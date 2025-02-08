За словами Прем’єра, цього року ресурс місцевих бюджетів зросте на 15% порівняно з минулим

Ідеться про загальну суму 328 мільярдів гривень. Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час урядового засідання, основний приріст забезпечать надходження від ПДФО, а також дотації та субвенції від уряду. Зокрема, майже 12 млрд грн додаткової освітньої субвенції буде перераховано для виплати «Вчительської доплати», 36,5 млрд грн додаткової дотації спрямують на підтримку деокупованих територій.

«На різні програми розвитку територій цього року буде спрямовано понад 12 мільярдів гривень. Громади матимуть достатньо коштів, щоб профінансувати всі найважливіші потреби», — наголосив Прем’єр і нагадав, що в січні уряд уже перерахував 12,5 млрд грн в місцеві бюджети. Особливу увагу та підтримку приділяють деокупованим та прифронтовим громадам.

Учора Кабінет Міністрів затвердив порядок та умови надання субвенції для бюджету Харкова на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної галузі.

«Відповідним рішенням Харкову буде надано 1 мільярд гривень. Кошти допоможуть місту провести найбільш нагальні роботи, пов’язані з водо- й теплопостачанням, а також водовідведенням», — повідомив Денис Шмигаль.

Він наголосив, що цей ресурс потрібно використати до кінця року.

«Тобто йдеться про найважливіші потреби міста тут і зараз. Ці кошти — частина нашої спеціальної допомоги для регіону», — сказав Прем’єр і нагадав, що для якісної підготовки до опалювального сезону торік уряд спрямував Харківській області 2,4 млрд грн і ще майже 2 млрд грн — місту Харкову.

Уряд учора ухвалив постанову про будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області.

«російські терористи зруйнували спочатку водогін Дніпро — Миколаїв, а потім підірвали Каховську ГЕС і так позбавили місто доступу до питної води. На доручення Президента України уряд цього року надає 8 мільярдів гривень на будівництво магістральних водогонів на Миколаївщині», — повідомив Денис Шмигаль.

За його словами, проєкт передбачає будівництво трьох ділянок водозабору з річки Південний Буг.

«Ухвалюємо необхідні рішення, щоб прискорити виконання всіх робіт, та мінімізуємо ризики їх несвоєчасного завершення. Завдання перед відповідальними відомствами — завершити роботи в максимально стислі терміни, щоб Миколаїв знову мав стабільне водопостачання», — зазначив глава уряду.

Він подякував міжнародним партнерам, які допомагають фінансувати проєкти відновлення та розвитку нашої країни, а також підтримують реформу управління публічними інвестиціями.

Прем’єр нагадав про нещодавню продуктивну зустріч із Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо та нові спільні проєкти. ЄБРР оголосив, що цього року інвестує в Україну щонайменше 1,5 млрд євро. Зокрема, це проєкти у галузях енергетики і транспорту.

«Говоримо з усіма нашими міжнародними партнерами про збільшення підтримки відновлення житла для українців, які його втратили через російські обстріли», — сказав Прем’єр, зауваживши, що Банк розвитку Ради Європи ухвалив рішення про надання ще 150 млн євро на житлові програми в Україні.

Денис Шмигаль нагадав, що цього тижня уряд спрямував 15 млрд грн на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії рф домівки. Понад 10 тисяч родин зможуть отримати нове житло. Фінансування надходитиме через «єВідновлення».

Загалом за програмою «єВідновлення» було погоджено виплати за пошкоджене майно на майже 9 мільярдів гривень та погоджено житлових сертифікатів на понад 21 мільярд гривень.

У межах програми «єВідновлення» уряд допоміг більш ніж 90 тисячам українських родин.

Прем’єр повідомив, що цього року на програму виробництва та закупівлі зброї передбачено рекордний бюджет — щонайменше 739 млрд грн. Він наголосив, що держава надає пріоритет закупівлі української зброї, інвестує та підтримує приватний сектор.

«Один із ключових запитів у цьому напрямі від оборонних підприємств — запровадження довгострокових контрактів на виробництво зброї та боєприпасів. Міністерству оборони, Міністерству фінансів та Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості доручено опрацювати це питання», — зазначив глава уряду.

За його словами, торік було підписано перші трирічні контракти, а 2025 року має бути встановлено нормою укладання трирічних та п’ятирічних контрактів для виробників озброєння та військової техніки.

«Це один зі стимулів від уряду, завдяки якому виробники зможуть збільшувати інвестиції у виробництво, а Україна побудує найбільш потужний та сучасний оборонно-промисловий комплекс у Європі», — підсумував Прем’єр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ