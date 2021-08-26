Доки немає прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі, тиск на Росію слід зберігати

Прощальний двосторонній візит Ангели Меркель у Київ на посаді федерального канцлера Німеччини підтвердив незмінність твердої підтримки Німеччиною суверенітету й територіальної цілісності України, мирного врегулювання на Донбасі, невизнання анексії Криму Росією, підтримки наших реформ.

За підсумками двосторонньої зустрічі Президент Володимир Зеленський наголосив, що в питанні мирного врегулювання на Донбасі та відновлення суверенітету й територіальної цілісності Україна розраховує на Німеччину, яку вважає ключовим союзником у Європі.

«Важливо, щоб у межах нормандської четвірки Україна, Німеччина та Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який має бути засновано на кластерах. Актуальним залишається паризький порядок денний, який має бути імплементовано. Ми прагнемо домогтися режиму постійного й сталого припинення вогню, обміну утримуваними особами, відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій і довгоочікуваного доступу на ці території представників Міжнародного комітету Червоного Хреста», — цитує слова Президента його Офіс.

Доки немає прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі, тиск на Росію має зберігатися, й українська сторона хоче бачити активні зусилля партнерів щодо цього.

Ангела Меркель констатувала, що нормандський переговорний процес не рухається так активно, як хотілося б. Зокрема, не відбуваються в бажаному режимі зустрічі Тристоронньої контактної групи, не запрацювали КПВВ на контактній лінії.

Канцлер зазначила, що Росія — учасник конфлікту на Донбасі, і підтримала позицію України щодо відмови вести прямі переговори із представниками сепаратистів. Німеччина вважає тимчасову окупацію Криму Росією порушенням міжнародного права, і ця позиція незмінна.

Тим часом Україна відроджуватиме й зміцнюватиме свій військово-морський флот, щоб розблокувати та зробити безпечнішим Чорноморський і Азовський регіони: «Зробимо український флот таким самим потужним, яким він був 30 років тому. Флот, завдяки якому Росія ніколи б не змогла анексувати наш український півострів. І тепер з туристичного серця України зробити мілітаризований авіаносець».

Говорили співрозмовники й про енергобезпеку Європи. «Північний потік-2» ще не добудовано, але видно, хто контролює ціни на газ у Європі та їх зростання. Ми розглядаємо цей проєкт виключно крізь призму безпеки. Вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю Кремля. Для України важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме безпеку й стане дієвим запобіжником від російської воєнної агресії. Ініційовано проведення консультацій з Єврокомісією та урядом ФРН найближчим часом», — розповів Президент.

«Ми й після 2024 року експортуватимемо газ із Росії в Європу, і тут важливо, щоб Україна залишилася транзитною країною і щоб цей договір було продовжено», — зазначила Ангела Меркель, наголосивши на позиції Німеччини та США: газ не можна використовувати як зброю. Що «Північний потік-2» діятиме в межах європейського правового поля, і якщо РФ намагатиметься використати його як зброю, порушуватимуть питання про застосування санкцій.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з Ангелою Меркель зелену трансформацію України. «Пріоритет і стратегічна мета — інтеграція української енергосистеми в європейську мережу ENTSO-E. Україна неухильно дотримується взятих зобов’язань для реалізації повної інтеграції, запланованої на 2023 рік, яка дасть Україні реальну енергонезалежність і змогу відокремитися від енергосистем РФ та Білорусі. Ми зацікавлені в пілотних водневих проєктах з німецькими партнерами для початку спільного виробництва й транзиту водню в Німеччину і Європу. Німецькій стороні передано на розгляд кілька пропозицій щодо водню», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабміну слова Прем’єра.

Ангела Меркель запевнила, що Німеччина й надалі підтримуватиме реформи в Україні.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»