Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналеною Бербок. Глава держави докладно поінформував про ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України. Під час зустрічі обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для нашої країни. Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові зенітно­ракетні комплекси з ФРН.

Герман Галущенко й Анналена Бербок оглянули один зі зруйнованих ворогом енергетичних об’єктів. Фото з сайту mev.gov.ua

«Ми дуже вдячні за військову підтримку, фінансову допомогу. Розраховуємо на ваше подальше сприяння. Наші країни мають дуже хороші відносини. Ми вдячні німецькому суспільству за підтримку України, прихисток для наших людей», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив підтримку української формули миру від Німеччини, а також підтвердження від федерального канцлера Олафа Шольца особистої участі в інавгураційному Саміті миру 15—16 червня у Швейцарії.

Під час зустрічі окремо обговорили рух України до членства в ЄС та організацію Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2024), яка відбудеться у червні в Берліні, скоординували кроки щодо її наповнення конкретними проєктами.

Міністр енергетики України Герман Галущенко й Анналена Бербок оглянули один зі зруйнованих ворогом енергетичних об’єктів та обговорили потреби українського енергосектору після поновлення масованих російських атак.К

Очільник Міненерго наголосив, що найактуальніші для України нині потреби в енергообладнанні для проведення ремонтів на об’єктах генерації.

«Зараз ми фокусуємося на можливості використання обладнання зі старих, зокрема виведених з експлуатації станцій наших партнерів. На цьому тижні наша команда працює саме в Німеччині й досліджує, які станції і яке устаткування можна буде використати. Це той шлях, який дає змогу швидко відновлюватись, адже ситуація в енергосистемі критично складна, тому дуже важливо ухвалювати швидкі рішення», — пояснив Герман Галущенко.

Анналена Бербок запевнила, що Німеччина продовжить допомогу українському енергосектору, зокрема обговорюватиме з партнерами необхідність посилення української ППО, яка може ефективно захищати енергооб’єкти.

Герман Галущенко подякував Німеччині за підтримку, яку вона надає Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення, зокрема 107 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою понад 1400 тонн. У них трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.

Окремо міністр наголосив, що Німеччина — найбільший донор Фонду підтримки енергетики України, її внесок становить 225 мільйонів євро. Очільник Міненерго зазначив, що ці кошти дуже важливі для української сторони і дають змогу здійснювати закупівлі енергетичного обладнання та устаткування.

Це був сьомий візит Анналени Бербок в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Джерела: Офіс Президента Міністерство енергетики