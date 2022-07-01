Одним з найважливіших для України підсумків саміту НАТО, який пройшов у Мадриді, стало ухвалення нового комплексного пакета допомоги нашій державі. «Ми продовжимо та посилимо політичну та практичну підтримку нашого близького партнера України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії», — наголошено в декларації мадридського саміту НАТО.

Це рішення дасть змогу пришвидшити постачання нелетального оборонного обладнання, посилить кібербезпеку та стійкість України, а також підтримає модернізацію її оборонного сектору. Новий комплексний пакет допомоги в НАТО розглядають як сигнал того, що партнерство Альянсу з Україною важливе і тривале.

Очікують, що країни Альянсу спрямують на проєкти, які передбачає новий пакет, приблизно 330 мільйонів євро. Ці гроші надійдуть через трастовий фонд.

Окрім нелетальної допомоги, новий пакет передбачає довгострокову частину. Потреба в ній зумовлена тим, що з ходом війни і в Україні, і в країнах Альянсу залишається дедалі менше зброї радянського зразка. І з новими поставками до ЗСУ надходить дедалі більше озброєнь натовських стандартів. Тож у довгостроковій перспективі в НАТО допоможуть Києву остаточно завершити перехід на нову зброю. Для цього Альянс спільно з українською владою розробить дорожню карту для досягнення оперативної сумісності між ЗСУ та арміями країн НАТО. Паралельно з переходом на зброю натовських стандартів реалізовуватимуть ще один проєкт щодо трансформації українського військово-промислового комплексу.

Союзники працюють над розблокуванням портів

Важливою стала і заява Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, яка прозвучала під час підсумкової пресконференції, про те, що Альянс не має жодних застережень щодо поставок будь-яких видів озброєнь Україні. Генсек зазначив, що держави НАТО підтримують ідею передачі більш сучасного озброєння, зокрема західного. За його словами, оголошення про постачання нових партій озброєння було зроблено і на саміті в Мадриді. Єнс Столтенберг запевнив, що про жодні винятки в постачанні не йдеться. За його словами, держави НАТО розглядають широкий список озброєння натовського зразка, і «це меседж цього саміту».

Єнс Столтенберг розповів журналістам про дискусію лідерів країн-членів НАТО щодо розблокування українських портів і шляхів вивезення українського зерна, що має запобігти глобальній продовольчій кризі. За його словами, Греція заявила про готовність запропонувати свої кораблі для вивезення морським шляхом українського зерна, яке заблокувала росія.

«Туреччина намагається бути посередником у домовленостях. Інші союзники залучені до різноманітних дипломатичних зусиль, щоб досягти угоди, яка дасть змогу кораблям із продовольством вийти із Чорного моря. Литва, Румунія та інші країни докладають зусиль, щоб використати наземні можливості та залізницею перевезти продовольство», — розповів він.

За словами Генерального секретаря, лідери країн-членів НАТО детально обговорили продовольчу кризу, яку спровокувала росія.

«Важливо, що союзники зустрілися, обговорили та обмінялися думками щодо зусиль, яких вони докладають, щоб вивезти якнайбільше зерна з України», — сказав Єнс Столтенберг.

Важливо передати меседж, протилежний тому, який поширюють президент путін і китайська влада за допомогою кампаній дезінформації. Нібито причина продовольчої кризи — не війна, яку розпочав путінський режим, а західні санкції проти росії. «Найкраще рішення, щоб покласти край цій кризі — завершити війну. І президент путін може припинити війну завтра, вивівши свої війська», — зауважив Генсек.

Війна не завершиться поразкою

Президент США Джо Байден також пообіцяв, що Сполучені Штати та Північноатлантичний альянс й надалі підтримуватимуть Україну. Про це американський президент заявив на своїй підсумковій пресконференції.

«Ми підтримуватимемо і весь Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, аби гарантувати, що вона не зазнає поразки від росії, — наголосив Джо Байден. Він згадав, яких збитків від війни з Україною вже зазнала росія: — Росія вже втратила у своїй міжнародній позиції».

Президент нагадав про дефолт за виплатою зовнішнього боргу, проблеми росії в економіці, брак західних компонентів у виробництві зброї, з якими зіткнулася російська федерація.

«Ми постачаємо українцям засоби, а вони демонструють велетенську хоробрість, тож продовжують протистояти російській агресії. Не знаю, як війна завершиться, але це не завершиться поразкою України від росії», — переконаний Джо Байден. Він оголосив, що найближчими днями Вашингтон представить новий пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. У цей пакет входитимуть системи протиповітряної оборони, додаткова артилерію та боєприпаси до неї, контрбатарейні радари, додаткові ракети до реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Офіційне оголошення про те, що Швеція та Фінляндія незабаром стануть членами НАТО, певно, викликало приступ люті у кремлівської влади. Адже це продемонструвало недолугість кремлівських геостратегів.

Щоб остаточно продемонструвати москві, що НАТО не збирається піддаватися на залякування та маніпуляції, під час саміту в Мадриді лідери Альянсу оголосили, що наступний його саміт пройде у Вільнюсі. Через напружену безпекову ситуацію було вирішено провести черговий саміт не через два роки, як зазвичай, а наступного року. І місцем проведення обрали країну-члена, яка стикається з погрозами з боку росії.