Віктор Гончаренко — знакова постать у вітчизняному планеризмі. Він почав літати на планері УС-4 наприкінці 1930-х. Під час Другої світової війни став курсантом, а потім інструктором Саратовської планерної школи. Брав участь у війні на Далекому Сході проти Японії. Після демобілізації вступив на вокальне відділення Київської консерваторії. Був солістом Національної філармонії України. Але без неба жити не міг, став спортсменом-планеристом в аероклубі. До кінця життя був вірним своєму захопленню. 21 листопада, виповнюється 100 років з дня народження цього чудового пілота і спортсмена.

Людина, яка прагнула літати

Громадський інструктор-планерист Віктор Гончаренко (аеродромне ім’я Старий Грач) підготував чимало планеристів, які стали чемпіонами і рекордсменами України й Радянського Союзу. Він написав кілька популярних книжок про планеризм. Підручник «Техніка і тактика ширяючих польотів», виданий 47 років тому, актуальний досі. Був членом спілки журналістів СРСР. Дворазовий абсолютний чемпіон СРСР, рекордсмен країни, учасник чемпіонату світу. Непримиренний борець із функціонерами ДТСААФ — Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту, за що його неодноразово виганяли з планеризму.

Він стояв біля джерел нового виду авіаційного спорту — дельтапланеризму. Саме його стаття в газеті «Комсомольская правда» 23 березня 1975 року «Зачем человеку крылья» (наклад газети становив понад 20 мільйонів примірників) стала точкою відліку початку об’єднання розрізнених груп ентузіастів у всій країні.

На гору Узун-Сирт біля селища Планерське (нині Коктебель), Віктор Гончаренко прибув 28 серпня 1977 року, щоб узяти участь у відкритті та проведенні першого чемпіонату СРСР з дельтапланеризму. Авіакатастрофа трапилася за дві години до початку офіційної церемонії відкриття чемпіонату.

Був сильний поривчастий вітер північного напрямку. За допомогою автостарту планер піднімався на висоту близько 100 метрів. З неї необхідно було здійснити скорочену коробочку на гранично малій висоті, тобто виконати необхідні маневри для виходу на передпосадкову глісаду. Третій і четвертий розвороти виконували cпільно і проходили саме над обрізом південного схилу з великим кам’яним кар’єром. Політ був із правим колом. Виконання правої коробочки на гранично малій висоті потребувало дуже точної техніки пілотування. Здебільшого в цій ситуації передається «внутрішня нога», тобто відбуваються некоординовані дії рулями.

Найбільш вірогідною версією зриву у штопор були неузгоджені дії пілотів. Формально в цьому польоті інструктором, тобто командиром, був керівник планерної секції м. Феодосія капітан-лейтенант військово-морського флоту Ігор Смирнов, який сидів у задній кабіні. Зрив відбувся на висоті приблизно 30 метрів. Ніс планера врізався перпендикулярно у стіну кар’єра. Шансів залишитися живими в пілотів не було.

Вихор, утворення якого можливе за таких метеоумов, у цьому місці навряд чи мав таку потужність, щоб спричинити глибокий зрив потоку із крил планера «Бланік» Л-13. У цих умовах планеристи завжди мають необхідний запас швидкості. Ширяючи (набираючи висоту у висхідних потоках) на достатній висоті, пілоти у спіралях можуть літати на передзривних режимах, зменшуючи діаметр спіралі, перебуваючи у центрі висхідного потоку.

В екстремальних видах авіаспорту завжди є ризик

Через авіакатастрофу проведення першого чемпіонату СРСР з дельтапланеризму згорнули. Тоді влада мала такий жорсткий норов. Так була влаштована та система. Нас, організаторів і керівників цього спортивного заходу, відповідні органи взяли в оборот. Почалися не стільки пошуки причин трагедії, скільки визначення винних. Можна було дивуватися оперативності цих служб, адже телефона на горі не було, однак ми знали, що в наших лавах є сексоти, котрі спрацювали чітко. Уже через годину до мене підійшли і запропонували відійти для розмови. Але завдяки Героєві Радянського Союзу заслуженому льотчику-випробувачу, великому другові Олега Антонова Сергієві Анохіну, який тоді відпочивав у Криму і заступився за нас, нас відпустили.

Скільки існує авіація, стільки і трапляються трагедії: людський чинник. В екстремальних видах діяльності завжди є ризик.

Я дружив з Віктором Гончаренком і напередодні того чемпіонату був у нього вдома. Він працював над книжкою «Возле крылатой горы» про коктебельські історії, і ми обговорювали поїздку у Крим, яку планували. Він обмовився, що дружина Наталя теж збирається в Алушту в санаторій. Коли сталася трагедія, ця деталь допомогла відшукати її. Разом з кореспондентом ТАРС Миколою Поздняковим ми за пів дня об’їздили алуштинські санаторії (його кореспондентське посвідчення відчиняло всі двері) і нарешті у п’ятому чи сьомому закладі знайшли Наталю. Їхній єдиний син Юрій став математиком, викладає в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського.

Мені пощастило на початку 1970-х літати пасажиром з Віктором Гончаренком. Саме в нього я помітив певні особливості техніки пілотування, яких у моїх льотчиків-інструкторів, що не були спортсменами-планеристами, не спостерігав. Це пізніше допомогло мені швидше виробити власну техніку пілотування в різних за структурою висхідних потоках.

Микола КАЛАШНИКОВ,

співробітник держпідприємства «АНТОНОВ»