному суді ООН», — зазначив очільник українського уряду.

Прем’єр-міністр висловив вдячність Словенії за внесок у посилення обороноздатності України в умовах повномасштабного російського вторгнення, зокрема за надання військової допомоги з перших днів війни. Денис Шмигаль наголосив на важливості прискорення постачання озброєння, щоб зупинити ворога та почати звільнення тимчасово окупованих територій.

Таня Файон підкреслила, що Словенія і надалі підтримуватиме Україну. За словами віцепрем’єр-міністра, Словенія готує новий пакет допомоги для України, вона готова до започаткування нових програм, зокрема щодо реабілітації українців, які постраждали від війни.

На спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою вона конкретизувала: уряд Словенії найближчими днями обговорить новий пакет військової допомоги Україні й дослухатиметься до її потреб, повідомляє Укрінформ. Таня Файон додала, що деякі аспекти цієї допомоги ще потрібно обговорити в уряді, «після того ми належним чином про все поінформуємо».

Вона вкотре підкреслила, що Словенія підтримує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України в межах міжнародно визнаних кордонів.

«Ми рішуче засуджуємо агресію росії. Це створює серйозну загрозу не тільки для України, а й для всього міжнародного порядку, який ґрунтується на міжнародному праві», — зазначила очільниця МЗС Словенії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що росія бреше, аби приховати свої справжні плани щодо агресії. «Їхня мета — не скинути уряд Зеленського, вони прагнуть знищити державність в Україні й перетворити її на ту країну, яку вони контролюють. Але ні уряд, ні населення України не дозволить цим планам справдитися», — заявив український міністр.

Він зазначив, що дедалі більше держав переконуються в перемозі України як єдиному шляху для встановлення довгострокової стабільності в Європі.

«Я задоволений динамікою еволюції поглядів наших партнерів на те, що має бути кінцевою метою цієї війни. Дедалі більше держав, урядів переконуються, що саме перемога України — єдиний шлях для встановлення довгострокової стабільності на континенті», — сказав він.

Дмитро Кулеба додав, що Україні непогано вдається прискорювати ухвалення тих чи інших рішень в інших країнах, саме тому надходить зброя до нашої держави і саме тому країни дедалі більше переконуються, що потрібно працювати на перемогу України.

«Сьогодні я у спілкуванні з колегою наголосив, що ми вдячні партнерам за те, що вони усвідомили потребу продовжувати на постійній основі надсилати зброю в Україну. Залишилося партнерам усвідомити, що ці поставки мають відбуватися швидко, настільки швидко, наскільки це можливо. Ось саме над цим ми працюємо», — зазначив міністр.