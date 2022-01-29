Влада запевнила українців, що спільно ми здолаємо всі виклики та загрози

Висвітленню трьох найактуальніших для всіх українців питань — проходженню опалювального сезону, стану на кордонах держави та перебігу пандемії — було присвячено чергову Годину запитань до уряду у Верховній Раді.

Правильний напрям — до енергонезалежності

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що, попри прогнози злостивців, опалювальний сезон в Україні проходить стабільно. Не було і не буде жодних віялових відключень. Працюють 14 енергоблоків, а скоро до роботи стане і 15-й. На складах накопичено понад 800 тисяч тонн вугілля, від початку року власний його видобуток зріс на 6%.

Газу у сховищах нині 11,5 мільярда кубів, а також запланований власний видобуток 3,3 мільйона у І кварталі. Довгострокова мета уряду — повне забезпечення потреби України в газі за рахунок власного видобутку до 2030 року. Для цього розвиваємо державно-приватне партнерство: підписано 11 угод про розподіл продукції, які принесуть в Україну 10 мільярдів доларів інвестицій у початкову інфраструктуру для видобутку газу.

Триває наведення ладу в питаннях спецдозволів на користування надрами. Нині такі дозволи надають за принципом прозорості.

Синхронізація з європейською мережею передачі електроенергії ENTSO-E дасть змогу зменшити вплив Росії та Білорусі на нашу енергетичну систему. Синхронізація позитивно позначиться на стійкості української енергосистеми, загальному технологічному рівні експлуатації й посилить ринкове середовище за рахунок збільшення конкуренції на ринку електроенергії.

Уряд виконує всі зобов’язання перед місцевими владами, отже тарифи для населення не мають зростати. Субсидії отримують усі українці, які цього потребують. Кабінет Міністрів надасть окрему дотацію 66 громадам у межах домовленостей про непідвищення тарифів на опалення та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

А розвиток водневої енергетики, на переконання Прем’єра, стане одним з найважливіших напрямів у переговорах з Європейським Союзом. Адже це не лише сприятиме зеленому переходу, а й забезпечить інвестиції у трансформацію енергосистеми України.

Тримаймо стрій, тримаймо спокій

Міністр оборони Олексій Резніков поінформував, що Збройні сили України прораховують усі можливі сценарії дій Російської Федерації, щоб бути готовими до всього.

«Станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося торік навесні. Відрізняється інтенсивність гібридних заходів, передусім інформаційних», — зазначив він.

Не виявлено, за його словами, жодних спроб мігрантів атакувати Україну чи інших подібних загроз. А російські війська, які прибувають на навчання до Білорусі, за складом більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу, і це загроза більше для Мінська, ніж для України.

Олексій Резніков подякував США, Великій Британії, Швеції, Данії, Канаді, Литві, Латвії, Естонії, Чехії, Нідерландам, Іспанії, польським і турецьким друзям, а також керівництву ЄС і японським партнерам, особисто прем’єр-міністрові Хорватії за конкретну позицію та всім інших партнерам за допомогу.

Цінує Україна і допомогу Німеччини в лікуванні наших воїнів. «Але ми не сприймаємо офіційну позицію щодо поставок озброєння та інші рішення, які підривають безпеку Європи і де-факто заохочують агресора», — зазначив очільник Міноборони.

Він повідомив, що триває робота над посиленням територіальної оборони: «Штат особливого періоду сумарно становитиме 130 осіб. Це цивільні громадяни, які пройдуть добір та укладуть контракт про службу в резерві ТрО. Держава закріпить за ними зброю, проводитиме навчання. Спільно з Генштабом ми скоротили перелік документів, необхідних для зарахування в резерв: заява, паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток, якщо він є».

Міноборони готує проєкт рішення про перетворення колишніх військкоматів на аналоги ЦНАПів: «Пілотний проєкт такого мілітарі-ЦНАП уже опрацьовують у Києві. Ексвійськкомати перетворяться на зручні рекрутингові центри, зокрема для потреб ТрО».

Олексій Резніков наголосив, що для посилення спроможності армії було б доречним, аби на її фінансування спрямовували не менш як 3% ВВП країни.

«Довіра українців до армії за останній рік зросла до 72%. Тож тримаймо стрій і тримаймо спокій. Адже той, хто нападає, приречений на поразку. А той, хто продумано та вміло захищається, буде непереможним», — підсумував міністр.

Інфекційним лікарням — мільйон гривень щомісяця

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко висловив сподівання, що 2022-й може стати у світі останнім роком пандемії COVID-19. І до цього лікарі та науковці всього світу докладають чимало зусиль.

Проте хвиля «Омікрону» не оминула Україну. Тож МОЗ прогнозує, що найближчими тижнями в нашій країні можуть реєструвати 40—60 тисяч хворих на добу. І ці піки будуть удвічі вищими за попередню хвилю. Очікується на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі, — завдяки вакцинації.

Однак потрапити у «червону» зону епіднебезпеки найближчим часом, за словами Віктора Ляшка, можуть Закарпатська, Сумська, Чернівецька, Волинська та ще кілька областей.

Він повідомив, що новий пакет Програми медичних гарантій передбачає майже 2,5 мільярда гривень на забезпечення стабільної роботи ключових закладів інфекційного профілю: «Кожен заклад за цим пакетом отримуватиме понад мільйон гривень щомісяця за готовність приймати пацієнтів та надавати їм належну медичну допомогу. Ще майже 17 мільярдів гривень передбачено за пакетом для лікарень, які госпіталізуватимуть пацієнтів у період пікових навантажень».

Днями в Україні за добу було зроблено 94 тисячі ПЛР-досліджень. І це не межа можливостей. Понад 2 мільйони швидких тестів спрямовано до лікарень. Додатково передбачено 2,2 мільярда гривень на оплату праці мобільних бригад, які проводять щеплення.

Очільник МОЗ зазначив, що уряд не планує запроваджувати загальнодержавний локдаун через підвищення захворюваності, адже адаптивний карантин довів ефективність.

«Усе, що нам слід робити надалі, аби бути на рівні зі світовими лідерами у боротьбі з коронавірусом, — продовжувати повномасштабну кампанію вакцинації, нарощуючи її темпи», — наголосив міністр.