Ще один новий рік, цього разу 5781-й, зустріли брацлавські хасиди в Умані на Черкащині. Свято Рош га-Шана тривало в місті дві доби — в суботу і неділю. На відміну від попередніх років, коли біля могили цадика Нахмана збиралося по кілька десятків тисяч прочан, нині приїхало лише близько трьох тисяч. Найбільш передбачливі прибули до Умані заздалегідь, хтось, попри заборону у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби, дістався тільки напередодні.

Корінних жителів міста вражала незвична малолюдність свята, те, що не було гучних веселощів. Як зауважив представник хасидської громади Хайм Хазін, прочани не можуть веселитися, як завжди, знаючи, що їхні брати за кордоном сумують, бо не змогли потрапити до святині. Однак попри карантинні обмеження, свято вдалося. Про це говорили і самі його учасники, і місцеві жителі.

Рош га-Шана, яке відзначають на честь створення світу й символізує початок нового року, почалося суботнього надвечір’я масовими молитвами. Біля могили рабі Нахмана прочани збиралися, щоб очиститися від гріхів. До могильного комплексу вони потрапляли після вимірювання температури і в захисних масках. Проте далеко не всі додержувалися карантинних вимог. Навіть металеві бар’єри, які, було, встановили для додержання безпечної відстані між прочанами, прибрали, натомість повернули молитовні лавиці. Один із приїжджих пояснив, що не вірить у наявність вірусної інфекції, що це вигадка політиків, а тому принципово маскою не користується. Інші впевнені, що біля могили духовного наставника всі віруси зникають.

На головній вулиці юдейського кварталу Пушкіна спокійно і порівняно чисто. Однак один з місцевих комунальників, вказуючи на зібрані докупи відходи вчорашніх веселощів — недопалки, баночки, серветки, залишки їжі — незадоволено хмуриться: мовляв, ось наслідки.

Проте піднесена атмосфера свята від цього не зникає. Скрізь плакати з написами івритом, реклама, хасиди у крислатих капелюхах із пейсами й бородами розгулюють містом. Зустрівши омріяне новоріччя, вони сповнені райдужних сподівань, не приховують радості, охоче діляться планами, вважаючи, що саме зараз потрапили у світлу небесну хвилю, коли Творець визначає майбутнє кожного. Ізраїльтянин, який назвався Давидом, розповів, що сподівається за рахунок молитов і щирого каяття змінити свою долю. На це є час до свята Йом-Кіпур («дня спокути»), який відзначатимуть цього року 28 вересня.

Але щастить не всім. Двох хасидів, як повідомили в Об’єднаній єврейській громаді України, правоохоронці затримали. З’ясувалося, що ці прочани незаконно в’їхали в Україну. Тепер з порушниками працюють представники Державної прикордонної служби. Їм загрожує заборона на в’їзд у нашу країну на строк від 3 до 10 років.

До речі, порядок під час святкування охороняли близько 600 українських поліцейських, які з’їхалися сюди з різних регіонів, а також шестеро ізраїльтян.

Крім виявлених правоохоронцями дрібних правопорушень, свято нічим не затьмарилося. Комплекс санітарно-гігієнічних заходів, що його організувала міська рада, дав користь.

Уманський міський голова Олександр Цебрій нарікав на запізнілу реакцію центральної влади на заклики скасувати цьогорічну прощу у зв’язку з загрозами, які становить пандемія. А тестування виявило десять прочан, інфікованих коронавірусом. Вони перебувають у готелі для хворих із легким перебігом хвороби.

Більшість уманців, наголошує міський голова, через загрозу інфікування була проти святкових заходів. Значна частина жителів міста, яка раніше непогано заробляла на оренді житла та сфері обслуговування, цьогоріч розчарована. Як розповів один з місцевих підприємців, через невелику кількість прочан торішнього виторгу годі й чекати.

Із хасидами у міської влади та громадян чимало прикрих непорозумінь. Приміром, на вулиці Лисенка вже кілька років триває протистояння через синагогу. Сусіди скаржаться, що її будівництво вели з порушеннями — приїжджі захопили частину їхньої ділянки, землю відведено під житловий будинок, а не під культову споруду. Під час зведення будівлі потріскалися стіни в будинку поряд.

До речі, закордонні гості частенько приїжджають в Умань, щоб побувати біля могили засновника брацлавського хасидизму. Дехто давно переселився сюди на постійне проживання, займається бізнесом. Кілька років тому хасиди розгорнули будівництво готелів. Більшість із них податків не сплачують. Як кажуть у міській раді, це незаконні будови, часто без необхідної документації. Її виготовити заважають порушені будівельні норми. Припинити цей безлад місцева влада не може через окремі прогалини в законодавстві та певну пасивність правоохоронців.

Однак свято є свято. Радісні, із просвітленими обличчями хасиди покидають Умань, бажаючи їй і всій Україні добра й процвітання. Вони щиро сподіваються, що небесне благословення впаде на них і на цей гостинний край, де вони знаходять розраду і зміцнюються у своїй вірі.