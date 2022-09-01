Формат освітнього процесу в Україні вимушено коригується вже не один рік. Спочатку ми, як і весь світ, вчилися організовувати навчання по-новому через пандемію COVID-19. Потім кардинальних змін навчальний процес зазнав внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ на територію України в лютому 2022 року.

Окупанти від початку вторгнення знищували і знищують цивільну інфраструктуру, зокрема й освітню: 2,4 тисячі закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів, 269 з них зруйновано повністю. Війна на території України спричинила масове переселення наших громадян із зон активних бойових дій у безпечніші регіони держави. Мільйони наших співвітчизників, зокрема дітей, вимушено виїхали за кордон. Тож минулий навчальний рік завершувався переважно навчанням в онлайн-режимі.

Тепер завдяки відважним діям наших захисників та захисниць і на деокупованих українських територіях, де дає змогу безпекова ситуація, учні зможуть повернутися за парти, якщо освітній заклад гарантуватиме їм безпечні умови навчання. Зокрема, обов’язкова наявність у закладі чи поблизу нього надійних і належно облаштованих укриттів. Серед вимог до них — наявність не менш як двох евакуаційних виходів, місця для сидіння (лежання), ємності з питною водою (з розрахунку 2 літри на добу на особу), туалети, резервне освітлення та електроживлення, первинні засоби пожежогасіння, засоби надання меддопомоги, засоби зв’язку.

Міністерство освіти і науки дозволило саме батькам обирати форму навчання для їхніх дітей. Про безпеку учнів, які навчатимуться онлайн, мають подбати батьки, як і про технічну можливість навчатися дистанційно. Учні, які йдуть у школу, повинні мати тривожний рюкзак, у якому має бути: пляшка чистої води, енергетичні батончики та снеки; записка, в якій зазначено ПІБ дитини, контактні дані батьків і близьких родичів; предмети гігієни; особисті ліки; комплект змінної білизни й одягу; улюблена іграшка чи інша річ. Решту, а це їжа, вода, ковдри, ліхтарики та універсальні аптечки, має підготувати освітній заклад.

За два місяці до початку нового навчального року в усіх регіонах країни розпочалася й нині триває робота комісій з огляду захисних споруд закладів освіти. До перевірок залучено фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій, структурних підрозділів з питань цивільного захисту, департаментів освіти і науки місцевих військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

«Станом на 25 серпня 2022 року проведено огляд понад 23,5 тисячі закладів освіти, що становить майже 93% загальної кількості. Відповідно до підсумків перевірок, 51% закладів готові до навчання в очній формі», — повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, найвищі показники готовності до освітнього процесу у традиційному форматі в місті Київ, Львівській та Чернівецькій областях. Щодо закладів загальної середньої освіти: спецкомісії провели обстеження 96% шкіл, з яких 59% мають захисні споруди. І щотижня показник готовності закладів до безпечного навчання зростає.

«Попри бажання агресорів знищити все українське, ми розпочинаємо освітній процес як завжди, 1 вересня, але формат залежатиме від безпекової ситуації. Нині, крім відновлення закладів освіти, найбільша потреба в підручниках, цифрових девайсах для освіти та шкільних автобусах, адже втрати матеріально-технічної бази значні. Українська освітньо-наукова система зіткнулася з величезною кількістю викликів, проте рішуче долаємо їх завдяки підтримці міжнародних партнерів, донорів та друзів», — цитує слова Сергія Шкарлета пресслужба МОН.

Напередодні першого дзвоника голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив: рішення щодо кожної школи про формат навчання та роботи ухвалюватиме цивільно-військова адміністрація в кожній області та населеному пункті.

«Заклади освіти працюватимуть офлайн лише з кількістю учнів, які можуть перебувати на момент повітряних тривог у сховищі», — цитує слова Сергія Бабака LB.ua. Парламентар прогнозує, що більшість закладів освіти в Києві розпочне роботу офлайн. А навчальний процес у Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях розпочнеться онлайн.

До слова, як відповідь на виклики, спричинені повномасштабною збройною агресією рф проти України, в новому навчальному році школярі посилено вивчатимуть основи цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Зокрема, програму предмета «Захист України» доповнено розділами з вогневої підготовки, домедичної допомоги. А в програму предмета «Основи здоров’я» додано питання, пов’язані з ризиками воєнного часу, зокрема: сигнали оповіщення населення, дії під час повітряної тривоги та обстрілу, надійне і ненадійне укриття, протимінний захист та поводження з вибухонебезпечними і незнайомими предметами, психологічна самодопомога.