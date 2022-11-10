Харківська область нині найбільш замінована в Україні. Щодня вибухотехніки знешкоджують щонайменше 500 мін та снарядів, а буває і по кілька тисяч. Лише за 5 листопада піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій на території загальною площею понад 10 га вилучили та знешкодили 2241 вибухонебезпечний предмет.

За інформацією Головного управління ДСНС в Харківській області, основні зусилля піротехнічних підрозділів нині спрямовано на розмінування об’єктів водо-, газо-, теплопостачання та електромереж для їх відновлення, здійснюють перевірку приватного житлового сектору. Але процес відбувається не так швидко, як хотілося, бо ворог замінував майже кожен клаптик української землі, на якому побував. Тож протягом місяця шість піротехнічних груп змогли обстежити тільки 200 гектарів території критичної інфраструктури Ізюмського району та вилучили близько 8000 вибухонебезпечних предметів.

Поблизу визволеного міста Балаклія ворог замінував кожен метр газопроводу.

Знищено понад 190 тисяч знахідок

Загалом з 8 вересня по 6 листопада на деокупованій території Харківської області обстежено 1422 гектари місцевості, 196 кілометрів автомобільних доріг, 389 кілометрів ліній електропередач, 131 кілометр залізничних колій та 178 кілометрів газопроводів. Піротехніки виявили та знешкодили 37 915 одиниць вибухонебезпечних предметів.

«Нині понад 60 відсотків всього особового складу Нацполіції та ДСНС перебувають на сході та півдні нашої держави. Саме на деокупованих територіях Харківщини, Донеччини та Херсонщини маємо докладати найбільше наших зусиль. За цей час було розміновано на деокупованих територіях понад 64 тисячі гектарів, — зазначив під час телемарафону «Єдині новини» міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. — Понад 190 тисяч вибухонебезпечних предметів знайдено на деокупованих територіях. Харківська область більше забруднена, ніж Київська, Чернігівська та Сумська, разом узяті. Це надзвичайно щільне забруднення снарядами внаслідок бойових дій та мінувань».

Працівники ДСНС займаються не тільки розмінуванням та гасінням пожеж. Щодня вони проводять профілактичні бесіди з місцевим населенням, зокрема щодо протидії небезпекам від мін та ворожих боєприпасів. Рятувальники нагадують про можливі наслідки від підозрілих знахідок, демонструють, які бувають вибухонебезпечні предмети та яку небезпеку вони становлять. Радять: якщо людина повертається в домівку, яка була в окупації, то, заходячи у двір чи квартиру, потрібно бути максимально обережним. Ворог міг там перебувати і встановити розтяжки або залишити інші небезпечні предмети. Знаходячи, відразу слід телефонувати за номером 101.

Особливу роль відведено роз’яснювальній роботі серед дітей. Зі школярами і навіть малечею в дитячих садочках рятувальники проводять зустрічі та онлайн-уроки, на яких навчають дітей правил пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. Вони розповсюджують спеціальну поліграфічну продукцію з мінної безпеки, яку розробив Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Національною поліцією серед педагогів у навчальних закладах.

Міна, яка реагує на крок людини

ДСНС та правоохоронці радять у жодному разі не ходити в ліс, на поля чи водойми, тому що розміновування триває й не всі території безпечні. Велику загрозу життю людей становлять протипіхотні міни. Через забарвлення вони підступно маскуються у природі, їх дуже важко помітити. За інформацією саперів, на Харківщині почастішали випадки виявлення російських протипіхотних мін ПОМ-3. Це новітнє озброєння рф, яке розпізнає крок людини на відстані майже 15 метрів. ПОМ-3 не реагує на собак чи інших тварин та спрацьовує лише на амплітуду кроку людини.

На жаль, не всі дослухаються до порад, які могли б зберегти життя та здоров’я. Люди самі наражають себе на небезпеку, і майже щодня з’являється трагічна інформація із цього приводу. Часто підриваються на дорогах, наїхавши автомобілем на міну, або під час сільськогосподарських робіт.

На превеликий жаль, від ворожих мін страждають і ті, хто гарантує безпеку від них. Наприкінці жовтня в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль з піротехніками ДСНС. Одна людина загинула, ще шестеро було поранено. На Ізюмщині загинув старший водолаз-сапер відділення підводного розмінування групи спеціальних піротехнічних робіт Луганського гарнізону.

Британська машина проти російського бруду

Задля безпеки під час розмінування територій нині використовують роботів-саперів та інші дистанційні прилади. Нещодавно було придбано найбільшу й найефективнішу машину для розмінування Armtac 400. Вона має дистанційне керування, що дає змогу операторові перебувати на відстані майже 800 м. Керувати нею можна і вручну всередині броньованої та звукоізольованої кабіни. За годину Armtac 400 може зачищати понад 2400 кв. м території, знешкоджуючи вибухонебезпечні залишки на глибині 55 см. Потужна конструкція захищає машину від протитанкових мін завважки до 10 кг. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Armtac 400 було придбано за 18 мільйонів гривень завдяки донатам через фандрейзингову платформу United24. Поки що це єдина така машина в Україні.

Нині вона виконує завдання в Харківській області. Та вже заплановано нове придбання. Укрпошта випустила марку з українським собакою-сапером Патроном, щоб на виручені кошти купити ще один Armtac 400. Такі машини прискорюють розмінування українських земель.

Але вигрібати весь бруд, який залишили після себе російські загарбники, доведеться роками. На жаль, але ми ще довго чутимемо відголоски цієї жахливої війни. Тому наша безпека та безпека наших близьких залежить і від нас самих, від нашої обережності та дотримання порад професіоналів.

ПРЯМА МОВА

Денис МОНАСТИРСЬКИЙ,

міністр внутрішніх справ України:

— У нас забруднено ще понад 176 тисяч квадратних кілометрів площі. Це розмір середньої європейської держави. Зараз це небезпека, про яку повинні всі знати. Створюють класи безпеки в усіх українських школах, особливо в центрі України та на деокупованих територіях. Кожен дорослий та кожна дитина має знати й відрізняти елементарні вибухонебезпечні предмети і розуміти, що робити в разі виявлення таких предметів. Це життєво необхідно, щоб запобігати трагічним випадкам серед населення.

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»