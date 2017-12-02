Проти вечора першої п’ятниці грудня урядовці направили до парламенту доопрацьований до другого читання проект закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Прем’єр-міністр Володимир Гройсман перелічив норми майбутнього кошторису країни. Він повідомив, що уряд врахував рекомендації всіх політичних фракцій від коаліції, показники зростання економіки реалістичні, тож необхідні для формування якісної та прогнозованої політики, планомірної роботи над розвитком економіки.
Володимир Гройсман сподівається, що подарунку під Новий рік у вигляді голосування за держбюджет-2018 не буде. Саме тому уряд пропонує парламентаріям розглянути норми основного фінансового документа країни 7 грудня. «Це абсолютно прийнятна дата для ухвалення цього проекту закону», — вважає глава уряду. Протягом трьох наступних тижнів міністерства напрацюють усю нормативну базу, щоб системно увійти у 2018 рік. За такого сценарію наступного року планують раніше розпочати реалізацію прописаних програм.
«Маємо закласти нову традицію — не кидати країну в екстремальні умови, а прагматично й системно впроваджувати рішення, які дають прогнозованість і передбачуваність для розвитку. Це бюджет пріоритетів, чітких людських потреб, нашої колективної праці. 2018-й буде роком серйозного економічного зростання. Вчасно ухвалений бюджет — запорука стабільності й розвитку», — наголосив Прем’єр.
Дохідна частина базується на показниках прогнозованої роботи національної економіки. Закладено зростання ВВП на рівні 3%. У 2017 році результат становитиме 2%. Фонд заробітної плати додатково матиме 170 мільярдів гривень. Та Прем’єр не планує зупинятися на цьому. Згідно з його оптимістичним сценарієм, економічне зростання можна пришвидшити в рази. Щоправда, перед цим слід ухвалити ще кілька урядових рішень. Стрімкі зміни ВВП обговорюватимуть окремо. «У нас була осінь реформ. Важливо, щоб ми якісно підготувалися до весни реформ під знаком економічного зростання, збільшення потужностей промисловості. Україна стане економічно сильною», — переконував глава уряду.
Наприкінці 2017 року інфляція становитиме 11,2%. Однак Володимир Гройсман сподівається на зниження планової річної інфляції до 9%. Показник дефіциту попередньо становитиме 77,9 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.
Він обіцяє українцям у 2018-му вищу купівельну спроможність і стабільність цінової політики. За його оцінками, надходження до Зведеного бюджету становитимуть до 1 трильйона 175 мільярдів гривень. Зростання національного експорту має бути також вищим у цифровому еквіваленті. Кабінет Міністрів прогнозує суму, вищу на 10% — 55,7 мільярда доларів. Одне слово, пріоритети в уряду незмінні. Обороноздатність — 5% ВВП, тобто 165 мільярдів гривень. 16,5 мільярда гривень спрямують на модернізацію та закупівлю зброї. Не забуде уряд і про соціальний захист родин воїнів — багато з них матимуть нове житло. З 1 січня вже запрацює Дорожній фонд. Видатки на нього становитимуть 5%. «Окремо передбачено механізм додаткового фінансування ремонту автошляхів за рахунок акцизу на імпортні нафтопродукти, — повідомив Володимир Гройсман. — Безпеці доріг маємо віддати найвищий пріоритет. Українцям буде безпечно на дорогах».
Магістралі — окрема тема. Прем’єр говорив про реконструкцію доріг на всій території країни. Проекти охоплюють траси Київ — Чернівці, Харків — Суми, ділянки доріг, які з’єднають Балтику й Чорне море. Він охопить 7 областей: Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку, Черкаську, Одеську, Миколаївську та Херсонську.
Окрім цього, планують збільшити фінансування на проекти з енергоефективності. З наступного року запрацює Фонд енергоефективності. На його потреби закладуть 2 мільярди гривень. 800 мільйонів гривень — це буде підтримка міжнародних партнерів — використають на продовження програми «теплих» кредитів. Аграрний сектор Прем’єр назвав локомотивом національної економіки. Стимулів йому надаватиме програма здешевлення на 20% вартості аграрної техніки. На ці цілі надають мільярд гривень. Що стосується фермерства, то на точкову реальну підтримку фермерських господарств піде також мільярд гривень. 4 мільярди спрямовуватимуть на розвиток тваринництва. До Фонду регіонального розвитку уряд планує спрямувати 6 мільярдів гривень. Кошти передбачають будівництво нових об’єктів у регіонах: шкіл,
ФАПів, поліклінік, котелень. Територіальні громади матимуть 1 мільярд 900 мільйонів гривень підтримки. На соціально-економічний розвиток територій передбачено 5 мільярдів гривень. А ще з 1 січня на 25% зросте заробітна плата вчителів, за мільярд гривень зазнає змін початкова школа, науці нададуть 8,2 мільярда гривень. Також з’явиться Фонд підтримки інновацій. На українські стартапи закладуть 50 мільйонів гривень. 115 мільярдів гривень — це підтримка медицини. Програми соцзахисту оцінили в 64,3 мільярда гривень. Національний кінематограф розвиватиметься за мільярд бюджетних гривень.