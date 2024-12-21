20 грудня в Києві відбулися міжурядові консультації між Україною та Литвою на чолі із прем’єр-міністрами Денисом Шмигалем та Гінтаутасом Палуцкасом. Головними темами обговорення двох делегацій стали обороноздатність та інвестиції в ОПК, євроінтеграція, посилення санкцій проти росії та економічна співпраця.

Денис Шмигаль відзначив усебічну допомогу Литви нашій державі. За його словами, її обсяг сягнув 1,5 мільярда євро, або понад 2% ВВП Литви, половина з яких — оборонна підтримка. Прем’єр-міністр подякував за можливість литовського уряду щороку спрямовувати 0,25% ВВП на безпекові та оборонні потреби України, а також за інвестування в українську оборонну промисловість.

«Литва оголосила про готовність інвестувати у виробництво ракети-дрона «Паляниця», який є частиною нашої програми далекобійності», — повідомив Денис Шмигаль.

На порядку денному міжурядових консультацій було й питання членства України в ЄС та НАТО.

«Очікуємо на рішення Ради ЄС про відкриття переговорів за першими кластерами вже на початку наступного року. Також закликаємо якомога швидше надати Україні запрошення на вступ у НАТО. Це єдина справжня довгострокова гарантія безпеки для всіх сусідів імперіалістичної росії», — наголосив Прем’єр-міністр України.

Програма відновлення України стала важливою темою обговорень урядів України та Литви. Особливу увагу приділено відновленню енергетичного сектору.

«Ми вдячні за передачу з Литви обладнання з виведених з експлуатації Інгалінської АЕС та Вільнюської ТЕС. В умовах постійних атак росії проти нашої енергосистеми це критично важливо. Дякую за це. Сподіваємося на подальшу співпрацю в цьому напрямі», — зазначив Денис Шмигаль.

Під час консультацій ішлося про важливість подальшого посилення санкцій проти росії та конфіскації російських заморожених активів.

«Закликаємо наших європейських партнерів розробити механізм, за яким Україна отримає кошти не лише від прибутків заморожених російських активів, а й самі ці активи. Агресор має заплатити. Це справедливо», — підкреслив глава українського уряду.

Значну увагу уряди двох країн приділили економічній та торговельній співпраці.

«Ми не лише друзі — ми повноправні й дуже ефективні партнери. І таку співпрацю треба не просто продовжувати, а розвивати і докладати до цього спільних зусиль», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що наша держава сподівається на активізацію діяльності Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва та реалізацію взаємовигідних економічних проєктів у таких галузях, як інфраструктура, енергетика, сільське господарство, космічна діяльність, охорона здоров’я.

За підсумками міжурядових консультацій підписано спільну заяву прем’єр-міністрів, яка стане дороговказом співпраці на найближчу перспективу.

«Стратегічне партнерство України та Литви надзвичайно важливе для всієї Європи, і сьогодні ми зробили вагомі кроки для зміцнення цього партнерства», — підкреслив Денис Шмигаль і додав, що спільні позиції України й Литви залишаються незмінними. Зокрема, в документі зафіксовано такі основні принципи: всеосяжний, справедливий та стійкий мир для України; нічого про Україну без України; жодних компромісів щодо суверенітету і територіальної цілісності; єдина ефективна гарантія довгострокової безпеки України — членство в НАТО; наполеглива робота із просування на шляху до ЄС.

На пресконференції за підсумками перших міжурядових консультацій Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що на сьогодні Литва — співлідер у коаліції гуманітарного та бойового розмінування. Крім того, вагомий внесок ця держава робить у межах коаліції дронів, коаліції ППО, коаліції інформаційних технологій.

Активну участь, за словами Дениса Шмигаля, литовські партнери беруть у відновленні нашої держави. З їхньою допомогою вже реалізовано сім проєктів з відбудови України, ще сім на стадії виконання. До цієї програми долучаються не лише держава, а й бізнес та громадський сектор.

«Литва — також один з лідерів підтримки української енергетики. Загальна сума енергетичної допомоги — понад 67 мільйонів євро», — наголосив Денис Шмигаль і додав, що сьогодні сторони домовилися про подальшу ефективну підтримку української енергетики.

Крім того, як повідомив Прем’єр-міністр України, є домовленість про перший транш Литви обсягом 10 мільйонів євро вже цього року на реалізацію данської ініціативи, тобто фінансування виробництва військової техніки в Україні. За словами Дениса Шмигаля, Литва стала другою країною серед партнерів, яка імплементує такий підхід.

Литовська Республіка також підтвердила готовність до подальшої активізації співпраці ОПК країн, що передбачає спільне виробництво безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, боєприпасів.

У питанні євроінтеграції, як зазначив глава українського уряду, Литва надаватиме політичну підтримку і консультативну допомогу протягом усього переговорного процесу щодо вступу в ЄС та на шляху до Північноатлантичного альянсу.

«Україна має найпотужнішу армію в Європі, вже воює за стандартами НАТО, захищає європейські демократичні цінності та сплачує за свободу надзвичайно високу ціну. Тому наше членство в ЄС і НАТО — це не лише безпека та стійкість України, а й вагомий внесок у трансатлантичну єдність та обороноздатність Європи», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України, спілкуючись із пресою, наголосив, що Литва залишається найбільшим торговельним партнером України серед країн Балтії. За вісім місяців 2024 року двосторонній товарообіг сягнув понад 1 мільярда доларів. Бізнеси обох країн зацікавлені в подальшому розвитку співпраці навіть попри складні обставини воєнного часу.

«Україна та Литва разом крокують до спільної мети — безпечної єдиної Європи, вільного світу, до перемоги демократичних цінностей та принципів міжнародного права», — підсумував Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ