На передовому командному пункті 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого в Куп’янську Президент України разом з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським зустрівся з воїнами та привітав захисників із Днем Сухопутних військ.

Пишаємося реальними досягненнями

Глава держави заслухав доповідь командира 14 ОМБр Анатолія Лисецького щодо оперативної обстановки у смузі відповідальності бригади, а також спільних із суміжними підрозділами дій щодо виконання завдань з оборони зокрема лівого берега Куп’янська. Окремо йшлося про невдалі спроби ворога закріпитися в цій частині міста. За словами підполковника, російське командування на місці дає неправдиву інформацію про реальний контроль над Куп’янськом — не лише військово-політичному керівництву росії, а й солдатам, яких посилають на штурми наосліп.

Президент поспілкувався з воїнами підрозділів, що залучені до оборони міста. Ішлося про завдання, які стоять перед ними. Володимир Зеленський подякував захисникам за службу й відзначив їх державними нагородами.

«Вітаю із вашим днем — Днем Сухопутних військ. День важливий не тільки для вас — я впевнений, що для всіх ваших рідних, близьких, для всієї України. Знаю, що багато з вас воюють із самого початку війни і чимало людей на передовій без пауз. Високо ціную ваше відповідальне ставлення до нашої держави. Без вас ми б її просто втратили», — сказав Володимир Зеленський.

Він відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів і «За мужність» І—ІІІ ступенів.

Президент України зустрівся з воїнами 2 батальйону 101 окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова. Командир батальйону Артем Васянович доповів главі держави про завдання, які виконує його підрозділ щодо оборони Куп’янська — тієї частини міста, де триває зачистка від російських окупантів. Комбат зазначив, що росіяни намагалися потрапити в Куп’янськ через труби газогонів, але зазнали великих втрат.

У доповіді Артем Васянович поінформував про типи озброєння, які використовує бригада, роботу розрахунків безпілотних систем і взаємодію із Силами безпілотних систем. Президент, привітавши захисників із Днем Сухопутних військ, відзначив їх орденом «За мужність» ІІІ ступеня й медалями «За врятоване життя».

«Дякую за все, що ви робите, вам і вашим побратимам. Дуже вдячний, що маю нагоду особисто подякувати за захист Куп’янська та куп’янського напрямку. Коли «рускіє» пишаються якимись вигадками, ми пишаємося реальними нашими воїнами й досягненнями. За те, що ви тримаєте Куп’янськ, до вас велика повага, а ще це дає можливість в принципі розмовляти всім іншим — дипломатам тощо», — наголосив Володимир Зеленський.

На Харківщині в пункті управління тактичної групи «Куп’янськ» Президент України заслухав доповідь командира, поспілкувався з воїнами та відзначив їх державними нагородами. Командир тактичної групи «Куп’янськ» Віктор Солімчук доповів главі держави про перебіг операції з пошуку та знищення залишків ворога в Куп’янську, продовження контрдиверсійних заходів, а також організацію подальшої оборони міста. Бригадний генерал поінформував про складові тактичної групи, їхні сили й засоби, завдання та смугу відповідальності кожного підрозділу.

Окрему увагу приділили обговоренню потреб воїнів, забезпечення стабільної логістики та досвіду швидкої евакуації поранених, зокрема з використанням наземних роботизованих комплексів. Президент поспілкувався з воїнами, привітав їх із професійним святом і відзначив орденами Богдана Хмельницького І—ІІІ ступенів, «За мужність» ІІІ ступеня та медаллю «За військову службу Україні».

«Бажаю вам перемоги, миру. Вас і ваші сім’ї вітаю з прийдешніми святами. Безумовно, бажаю, щоб ви берегли себе, бо це для нас дуже важливо. Ви є наша найбільша гарантія безпеки й наша зброя», — зазначив глава держави.

Маємо гідно завершити війну

У День Сухопутних військ ЗСУ Володимир Зеленський також зустрівся в Харкові з воїнами, відзначив їх державними нагородами, вручив командирам підрозділів бойові прапори, стрічки почесної відзнаки «За мужність і відвагу» та стрічку почесного найменування.

«Час змінює характер війни, змінює зброю, але незмінним залишається наше завдання: захистити державу, захистити незалежність України, гарантувати українцям, нашим дітям, усім нашим людям реальну безпеку. Упевнений, ми виконаємо це завдання, адже впевнено захищаємо свої позиції. Я про це неодноразово казав і повторюю: наші позиції в перемовинах будуть сильними тільки тоді, коли ЗСУ стануть ще міцнішими», — акцентував Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна має завершити війну достойно, з повагою до кожного воїна та полеглого героя. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх Захисників і Захисниць, які віддали життя за Україну.

Глава держави вручив двом Героям України ордени «Золота Зірка».

Найвищої державної нагороди удостоєний полковникВасиль Матіїв. Як командир 132 розвідувального батальйону ДШВ забезпечив знищення колони російської техніки й командувача 2 армії рф. Пізніше як заступник командира 68 окремої єгерської бригади — планування бойових дій з визволення Благодатного. Із грудня 2023 року керує підрозділами 5 окремої штурмової бригади. 2024-го спланував і провів операції зі знищення ворога та його техніки поблизу Бахмута й Часового Яру. У липні — листопаді цього року під його командуванням було визволено населені пункти на Дніпропетровщині.

Таку саму відзнаку отримав капітанДмитро Філатов. Улітку 2022 року укомплектував та очолив розвідку 7 Центру ССО. Активний учасник Харківського осіннього наступу, визволення Куп’янська, Вузлового та Лимана Першого. Організував захоплення російської вогнеметної системи «сонцепьок». Брав участь в обороні Бахмута, в боях за Курдюмівку та Іванівку, поблизу Куп’янська та Лимана і в боях поблизу Серебрянського лісу. З літа 2024 року успішно керує 1 окремим штурмовим батальйоном у різних районах Запорізької та Донецької областей.

Володимир Зеленський також вручив трьом Захисникам відзнаку «Хрест бойових заслуг».

КапітанВасиль Полянчич брав участь у боях на Запоріжжі та Донеччині. Підрозділи під його командуванням знищили понад 100 окупантів. Очолював оборону ротного опорного пункту та ефективно організовував систему вогневого ураження.

Старший лейтенантОлексій Сулима відзначився в боях у Запорізькій області. У жовтні цього року організував прорив лінії оборони ворога, що дало змогу розширити зону контролю українських військ. Його підрозділ знищив чотирьох окупантів і завершив операцію без втрат.

СолдатАндрій Тимошицький навесні цього року під атаками ворожих FPV-дронів виправив розрив у колючому дроті на позиціях і врятував пораненого побратима. Самостійно відбив штурм спостережного пункту, знищивши трьох окупантів. В одному з боїв його група ліквідувала дев’ятьох ворогів, а потім протягом чотирьох годин у темряві несла 3 км на змайстрованих ношах важкопораненого бійця до точки евакуації.

Президент також відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького І та ІІ ступенів і «За мужність» І—ІІІ ступенів. Глава держави вручив бойові прапори заступникові командира 120 окремого розвідувального полку та командирам 210 окремого штурмового полку, 1021 зенітного артилерійського полку, начальникові Міжвидового центру підготовки підрозділів ракетних військ і артилерії та командирові 91 окремого протитанкового батальйону. Відзнаку «За мужність та відвагу» — командирові 45 окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського, заступникові командира 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та командирам 16 окремої бригади армійської авіації «Броди» і 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Стрічку почесного найменування «імені Симона Петлюри» Президент передав командирові 152 окремої єгерської бригади.



Джерело:

Офіс Президента