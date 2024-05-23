Під час зустрічей у Києві йшлося зокрема про організацію Міжнародної конференції з відновлення України, яка відбудеться у червні в Берліні

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналеною Бербок. Глава держави докладно поінформував про ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України. Під час зустрічі обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для нашої країни. Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові зенітно­ракетні комплекси з ФРН.

«Ми дуже вдячні за військову підтримку, фінансову допомогу. Розраховуємо на ваше подальше сприяння. Наші країни мають дуже хороші відносини. Ми вдячні німецькому суспільству за підтримку України, прихисток для наших людей», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив підтримку української формули миру від Німеччини, а також підтвердження від федерального канцлера Олафа Шольца особистої участі в інавгураційному Саміті миру 15—16 червня у Швейцарії.

Під час зустрічі окремо обговорили рух України до членства в ЄС та організацію Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2024), яка відбудеться у червні в Берліні, скоординували кроки щодо її наповнення конкретними проєктами.

Міністр енергетики України Герман Галущенко й Анналена Бербок оглянули один зі зруйнованих ворогом енергетичних об’єктів та обговорили потреби українського енергосектору після поновлення масованих російських атак.К

Очільник Міненерго наголосив, що найактуальніші для України нині потреби в енергообладнанні для проведення ремонтів на об’єктах генерації.

«Зараз ми фокусуємося на можливості використання обладнання зі старих, зокрема виведених з експлуатації станцій наших партнерів. На цьому тижні наша команда працює саме в Німеччині й досліджує, які станції і яке устаткування можна буде використати. Це той шлях, який дає змогу швидко відновлюватись, адже ситуація в енергосистемі критично складна, тому дуже важливо ухвалювати швидкі рішення», — пояснив Герман Галущенко.

Анналена Бербок запевнила, що Німеччина продовжить допомогу українському енергосектору, зокрема обговорюватиме з партнерами необхідність посилення української ППО, яка може ефективно захищати енергооб’єкти.

Герман Галущенко подякував Німеччині за підтримку, яку вона надає Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення, зокрема 107 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою понад 1400 тонн. У них трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.

Окремо міністр наголосив, що Німеччина — найбільший донор Фонду підтримки енергетики України, її внесок становить 225 мільйонів євро. Очільник Міненерго зазначив, що ці кошти дуже важливі для української сторони і дають змогу здійснювати закупівлі енергетичного обладнання та устаткування.

Це був сьомий візит Анналени Бербок в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Джерела: Офіс Президента Міністерство енергетики