Через недотримання правил поведінки на воді тільки з 1 по 4 липня цього року загинули 22 українці

Ми любимо літо за чудові можливості, які воно відкриває для відпочинку. Пляжні розваги, купання у річках і озерах надають сил і бадьорості. Однак безвідповідальне ставлення до власної безпеки на воді іноді закінчується трагічно. За нинішній рік на водоймах країни потонула 671 людина, з яких 72 дитини! Занепокоєні журналісти «Урядового кур’єра» з’ясували, наскільки усвідомлюють небезпеку на воді жителі Миколаївської, Черкаської та Тернопільської областей.

Миколаївщина. Купання у 240 місцях заборонено, але вони не безлюдні

Літня спека змушує громадян більше часу проводити біля води, однак з початку року на водних об’єктах області загинуло десятеро людей, з яких двоє дітей, п’ятеро потерпілих врятовано. І хоча цей показник один з найнижчих в Україні, рятувальники ще до початку літа розпочали масштабну роз’яснювальну роботу серед населення щодо правил поводження на воді.

На жаль, декому вже не допомогти. Так, нещодавно з дна річки Південний Буг у селі Тернувате Миколаївського району за допомоги водолазного обладнання рятувальники підняли автомобіль ВАЗ. У ньому знайшли загиблого, який дев’ять днів тому зник безвісти. Остаточну причину загибелі ще встановлюють, ймовірна й версія, що причиною такого «підводного плавання» стало керування в стані алкогольного сп’яніння. Цей випадок став одинадцятим. Натомість рятувальники постійно застерігають, що серед найчастіших причин загибелі — купання у нетверезому стані або в непризначених для цього місцях, легковажність, хизування перед компанією.

На території Миколаївської області рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування визначено 72 місця масового відпочинку людей на водоймах, тоді як заборонено 240. В обласному центрі можна відпочити на березі Південного Бугу та Інгулу на пляжах «Стрілка», «Прибій», «Чайка», береговій зоні мікрорайону Намив. Щодо зони відпочинку на Чорноморському узбережжі (Березанський та Очаківський райони), то рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування визначено 47 місць масового відпочинку на воді.

Особливу увагу приділено відпочинку дітей в позашкільних таборах, розташованих в Очакові, Рибаківці, Луговому, Коблевому. За словами речниці управління ДСНС в Миколаївській області Ілляни Пацюк, саме ці місця стають об’єктами найчастішого відвідування рятувальниками. Загалом рейди з роз’яснення правил поводження на воді відбуваються щотижня. «Намагаємося навчати дітей правилам безпеки життєдіяльності в доступній формі. Тому до оздоровчих таборів навіду­ємося з цікавою й креативною, а головне корисною інформаційною програмою», — зазначає Ілляна Пацюк.

Так, в оздоровчому таборі «Алий парус», що на узбережжі Чорного моря в селі Рибаківка Березанського району, відбувся квест «Знаю! Дію! Захищаю!». Рятувальники спільно з Федерацією підводної діяльності та спорту Миколаївської області, співробітниками поліції і юстиції знайомили дітлахів зі своєю професією. Фахівці ДСНС поспілкувалися з дітьми на важливі теми безпеки життєдіяльності, відпочинку на природі. «Акватлоністи» в цікавій формі розповіли про професійні засоби порятунку людей на водних об’єктах. Діти дізнались, як правильно надати допомогу тому, хто тоне.

Тернопільщина. На ставках теж мають чергувати рятівники

Губин, Возилів, Скоморохи, Русилів Бучацького району — ці села знають усі, хто любить мандрувати. У Русилові приваблює найбільший водоспадний струмок у нашій країні. Каскад бере початок з великого витоку й, долаючи уступи девонських пісковиків, мчить до Стрипи. Ця річка та Срібні водоспади надають особливої мальовничості й Скоморохам, де нині працюють дві туристичні бази та дитячий табір. Губин, Возилів, Сновидів розкинулися на берегах Дністра й добре відомі охочим до сплавів.

Говорити про облаштування силами місцевої ОТГ пляжів чи місць для масового купання з постом рятувальника не доводиться. Але перші кроки участі громади в організації купального сезону є. За словами голови Золотопотіцької селищної ради Ростислава Кушика, нині виготовляють документацію на право власності на земельну ділянку під кемпінг на дністровському березі в селі Сновидів. Проєкт втілюватимуть завдяки програмі DOBRE Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Перед купальним сезоном у школах, інших сільських закладах організовують профілактичні заходи щодо безпечного поводження на воді, розклеюють плакати на сільських вулицях.

Щороку на Тернопіллі тонуть в озерах, ставках, річках майже півсотні осіб, чи не до 80 відсотків — через уживання алкогольних напоїв. З початку нинішнього року в краї потонуло 17 людей, з них троє неповнолітніх. Гинуть здебільшого на ставках. Такі факти й цифри назвав Руслан Сивак, начальник відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС в області. На Тернопільщині ледь не кожен населений пункт має водойму. Лише ставків малих і великих можна нарахувати з вісімсот. Багато з них заросли очеретом, не облаштовані для масового купання. Здебільшого тут виставляють табличку з попереджувальним написом «Купатися заборонено», яку знешкоджують чи «не помічають». Деякі орендарі водойм, крім табличок, можуть ще огороджувальну сітку напнути, аби менше було охочих скупатися. Хоча в таких «добрих намірах» радше бажання не створювати собі зайвих клопотів.

Руслан Сивак каже, що кожен район, громада визначають межі для купання, мають поставити буйки, обстежити й очистити пляж, подбати про завезення на нього піску. Але це під силу лише деяким громадам. Переважно ж ставки захаращені, зарослі рослинністю. Рятувальні пости обладнано лише на березі Тернопільського ставу. До слова, на цьому озері менше ставалося трагічних випадків, ніж загалом на водоймах краю.

Черкащина. Урятувати, на жаль, вдалося не всіх

Долина троянд у Черкасах — улюблене місце відпочинку городян і гостей міста. Розташоване поблизу Дніпра, воно приваблює тих, хто хоче посидіти на березі з вудочкою або любить освіжитися в дніпрових хвилях. Однак відпочинок не завжди завершується вдало. Одного вечора, коли сонце вже хилилося за обрій, відпочивальники раптом почули приглушений крик: хтось волав про допомогу. Добре, що поблизу було чимало чоловіків спортивної статури, вони зрештою й кинулися на поміч. Купальника, який потрапив на глибину й не міг самостійно вибратися на берег, удалося врятувати. Як виявилося, 33-річний чоловік приїхав на відпочинок із Кам’янки, що на Черкащині. Обіцяв надалі поводитися обережніше.

Проте так щасливо закінчуються не всі пригоди на воді. Кілька днів тому до оперативно-координаційного центру управління ДСНС у Черкаській області надійшла інформація про двох рибалок, у яких на Дніпрі перекинувся човен. Це сталося за три кілометри від берега неподалік села Боровиця Чигиринського району. Чоловіки відчайдушно боролися з водяною стихією, проте до суші дістатися зумів лише один рибалка. Тіло загиблого водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС знайшли тільки наступного дня.

А житель села Червоногірка Чорнобаївського району збирав ряску для домашніх гусей на річці Ірклій. Човен ненароком перехилився, і чоловік опинився у воді. Тіло загиблого виявили та підняли на берег місцеві жителі. Ще один випадок на воді стався гарячого червневого дня у селі Берестівець Уманського району. Через необережність почала тонути 16-річна дівчина із села Родниківка. Вона приїхала, аби відпочити біля ставу. Небезпеку помітили місцеві жителі, які змогли врятувати дівчину й доставити її до берега. Потім здоров’ям купальниці опікувалися медики Уманської центральної лікарні.

Нинішнього року на водних об’єктах Черкащини, за даними управління ДСНС у Черкаській області, зареєстровано 49 пригод, внаслідок яких 29 осіб загинули, 24 завдяки зусиллям очевидців і рятувальників удалося врятувати. Особливо прикро, коли гинуть діти. Саме задля попередження небезпечних ситуацій на воді, як розповіли в управлінні, працівники підрозділів ДСНС розгорнули масштабну роз’яснювальну та профілактичну роботу.

Приміром, працівники Катеринопільського районного сектору управління ДСНС у Черкаській області днями провели бесіди серед жителів сіл Новоселиця й Розсохуватка. Відвідавши найпопулярніші стихійні пляжі населених пунктів, рятувальники поспілкувалися з людьми й завважили про заборону відпочинку в тих місцях. Особливу увагу під час рейду працівники ДСНС приділили дитячій аудиторії.

Від редакції. Якщо з початку року потонула 671 людина, з яких 72 — діти, то врятовано лише 239 людей, зокрема 33 дитини. Рятівники зазначають, що найчастіше спричиняють нещасні випадки порушення правил безпеки. Насамперед купання у необладнаних місцях і в нетверезому стані. Нещасні випадки за участі дітей відбуваються тому, що дорослі залишають малечу без нагляду у місцях підвищеного рівня небезпеки або дозволяють старшим дітям (але таки дітям!) відвідувати водойми без супроводу дорослих. Варто пам’ятати: життя і здоров’я дитини завжди залежать від свідомості й уваги дорослих!

Сторінку підготували

Олена ІВАШКО,

Роман КИРЕЙ,

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»